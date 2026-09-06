धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार विस्तार और नए ग्राहकों से जुड़ने के उत्तम योग बन रहे हैं. शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि यात्रा पर अचानक खर्च संभव है. परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा होगी. पार्टनर के साथ सुखद भविष्य की योजनाएं बनेंगी. अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग हल्का पीला है. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.