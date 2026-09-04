मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख और शांति से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, वहीं व्यापारियों को बड़े अनुबंध मिलने के योग हैं. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. अत्यधिक मीठे के सेवन से बचें और त्वचा की देखभाल करें. आपका लकी नंबर 4 और लकी रंग सफेद है. मां दुर्गा को सफेद मिष्ठान का भोग लगाना फलदायी रहेगा.
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वृषभ राशि वालों की मेहनत आज रंग लाएगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और पुराने विवाद सुलझेंगे. छात्रों को अपनी मेहनत के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आज का आपका भाग्यशाली अंक 1 तथा शुभ रंग पेल यलो है. तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और जेब में पीला धागा रखना लाभकारी रहेगा.
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मिथुन राशि के जातकों को आज रचनात्मक और मीडिया क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा. पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने तथा रुका हुआ धन वापस आने से मन प्रसन्न रहेगा. संतान से जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी नंबर 2 और लकी रंग पेस्टल पिंक है. पूजा स्थल में दीपक जलाकर देवी-देवताओं को सफेद फूल अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. कारोबार में नई लाभदायक डील फाइनल हो सकती है. संपत्ति या वाहन खरीद से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, हालांकि कागजात सावधानी से जांचें. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ डिनर की योजना बन सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. आज आपका भाग्यशाली अंक 8 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास और संवाद कौशल आज चरम पर रहेगा. आपकी बातों से उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति या बोनस के नए मार्ग खुल सकते हैं. सामाजिक दायरे में मान-सम्मान बढ़ेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम मिलने के योग हैं. खान-पान में संयम रखें और अत्यधिक शर्करा से बचें. आज आपका लकी नंबर 4 और लकी रंग नारंगी है. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें तथा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
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कन्या राशि वालों के घर में आज किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. कार्यक्षेत्र में अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे और वरिष्ठों द्वारा आपकी कार्यशैली की सराहना की जाएगी. धन भाव मजबूत रहने से आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, हालांकि फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. योग और सैर को दिनचर्या में शामिल करें. आज का लकी नंबर 5 और लकी रंग पर्पल है. मंदिर में दही और मिश्री का दान करना शुभ रहेगा.
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तुला राशि के जातकों के आकर्षण और प्रभाव में आज वृद्धि देखने को मिलेगी. नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे तथा पुराना अटका हुआ धन वापस मिलेगा. उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान पर ध्यान दें. आपका लकी नंबर 8 और लकी रंग ऑलिव ग्रीन है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज विदेश से जुड़े कार्यों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लाभ के शानदार अवसर बनेंगे. विलासिता और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए निवेश में जल्दबाजी न करें. पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और व्यर्थ की बहस से बचें. आलस्य छोड़कर नियमित व्यायाम अपनाएं. आज का भाग्यशाली अंक 4 और शुभ रंग ऑरेंज है. मां लक्ष्मी की पूजा कर जरूरतमंदों को मिठाई खिलाने से बाधाएं समाप्त होंगी.
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धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ भाव के सक्रिय रहने से आर्थिक रूप से अत्यंत शुभ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिल सकती है. पारिवारिक आयोजनों से मन प्रसन्न रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आज आपका लकी नंबर 3 और शुभ रंग मैजेंटा रहेगा. शुक्रवार को चमेली के तेल का दीपक जलाना और सफेद वस्त्र पहनना विशेष फलदायी होगा.
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मकर राशि वालों के कार्यक्षेत्र में तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासन से प्रभावित होंगे. लंबे समय से अटके हुए भुगतान मिलने से नई संपत्ति या वाहन की खरीदारी की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ऊर्जावान रहेगा. आज आपका लकी अंक 4 और लकी रंग समुद्री हरा है. लक्ष्मी मंदिर में सफेद पुष्प अर्पित करने से उन्नति होगी.
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कुंभ राशि के जातकों को पिता या वरिष्ठों के मार्गदर्शन से बड़े आर्थिक फैसलों में सफलता मिलेगी. व्यापार में दूरगामी संपर्कों से अच्छा मुनाफा हो सकता है. धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी. छात्रों को उच्च शिक्षा की दिशा में सुखद परिणाम मिलेंगे. यात्रा की थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. आपका लकी नंबर 2 और लकी रंग कत्था है. कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाने से भाग्योदय होगा.
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मीन राशि वालों के लिए आज साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. शोध और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को करियर में नए अवसर मिलेंगे. शेयर बाजार या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है, हालांकि अपने खर्चों पर संयम रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान लगाएं. आज का लकी अंक 6 और लकी रंग पिंक है. देवी लक्ष्मी की आराधना करें.