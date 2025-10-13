आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत माताएं संतान की दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखती हैं. इसमें सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है और तारों के दर्शन के बाद व्रत पूरा होता है.