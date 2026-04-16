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Akshaya Tritiya 2026: बच्चों के लिए क्या खरीदें ? ये 5 चीजें बनेंगी उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया उन्नतिदायक दिन है. इस दिन सोने के अलावा बच्चों के लिए कुछ खास चीजें जरुर खरीदना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है. सुख-सफलता मिलती है
अक्षय तृतीया 2026
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Published at : 16 Apr 2026 07:20 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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