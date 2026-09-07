आज का राशिफल 7 सितंबर 2026, वृषभ और धनु राशि को बंपर आर्थिक लाभ, सिंह-मकर राशि रहें सावधान; जानें 12 राशियों का हाल

मकर राशि के जातकों की मेहनत और कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है. व्यापार में निरंतरता बनाए रखने से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. व्यस्तता के बीच परिवार को समय जरूर दें ताकि मनमुटाव न हो. पैरों या कमर के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में तालमेल बेहतर रहेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें.