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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का राशिफल 7 सितंबर 2026, वृषभ और धनु राशि को बंपर आर्थिक लाभ, सिंह-मकर राशि रहें सावधान; जानें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 7 सितंबर 2026, वृषभ और धनु राशि को बंपर आर्थिक लाभ, सिंह-मकर राशि रहें सावधान; जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal: 7 सितंबर 2026, आज के सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, सेहत, लव लाइफ और निवेश से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक भविष्यवाणियां, भाग्यशाली अंक और दिन के उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 07 Sep 2026 02:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: 7 सितंबर 2026, आज के सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, सेहत, लव लाइफ और निवेश से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक भविष्यवाणियां, भाग्यशाली अंक और दिन के उपाय.

आज का राशिफल 7 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज में तेजी और नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा. पुराने संपर्कों से व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत उच्चाधिकारियों की नजर में आएगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और अटका काम पूरा होगा, लेकिन किसी के उकसावे में आकर विवाद से बचें. फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज में तेजी और नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा. पुराने संपर्कों से व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत उच्चाधिकारियों की नजर में आएगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और अटका काम पूरा होगा, लेकिन किसी के उकसावे में आकर विवाद से बचें. फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक लाभ और नए संपर्कों के विस्तार का है. पुराने निवेश से फायदा मिलेगा और रुका हुआ धन वापस आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है, हालांकि अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की सुनें. तला-भुना खाने से बचें. पार्टनर के साथ निकटता बढ़ेगी. आज का भाग्यशाली अंक 1 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक लाभ और नए संपर्कों के विस्तार का है. पुराने निवेश से फायदा मिलेगा और रुका हुआ धन वापस आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है, हालांकि अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की सुनें. तला-भुना खाने से बचें. पार्टनर के साथ निकटता बढ़ेगी. आज का भाग्यशाली अंक 1 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
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मिथुन राशि के जातकों को संचार, मीडिया, लेखन और ऑनलाइन कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. नए ऑर्डर या बड़े प्रोजेक्ट मिलने के प्रबल योग हैं. परिवार में बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी अनावश्यक खरीदारी पर नियंत्रण रखें. काम के बीच में ब्रेक अवश्य लें ताकि गर्दन या सिरदर्द की समस्या न हो. प्रेम जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग पिस्ता ग्रीन है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को संचार, मीडिया, लेखन और ऑनलाइन कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. नए ऑर्डर या बड़े प्रोजेक्ट मिलने के प्रबल योग हैं. परिवार में बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी अनावश्यक खरीदारी पर नियंत्रण रखें. काम के बीच में ब्रेक अवश्य लें ताकि गर्दन या सिरदर्द की समस्या न हो. प्रेम जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग पिस्ता ग्रीन है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए कार्यों में गति आने का समय है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार विस्तार की नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार में अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन अति-भावुकता से बचें. पुराने निवेश से लाभ होगा. मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग बादामी है. शिवलिंग पर दूध-जल से अर्घ्य देना शुभ रहेगा.
कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए कार्यों में गति आने का समय है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार विस्तार की नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार में अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन अति-भावुकता से बचें. पुराने निवेश से लाभ होगा. मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग बादामी है. शिवलिंग पर दूध-जल से अर्घ्य देना शुभ रहेगा.
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सिंह राशि वालों की प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता में आज वृद्धि होगी. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा. व्यापारियों को सही रणनीति से लाभ होगा. परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा, लेकिन अहंकार के कारण परिजनों से दूरी न बनने दें. अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए दिखावे से बचें. दिनचर्या में वॉक शामिल करें. आपका भाग्यशाली अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
सिंह राशि वालों की प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता में आज वृद्धि होगी. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा. व्यापारियों को सही रणनीति से लाभ होगा. परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा, लेकिन अहंकार के कारण परिजनों से दूरी न बनने दें. अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए दिखावे से बचें. दिनचर्या में वॉक शामिल करें. आपका भाग्यशाली अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के जातकों की विश्लेषण क्षमता और बुद्धिमत्ता आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. व्यापार में रुकी हुई डील्स आगे बढ़ेंगी और पुराने भुगतान वसूल होंगे. परिवार में हर बात में नुक्स निकालने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. पाचन तंत्र का ध्यान रखें और खाली पेट न रहें. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां सुलझेंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. भगवान गणेश का ध्यान कर हरी मूंग दान करें.
कन्या राशि के जातकों की विश्लेषण क्षमता और बुद्धिमत्ता आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. व्यापार में रुकी हुई डील्स आगे बढ़ेंगी और पुराने भुगतान वसूल होंगे. परिवार में हर बात में नुक्स निकालने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. पाचन तंत्र का ध्यान रखें और खाली पेट न रहें. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां सुलझेंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. भगवान गणेश का ध्यान कर हरी मूंग दान करें.
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तुला राशि वालों के लिए आज साझेदारी के कार्यों और टीमवर्क से बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. नेटवर्किंग से नए कारोबारी अवसर मिलेंगे. कानूनी या व्यावसायिक समझौतों को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. विलासिता पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. काम के बीच हल्की एक्सरसाइज करें ताकि कमर दर्द की समस्या न हो. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग लैवेंडर है. छोटी कन्या को फल या उपहार देना लाभकारी रहेगा.
तुला राशि वालों के लिए आज साझेदारी के कार्यों और टीमवर्क से बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. नेटवर्किंग से नए कारोबारी अवसर मिलेंगे. कानूनी या व्यावसायिक समझौतों को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. विलासिता पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. काम के बीच हल्की एक्सरसाइज करें ताकि कमर दर्द की समस्या न हो. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग लैवेंडर है. छोटी कन्या को फल या उपहार देना लाभकारी रहेगा.
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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज करियर में नए रास्ते खुलेंगे. अनुभव और सूझबूझ से आप प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे. दूर के शहरों या विदेशी संपर्कों से व्यापार में प्रगति होगी. फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन किसी को उधार देने से बचें. परिवार में अत्यधिक गोपनीयता रखने से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. पर्याप्त पानी पिएं. आपका भाग्यशाली अंक 2 और शुभ रंग बरगंडी है. हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी रहेगा.
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज करियर में नए रास्ते खुलेंगे. अनुभव और सूझबूझ से आप प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे. दूर के शहरों या विदेशी संपर्कों से व्यापार में प्रगति होगी. फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन किसी को उधार देने से बचें. परिवार में अत्यधिक गोपनीयता रखने से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. पर्याप्त पानी पिएं. आपका भाग्यशाली अंक 2 और शुभ रंग बरगंडी है. हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी रहेगा.
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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार में नए अनुबंध और धन लाभ के अवसर लेकर आया है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. भविष्य के लिए बचत पर जोर दें और दूसरों के कहने पर बड़ा निवेश न करें. अधिक भागदौड़ से थकान संभव है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग पर्पल है. पीपल के पास दीपक जलाएं.
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार में नए अनुबंध और धन लाभ के अवसर लेकर आया है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. भविष्य के लिए बचत पर जोर दें और दूसरों के कहने पर बड़ा निवेश न करें. अधिक भागदौड़ से थकान संभव है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग पर्पल है. पीपल के पास दीपक जलाएं.
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मकर राशि के जातकों की मेहनत और कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है. व्यापार में निरंतरता बनाए रखने से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. व्यस्तता के बीच परिवार को समय जरूर दें ताकि मनमुटाव न हो. पैरों या कमर के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में तालमेल बेहतर रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें.
मकर राशि के जातकों की मेहनत और कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है. व्यापार में निरंतरता बनाए रखने से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. व्यस्तता के बीच परिवार को समय जरूर दें ताकि मनमुटाव न हो. पैरों या कमर के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में तालमेल बेहतर रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें.
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कुंभ राशि के जातकों को आज साझेदारी के व्यापार और ऑनलाइन तकनीक से जुड़े कार्यों में शानदार लाभ होगा. नेटवर्किंग से महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे जो करियर में मददगार साबित होंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. अनियमित दिनचर्या और देर रात तक काम करने से बचें, अन्यथा सिरदर्द परेशान कर सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग टील है. शनि मंत्र का जाप करें और पीपल पर जल चढ़ाएं.
कुंभ राशि के जातकों को आज साझेदारी के व्यापार और ऑनलाइन तकनीक से जुड़े कार्यों में शानदार लाभ होगा. नेटवर्किंग से महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे जो करियर में मददगार साबित होंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. अनियमित दिनचर्या और देर रात तक काम करने से बचें, अन्यथा सिरदर्द परेशान कर सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग टील है. शनि मंत्र का जाप करें और पीपल पर जल चढ़ाएं.
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मीन राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे तथा आय के साधन बढ़ेंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. काम को कल पर टालने की आदत से बचें. संतुलित खानपान और ध्यान से मानसिक शांति बनी रहेगी. आपका भाग्यशाली अंक 7 और शुभ रंग क्रीम है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर पीली दाल का दान करें.
मीन राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे तथा आय के साधन बढ़ेंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. काम को कल पर टालने की आदत से बचें. संतुलित खानपान और ध्यान से मानसिक शांति बनी रहेगी. आपका भाग्यशाली अंक 7 और शुभ रंग क्रीम है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर पीली दाल का दान करें.
Published at : 07 Sep 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 7 September 2026

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