मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और नई जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ से कठिन काम भी पूरे होंगे. व्यापारियों के पुराने रुके प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे. पारिवारिक जीवन में बड़ों की सलाह लाभ देगी और बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा. अचानक खर्चों से बचने के लिए बजट बनाकर चलें. थकान से राहत हेतु पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग पिंक है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित कार्यशैली की सराहना होगी और नया अनुबंध मिल सकता है. प्रशासनिक व जमीन-जायदाद से जुड़े कार्यों में प्रगति के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी, हालांकि बड़े निवेश में कागजात जांचना न भूलें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी से संवाद बढ़ेगा. तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पेट संबंधी समस्या न हो. आज आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना फलदायी रहेगा.
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मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज कार्यक्षेत्र व व्यापारिक बैठकों में गहरा प्रभाव छोड़ेगी. नए संपर्कों से भविष्य में बड़ा लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. विद्यार्थियों को अनुभवी व्यक्तियों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा. घर और काम के बीच संतुलन साधने का प्रयास करें ताकि जीवनसाथी नाराज न हो. मोबाइल स्क्रीन का समय घटाएं और आंखों को आराम दें. आपका शुभ अंक 2 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दिन की शुरुआत करें.
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कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र की परिस्थितियां धीरे-धीरे पक्ष में बदलेंगी. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से नौकरी में लाभ होगा. शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े छात्रों को पुराने प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा. परिवार का पूरा भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.
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सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र में आ रही अड़चनें दूर होंगी और पुराने प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. दफ्तर में सहकर्मियों की राय का सम्मान करें और अहंकार से बचें. परिवार में आपके निर्णयों का आदर होगा. पुराने खर्चों की समीक्षा कर बजट संतुलित रखें और जोखिम भरे निवेश से बचें. व्यस्तता के बीच साथी को समय जरूर दें. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग गुलाबी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के जातकों की विश्लेषण क्षमता उन्हें कार्यक्षेत्र में आगे रखेगी. व्यापारियों को नया बड़ा ऑर्डर या अनुबंध मिल सकता है, वहीं व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी. परिवार में सामंजस्य रहेगा और बड़ों के आशीर्वाद से रुके काम बनेंगे. आय और व्यय में बेहतर संतुलन बना रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम है. समय पर भोजन करें ताकि पाचन तंत्र ठीक रहे. आज आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग वॉयलेट है. गाय को हरा चारा खिलाएं और बुध मंत्र जपें.
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तुला राशि वालों के लिए आज नेटवर्किंग और टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. साझेदारी के व्यापार में नए ग्राहकों से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. मित्रों व रिश्तेदारों के आने से घर में खुशहाली रहेगी. दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में फिजूलखर्ची से बचें और बजट का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. लगातार बैठकर काम करने वाले बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पेल यलो है. मां लक्ष्मी का स्मरण कर चावल दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे, हालांकि व्यापारियों को जोखिम भरे विस्तार से फिलहाल बचना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के प्रयास सफल होंगे. परिवार में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन हर बात गुप्त रखने से बचें. पार्टनर को पर्याप्त समय दें और अधिकार जताने से बचें. संतुलित आहार अपनाएं. आज आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग मरून है. हनुमान जी की उपासना करें और मसूर दाल दान करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा. नौकरी में नया प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं और व्यापारियों को दूरस्थ संपर्कों से लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाने का अनुकूल समय है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें और काम के बीच विश्राम लें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में पुराने अटके प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से शुरू करने का यह सही समय है. संपत्ति से जुड़ा कोई मामला घर में चर्चा का विषय बन सकता है. पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के योग हैं, फिर भी कर्ज के मामलों में सतर्क रहें. अत्यधिक काम से कमर या पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए काम बांटें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग भूरा है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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कुंभ राशि के जातकों के नए विचार आज कार्यक्षेत्र और व्यापार में लाभ दिलाएंगे. टीमवर्क से बड़ी सफलता हाथ लगेगी. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. बच्चों के भविष्य को लेकर कोई अहम निर्णय ले सकते हैं. बिना सोचे-समझे नए निवेश में पूंजी लगाने से बचें. ज्यादा काम के चक्कर में नींद प्रभावित न होने दें और हल्का व्यायाम करें. आज आपका भाग्यशाली अंक 2 और शुभ रंग ऑरेंज है. जरूरतमंदों को भोजन कराएं व काले तिल का दान करें.
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मीन राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसका शुभ फल आगे चलकर मिलेगा. व्यापार में कोई भी बड़ा कदम पुराने अनुभवों के आधार पर ही उठाएं. वरिष्ठों की सलाह से पारिवारिक और करियर संबंधी समस्याएं सुलझेंगी. घरेलू जरूरतों के कारण अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी रोकें. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की व्यस्तता का सम्मान करें. योग और संतुलित खानपान से ऊर्जा बनाए रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग एक्वा ग्रीन है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.