धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा. नौकरी में नया प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं और व्यापारियों को दूरस्थ संपर्कों से लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाने का अनुकूल समय है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें और काम के बीच विश्राम लें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.