हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAkshaya Tritiya 2026: बच्चों के लिए क्या खरीदें ? ये 5 चीजें बनेंगी उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार

Akshaya Tritiya 2026: बच्चों के लिए क्या खरीदें ? ये 5 चीजें बनेंगी उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया उन्नतिदायक दिन है. इस दिन सोने के अलावा बच्चों के लिए कुछ खास चीजें जरुर खरीदना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है. सुख-सफलता मिलती है

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 16 Apr 2026 07:20 AM (IST)
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया उन्नतिदायक दिन है. इस दिन सोने के अलावा बच्चों के लिए कुछ खास चीजें जरुर खरीदना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है. सुख-सफलता मिलती है

अक्षय तृतीया 2026

1/6
सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में अक्षय तृतीया गोल्ड खरीदने की बजाय आप बच्चे के नाम से गोल्ड ईटीएफ सोने में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड ईटीएफ में सोने का “डिजिटल हिस्सा” खरीदते हैं इसे आप NSE या BSE पर ट्रेड कर सकते हैं. इसमें सोने की बढ़ती कीमतों में आप लाभ उठा सकते हैं.
सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में अक्षय तृतीया गोल्ड खरीदने की बजाय आप बच्चे के नाम से गोल्ड ईटीएफ सोने में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड ईटीएफ में सोने का “डिजिटल हिस्सा” खरीदते हैं इसे आप NSE या BSE पर ट्रेड कर सकते हैं. इसमें सोने की बढ़ती कीमतों में आप लाभ उठा सकते हैं.
2/6
अक्षय तृतीया पर बच्चों के लिए बचत योजना शुरू कर सकते हैं. ये उनके भविष्य को संवारने के काम आएगी साथ ही जीवन सुरक्षित होगा.
अक्षय तृतीया पर बच्चों के लिए बचत योजना शुरू कर सकते हैं. ये उनके भविष्य को संवारने के काम आएगी साथ ही जीवन सुरक्षित होगा.
Published at : 16 Apr 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Gold Policy Akshaya Tritiya 2026 Akha Teej 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
घर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?
घर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?
वास्तु शास्त्र
Handshake Ideas: हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी
हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 16 April 2026: सावधान! दोपहर 01:57 से शुरू होगा राहुकाल, भूलकर भी न करें ये 2 काम, जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 16 April 2026: सावधान! दोपहर 01:57 से शुरू होगा राहुकाल, भूलकर भी न करें ये 2 काम, जानें आज का राशिफल
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 16 April 2026: मीन राशि कला जगत में मिलेगी बड़ी सफलता और बढ़ेगा आत्मविश्वास, जानें आज का भाग्य
मीन राशिफल 16 अप्रैल 2026 कला जगत में मिलेगी बड़ी सफलता और बढ़ेगा आत्मविश्वास, जानें आज का भाग्य
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?
भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल
यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
जनरल नॉलेज
क्या मरा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है बातें, मौत के बाद कितनी देर तक सक्रिय रहता है इंसानी दिमाग?
क्या मरा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है बातें, मौत के बाद कितनी देर तक सक्रिय रहता है इंसानी दिमाग?
शिक्षा
CBSE Class 10 Results 2026: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget