गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का दैनिक राशिफल 21 सितंबर 2026, कुंभ-वृश्चिक रहें सावधान, सिंह-मिथुन को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का दैनिक राशिफल 21 सितंबर 2026, कुंभ-वृश्चिक रहें सावधान, सिंह-मिथुन को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

दैनिक राशिफल 21 सितंबर 2026, आज किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 21 Sep 2026 07:53 AM (IST)
दैनिक राशिफल 21 सितंबर 2026, आज किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

राशिफल 21 सितंबर 2026

1/12
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें. थकान से राहत पाने हेतु पर्याप्त नींद और प्राणायाम करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें. थकान से राहत पाने हेतु पर्याप्त नींद और प्राणायाम करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और धैर्य आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को आसानी से संभाल लेंगे. कारोबार में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक फैसलों में आपकी राय को विशेष सम्मान मिलेगा, हालांकि परिजनों से वैचारिक मतभेद पर संयम रखें. धन के मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. लगातार बैठकर काम करने से होने वाली जकड़न से बचने के लिए हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को चावल दान करें.
वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और धैर्य आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को आसानी से संभाल लेंगे. कारोबार में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक फैसलों में आपकी राय को विशेष सम्मान मिलेगा, हालांकि परिजनों से वैचारिक मतभेद पर संयम रखें. धन के मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. लगातार बैठकर काम करने से होने वाली जकड़न से बचने के लिए हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को चावल दान करें.
3/12
मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज व्यापार में नए ग्राहक जोड़ने और बड़ी डील पक्की कराने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे और घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है. पुराना भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, फिर भी अचानक होने वाले ऑनलाइन खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि आंखों को आराम मिले. लव लाइफ सुखद रहेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज व्यापार में नए ग्राहक जोड़ने और बड़ी डील पक्की कराने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे और घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है. पुराना भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, फिर भी अचानक होने वाले ऑनलाइन खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि आंखों को आराम मिले. लव लाइफ सुखद रहेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार विस्तार और सोच-समझकर उठाए गए जोखिम से लाभ कमाने का है. साझेदारी के समझौतों की शर्तें ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. धन लाभ के अच्छे योग हैं, फिर भी सट्टे या अनजानी योजनाओं से दूर रहें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए योग अपनाएं. वैवाहिक जीवन में शुभ समाचार मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार विस्तार और सोच-समझकर उठाए गए जोखिम से लाभ कमाने का है. साझेदारी के समझौतों की शर्तें ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. धन लाभ के अच्छे योग हैं, फिर भी सट्टे या अनजानी योजनाओं से दूर रहें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए योग अपनाएं. वैवाहिक जीवन में शुभ समाचार मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
5/12
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. कारोबारियों को प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा. परिवार में किसी बात पर विवाद की स्थिति बने तो अपनी बात मनवाने की जिद न करें और बुजुर्गों की सलाह लें. पुराना भुगतान मिलने और जमीन-जायदाद से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन दिखावे के खर्चों से बचें. सिरदर्द व थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें शांति से सुलझाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. कारोबारियों को प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा. परिवार में किसी बात पर विवाद की स्थिति बने तो अपनी बात मनवाने की जिद न करें और बुजुर्गों की सलाह लें. पुराना भुगतान मिलने और जमीन-जायदाद से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन दिखावे के खर्चों से बचें. सिरदर्द व थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें शांति से सुलझाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
6/12
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और सूझबूझ से आज पुराने अटके प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की मांग के अनुसार योजना बनाकर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल रहेगा. आय के साधन नियमित रहेंगे, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा जरूर करें. हर काम में अत्यधिक परफेक्शन की चाह मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए हल्का भोजन लें और समय पर सोएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और सूझबूझ से आज पुराने अटके प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की मांग के अनुसार योजना बनाकर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल रहेगा. आय के साधन नियमित रहेंगे, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा जरूर करें. हर काम में अत्यधिक परफेक्शन की चाह मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए हल्का भोजन लें और समय पर सोएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
7/12
तुला राशि वालों को आज टीमवर्क के दम पर कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. प्रॉपर्टी, वाहन और पुराने संपर्कों से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पारिवारिक जीवन में आपका शांत व्यवहार मुश्किल उलझनों को सुलझाएगा, हालांकि दूसरों की जिम्मेदारियां बिना सोचे अपने सिर न लें. अटका धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन भावुक होकर खरीदारी न करें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम जीवन में पुरानी नाराजगी दूर होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
