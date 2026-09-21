मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें. थकान से राहत पाने हेतु पर्याप्त नींद और प्राणायाम करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और धैर्य आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को आसानी से संभाल लेंगे. कारोबार में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक फैसलों में आपकी राय को विशेष सम्मान मिलेगा, हालांकि परिजनों से वैचारिक मतभेद पर संयम रखें. धन के मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. लगातार बैठकर काम करने से होने वाली जकड़न से बचने के लिए हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को चावल दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला आज व्यापार में नए ग्राहक जोड़ने और बड़ी डील पक्की कराने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे और घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है. पुराना भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, फिर भी अचानक होने वाले ऑनलाइन खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि आंखों को आराम मिले. लव लाइफ सुखद रहेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार विस्तार और सोच-समझकर उठाए गए जोखिम से लाभ कमाने का है. साझेदारी के समझौतों की शर्तें ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. धन लाभ के अच्छे योग हैं, फिर भी सट्टे या अनजानी योजनाओं से दूर रहें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए योग अपनाएं. वैवाहिक जीवन में शुभ समाचार मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. कारोबारियों को प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा. परिवार में किसी बात पर विवाद की स्थिति बने तो अपनी बात मनवाने की जिद न करें और बुजुर्गों की सलाह लें. पुराना भुगतान मिलने और जमीन-जायदाद से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन दिखावे के खर्चों से बचें. सिरदर्द व थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें शांति से सुलझाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और सूझबूझ से आज पुराने अटके प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की मांग के अनुसार योजना बनाकर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल रहेगा. आय के साधन नियमित रहेंगे, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा जरूर करें. हर काम में अत्यधिक परफेक्शन की चाह मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए हल्का भोजन लें और समय पर सोएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि वालों को आज टीमवर्क के दम पर कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. प्रॉपर्टी, वाहन और पुराने संपर्कों से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पारिवारिक जीवन में आपका शांत व्यवहार मुश्किल उलझनों को सुलझाएगा, हालांकि दूसरों की जिम्मेदारियां बिना सोचे अपने सिर न लें. अटका धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन भावुक होकर खरीदारी न करें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम जीवन में पुरानी नाराजगी दूर होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने अनुभवों के आधार पर पारिवारिक जटिलताओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा न करें. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. नौकरी में जिम्मेदारी के साथ मान-सम्मान बढ़ेगा. अचानक खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले दस्तावेजों की जांच करें. थकान दूर करने के लिए संतुलित आहार लें और वॉक करें. पार्टनर पर शक करने से बचें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज नौकरी में नए प्रोजेक्ट और व्यापार में दूरस्थ संपर्कों से लाभ के बेहतरीन अवसर बनेंगे. कारोबार विस्तार की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, हालांकि दस्तावेजों की सुरक्षा रखें. परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा और दूर रहने वाले परिजनों से संपर्क होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी से सतर्क रहें. भागदौड़ के कारण होने वाली शारीरिक थकान से बचने हेतु पर्याप्त विश्राम लें. लव लाइफ में भरोसा और उत्साह बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. चने की दाल का दान करें.
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मकर राशि के नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. कारोबार में पुराने प्रोजेक्ट से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को नजरअंदाज न करें. शाम का समय परिजनों के साथ बिताने से मधुरता बढ़ेगी. पुराने निवेश या बकाया राशि से धन लाभ होगा, हालांकि बड़े आर्थिक सौदों में कागजात ध्यान से जांचें. कमर व जोड़ों के दर्द से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ स्थिर रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग भूरा है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी. तकनीकी व रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे. पारिवारिक जीवन में अनावश्यक बहस से बचें और अपनी बात थोपने के बजाय संवाद का सहारा लें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आने से बजट पर असर पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षित वित्तीय विकल्प चुनें. देर रात तक जागने से बचें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग स्लेटी है. काले तिल का दान करें.
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मीन राशि वालों की रचनात्मक सोच और प्रतिभा को आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी. व्यापारियों को बड़ा प्रोजेक्ट या नया ग्राहक मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं, हालांकि निवेश के मामलों में भावुक होकर फैसला न लें. परिवार में अत्यधिक भावुकता से बचें और सदस्यों से खुलकर बातचीत करें. भावनात्मक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. भगवान शिव को जल अर्पित करें.