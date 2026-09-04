मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख और शांति से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, वहीं व्यापारियों को बड़े अनुबंध मिलने के योग हैं. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. अत्यधिक मीठे के सेवन से बचें और त्वचा की देखभाल करें. आपका लकी नंबर 4 और लकी रंग सफेद है. मां दुर्गा को सफेद मिष्ठान का भोग लगाना फलदायी रहेगा.