तुला राशि वालों को आज टीमवर्क के दम पर कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. प्रॉपर्टी, वाहन और पुराने संपर्कों से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पारिवारिक जीवन में आपका शांत व्यवहार मुश्किल उलझनों को सुलझाएगा, हालांकि दूसरों की जिम्मेदारियां बिना सोचे अपने सिर न लें. अटका धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन भावुक होकर खरीदारी न करें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम जीवन में पुरानी नाराजगी दूर होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
8/12
वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने अनुभवों के आधार पर पारिवारिक जटिलताओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा न करें. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. नौकरी में जिम्मेदारी के साथ मान-सम्मान बढ़ेगा. अचानक खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले दस्तावेजों की जांच करें. थकान दूर करने के लिए संतुलित आहार लें और वॉक करें. पार्टनर पर शक करने से बचें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने अनुभवों के आधार पर पारिवारिक जटिलताओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा न करें. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. नौकरी में जिम्मेदारी के साथ मान-सम्मान बढ़ेगा. अचानक खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले दस्तावेजों की जांच करें. थकान दूर करने के लिए संतुलित आहार लें और वॉक करें. पार्टनर पर शक करने से बचें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
9/12
धनु राशि वालों के लिए आज नौकरी में नए प्रोजेक्ट और व्यापार में दूरस्थ संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर बनेंगे. कारोबार विस्तार की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, हालांकि दस्तावेजों की सुरक्षा रखें. परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा और दूर रहने वाले परिजनों से संपर्क होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी से सतर्क रहें. भागदौड़ के कारण होने वाली शारीरिक थकान से बचने हेतु पर्याप्त विश्राम लें. लव लाइफ में भरोसा और उत्साह बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. चने की दाल का दान करें.
धनु राशि वालों के लिए आज नौकरी में नए प्रोजेक्ट और व्यापार में दूरस्थ संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर बनेंगे. कारोबार विस्तार की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, हालांकि दस्तावेजों की सुरक्षा रखें. परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा और दूर रहने वाले परिजनों से संपर्क होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी से सतर्क रहें. भागदौड़ के कारण होने वाली शारीरिक थकान से बचने हेतु पर्याप्त विश्राम लें. लव लाइफ में भरोसा और उत्साह बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. चने की दाल का दान करें.
10/12
मकर राशि के नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. कारोबार में पुराने प्रोजेक्ट से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को नजरअंदाज न करें. शाम का समय परिजनों के साथ बिताने से मधुरता बढ़ेगी. पुराने निवेश या बकाया राशि से धन लाभ होगा, हालांकि बड़े आर्थिक सौदों में कागजात ध्यान से जांचें. कमर व जोड़ों के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ स्थिर रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग भूरा है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
मकर राशि के नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. कारोबार में पुराने प्रोजेक्ट से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को नजरअंदाज न करें. शाम का समय परिजनों के साथ बिताने से मधुरता बढ़ेगी. पुराने निवेश या बकाया राशि से धन लाभ होगा, हालांकि बड़े आर्थिक सौदों में कागजात ध्यान से जांचें. कमर व जोड़ों के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ स्थिर रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग भूरा है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
11/12
कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी. तकनीकी व रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे. पारिवारिक जीवन में अनावश्यक बहस से बचें और अपनी बात थोपने के बजाय संवाद का सहारा लें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षित वित्तीय विकल्प चुनें. देर रात तक जागने से बचें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग स्लेटी है. काले तिल का दान करें.
कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी. तकनीकी व रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे. पारिवारिक जीवन में अनावश्यक बहस से बचें और अपनी बात थोपने के बजाय संवाद का सहारा लें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षित वित्तीय विकल्प चुनें. देर रात तक जागने से बचें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग स्लेटी है. काले तिल का दान करें.
12/12
मीन राशि वालों की रचनात्मक सोच और प्रतिभा को आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी. व्यापारियों को बड़ा प्रोजेक्ट या नया ग्राहक मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं, हालांकि निवेश के मामलों में भावुक होकर फैसला न लें. परिवार में अत्यधिक भावुकता से बचें और सदस्यों से खुलकर बातचीत करें. भावनात्मक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. भगवान शिव को जल अर्पित करें.
मीन राशि वालों की रचनात्मक सोच और प्रतिभा को आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी. व्यापारियों को बड़ा प्रोजेक्ट या नया ग्राहक मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं, हालांकि निवेश के मामलों में भावुक होकर फैसला न लें. परिवार में अत्यधिक भावुकता से बचें और सदस्यों से खुलकर बातचीत करें. भावनात्मक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. भगवान शिव को जल अर्पित करें.
Published at : 21 Sep 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 20 September 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 21 सितंबर 2026: सोचे-समझे जोखिम से व्यापार में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप के योग, जीवनसाथी से मिलेगी शुभ सूचना
आज का कर्क राशिफल 21 सितंबर 2026: सोचे-समझे जोखिम से व्यापार में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप के योग, जीवनसाथी से मिलेगी शुभ सूचना
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा
आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
विश्व
अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, चीन को लेकर ट्रंप ने क्यों लिया यूटर्न? जानें
अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, चीन को लेकर ट्रंप ने क्यों लिया यूटर्न? जानें
ट्रेंडिंग
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
टेक्नोलॉजी
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget