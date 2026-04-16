सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में अक्षय तृतीया गोल्ड खरीदने की बजाय आप बच्चे के नाम से गोल्ड ईटीएफ सोने में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड ईटीएफ में सोने का “डिजिटल हिस्सा” खरीदते हैं इसे आप NSE या BSE पर ट्रेड कर सकते हैं. इसमें सोने की बढ़ती कीमतों में आप लाभ उठा सकते हैं.