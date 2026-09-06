मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और नई जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय सकारात्मक है. परिवार में सुख-शांति रहेगी और अटके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें. मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग ग्रे है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और पुराने संपर्कों से नए अवसर प्राप्त होंगे. परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिलने से मनोबल बढ़ेगा. पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, हालांकि नया निवेश सोच-समझकर ही करें. खानपान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें. प्रेम संबंधों में भरोसा और समझदारी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित कर श्रीसूक्त पढ़ें.
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मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचार, मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता लेकर आएगा. व्यापार में पुराने संपर्कों से बड़ा ऑर्डर मिलने के संकेत हैं. परिवार में विवेकपूर्ण बातचीत से संबंध मजबूत होंगे. आय के साथ घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें. लगातार काम करने से पीठ या गर्दन में दर्द हो सकता है, बीच-बीच में ब्रेक लें. आपका शुभ अंक 5 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास आज मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रॉपर्टी या पुराने निवेश से जुड़ा मामला सुलझने से आर्थिक राहत मिलेगी. पारिवारिक चर्चा में कटु वचनों के प्रयोग से बचें. पार्टनर आपकी परेशानियों को समझेगा, जिससे भावनात्मक मजबूती आएगी. मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम करें. आपका भाग्यशाली अंक 6 और शुभ रंग मोती सफेद है. शिवलिंग पर दूध-जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा.
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सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में चमक बिखेरेगी. नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का दायित्व मिल सकता है, वहीं व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होगा. परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी, लेकिन अहंकार से बचें. आय के अतिरिक्त स्रोत सामने आ सकते हैं. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. अत्यधिक काम के बोझ से थकान हो सकती है, आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग भूरा है. सूर्य देव को गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं.
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कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के साथ प्रगति के अवसर मिलेंगे. आपकी विश्लेषण क्षमता जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि अचानक जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं. नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. प्रेम संबंधों में स्पष्ट बातचीत से आपसी विश्वास गहरा होगा. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन करें. आपका लकी नंबर 5 और लकी रंग पर्पल है. जरूरतमंदों को हरी मूंग दान करना शुभ फलदायी रहेगा.
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तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र और सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे और साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखने से बड़ा लाभ होगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. पर्याप्त आराम लें ताकि ऊर्जा बनी रहे. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग भूरा है. सूर्य उपासना करना हितकर रहेगा.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन नए समझौतों को सावधानी से पढ़ें. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. परिवार में पुराने विवाद उठाने से बचें और वाणी पर संयम रखें. पार्टनर के साथ मन की बात साझा करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. तनाव से बचने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में समय बिताएं. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. हनुमान चालीसा पढ़ें.
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धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार विस्तार और नए ग्राहकों से जुड़ने के उत्तम योग बन रहे हैं. शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि यात्रा पर अचानक खर्च संभव है. परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा होगी. पार्टनर के साथ सुखद भविष्य की योजनाएं बनेंगी. अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग हल्का पीला है. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों को कार्यस्थल पर निरंतरता और अनुशासन का पूरा लाभ मिलेगा. पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिलने से व्यापार में वृद्धि होगी. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से आर्थिक मजबूती आएगी. परिवार में संवाद मधुर रखें और काम के तनाव के चलते चिड़चिड़ेपन से बचें. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में स्थिरता आएगी. मांसपेशियों के खिंचाव से बचने के लिए काम के बीच टहलें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. शनि देव के आगे तिल के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को तकनीकी और ऑनलाइन कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं, लेकिन किसी के दबाव में आकर जोखिम न लें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. परिवार में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आंखों और सिरदर्द की समस्या न हो. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. आज आपका लकी अंक 2 और लकी रंग इंडिगो है. पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.
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मीन राशि वालों की कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ दिलाएगी. व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें और काम टालने से बचें. परिवार का भावनात्मक सहयोग मिलेगा, लेकिन भावुक होकर फिजूलखर्ची करने से बचें. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता और आपसी जुड़ाव बढ़ेगा. मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए संगीत या ध्यान का सहारा लें और खानपान नियमित रखें. आपका भाग्यशाली अंक 8 और शुभ रंग लैवेंडर है. भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं.