कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी. तकनीकी व रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे. पारिवारिक जीवन में अनावश्यक बहस से बचें और अपनी बात थोपने के बजाय संवाद का सहारा लें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षित वित्तीय विकल्प चुनें. देर रात तक जागने से बचें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग स्लेटी है. काले तिल का दान करें.