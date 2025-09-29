हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAaj Navratri ka Kaun Sa Din Hai: शारदीय नवरात्रि का आज सप्तमी या अष्टमी कौन सा दिन है, जानें आज किस देवी की पूजा

Aaj Navratri ka Kaun Sa Din Hai: शारदीय नवरात्रि का आज सप्तमी या अष्टमी कौन सा दिन है, जानें आज किस देवी की पूजा

Aaj Navratri ka Kaun Sa Din Hai: आज 29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी या अष्टमी कौन सी तिथि है (Navratri Day Today 29 September). जानें आज किस देवी की पूजा होगी, आज का शुभ रंग, भोग और मंत्र.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Aaj Navratri ka Kaun Sa Din Hai: आज 29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी या अष्टमी कौन सी तिथि है (Navratri Day Today 29 September). जानें आज किस देवी की पूजा होगी, आज का शुभ रंग, भोग और मंत्र.

आज नवरात्रि का कौन सा दिन है

शारदीय नवरात्रि 2025 में इस साल भक्तों में हर तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आज 29 सितंबर को नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, लेकिन कई लोग आज अष्टमी तिथि मान रहे हैं. यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.
शारदीय नवरात्रि 2025 में इस साल भक्तों में हर तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आज 29 सितंबर को नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, लेकिन कई लोग आज अष्टमी तिथि मान रहे हैं. यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.
दरअसल इस साल शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का दोहराव होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों की होगी, जिस कारण भक्तों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और नवरात्रि का आठवां दिन होने के बावजूद सातवें दिन की पूजा मान्य है.
दरअसल इस साल शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का दोहराव होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों की होगी, जिस कारण भक्तों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और नवरात्रि का आठवां दिन होने के बावजूद सातवें दिन की पूजा मान्य है.
पंचांग के मुताबिक 28 सितंबर को दोपहर 2 बजकर 29 मिनट से सप्तमी तिथि की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आज शाम 04 बजकर 31 मिनट पर होगा. इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी.
पंचांग के मुताबिक 28 सितंबर को दोपहर 2 बजकर 29 मिनट से सप्तमी तिथि की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आज शाम 04 बजकर 31 मिनट पर होगा. इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी.
उदयातिथि के मुताबिक आज के दिन आज शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि मान्य होगी, जोकि मां कालरात्रि को समर्पित है. इसलिए आज भक्त मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे और महा सप्तमी का व्रत रखेंगे.
उदयातिथि के मुताबिक आज के दिन आज शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि मान्य होगी, जोकि मां कालरात्रि को समर्पित है. इसलिए आज भक्त मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे और महा सप्तमी का व्रत रखेंगे.
इसके बाद मंगलवार, 29 सितंबर को महा अष्टमी की पूजा होगी. बुधवार, 1 अक्टूबर को महा नवमी की पूजा होगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा के साथ पर्व का समापन हो जाएगा. कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि पर किए जाएंगे.
इसके बाद मंगलवार, 29 सितंबर को महा अष्टमी की पूजा होगी. बुधवार, 1 अक्टूबर को महा नवमी की पूजा होगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा के साथ पर्व का समापन हो जाएगा. कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि पर किए जाएंगे.
नवरात्रि के सातवें दिन का शुभ रंग नारंगी होता है और मां को गुड़ का भोग लगाया जाता है. पूजा के लिए मंत्र है- ‘ॐ ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रै नमः’ और ‘या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:’.
नवरात्रि के सातवें दिन का शुभ रंग नारंगी होता है और मां को गुड़ का भोग लगाया जाता है. पूजा के लिए मंत्र है- 'ॐ ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रै नमः' और 'या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:'.
Published at : 29 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Embed widget