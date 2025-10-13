हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर आज बनेगा आडल और परिघ योग, ये 3 राशियां रहे चौकस

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर आज बनेगा आडल और परिघ योग, ये 3 राशियां रहे चौकस

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी का व्रत आज 13 अक्टूबर को है. पंचांग के मुताबिक आज के दिन आडल योग और परिघ योग का निर्माण हो रहा है, जोकि विशेष रूप से तीन राशियों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Oct 2025 05:28 AM (IST)
Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी का व्रत आज 13 अक्टूबर को है. पंचांग के मुताबिक आज के दिन आडल योग और परिघ योग का निर्माण हो रहा है, जोकि विशेष रूप से तीन राशियों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है.

अहोई अष्टमी 2025

1/6
आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत माताएं संतान की दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखती हैं. इसमें सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है और तारों के दर्शन के बाद व्रत पूरा होता है.
आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत माताएं संतान की दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखती हैं. इसमें सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है और तारों के दर्शन के बाद व्रत पूरा होता है.
2/6
पंचांग के मुताबिक इस साल अहोई अष्टमी व्रत के दिन कुछ शुभ तो कुछ अशुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें परिघ और आडल योग हैं. ज्योतिष में इन दोनों योग को शुभ नहीं माना जाता है.
पंचांग के मुताबिक इस साल अहोई अष्टमी व्रत के दिन कुछ शुभ तो कुछ अशुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें परिघ और आडल योग हैं. ज्योतिष में इन दोनों योग को शुभ नहीं माना जाता है.
3/6
13 अक्टूबर को सुबह 06:36 से दोपहर 12:26 तक आडल योग रहेगा. परिघ योग सुबह 6 बजे से 08:10 तक रहने वाला है. इन अशुभ योग के कारण आज के दिन 3 राशि वाले जातकों को सावधान रहने की जरूरत है.
13 अक्टूबर को सुबह 06:36 से दोपहर 12:26 तक आडल योग रहेगा. परिघ योग सुबह 6 बजे से 08:10 तक रहने वाला है. इन अशुभ योग के कारण आज के दिन 3 राशि वाले जातकों को सावधान रहने की जरूरत है.
4/6
वृषभ राशि- आडल और परिघ योग का निर्माण होने से आपकी राशि पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए वृषभ राशि के जातक विशेष सावधानी बरतें. छोटी-मोटी परेशानियां भी आज बड़ा रूप ले सकती हैं. सेहत को लेकर भी कुछ समस्या हो सकती है.
वृषभ राशि- आडल और परिघ योग का निर्माण होने से आपकी राशि पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए वृषभ राशि के जातक विशेष सावधानी बरतें. छोटी-मोटी परेशानियां भी आज बड़ा रूप ले सकती हैं. सेहत को लेकर भी कुछ समस्या हो सकती है.
5/6
सिंह राशि- आडल और परिघ योग के अशुभ प्रभाव के कारण सिंह राशि वाले जातक भी आज अस्थिरता और भ्रम का सामना करेंगे. आज जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचे, वरना परिणाम घातक हो सकता है. सकता है. धन के लेन-देन में भी चौकस रहे.
सिंह राशि- आडल और परिघ योग के अशुभ प्रभाव के कारण सिंह राशि वाले जातक भी आज अस्थिरता और भ्रम का सामना करेंगे. आज जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचे, वरना परिणाम घातक हो सकता है. सकता है. धन के लेन-देन में भी चौकस रहे.
6/6
मीन राशि- आडल और परिघ योग मीन राशि वाले जातकों के कार्य में बाधा डालने का कार्य करेगा. सेहत को लेकर परेशानी आज कुछ बढ़ सकती है. इसलिए खान-पान और दवाईयां समय पर लें.
मीन राशि- आडल और परिघ योग मीन राशि वाले जातकों के कार्य में बाधा डालने का कार्य करेगा. सेहत को लेकर परेशानी आज कुछ बढ़ सकती है. इसलिए खान-पान और दवाईयां समय पर लें.
Published at : 13 Oct 2025 05:28 AM (IST)
Ahoi Ashtami Puja Zodiac Sign Astrology Ahoi Ashtami 2025

Embed widget