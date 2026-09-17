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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का दैनिक राशिफल 17 सितंबर 2026, कर्क-तुला राशि रहें सावधान, कुंभ-वृश्चिक राशि को बड़ा फायदा; पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का दैनिक राशिफल 17 सितंबर 2026, कर्क-तुला राशि रहें सावधान, कुंभ-वृश्चिक राशि को बड़ा फायदा; पढ़ें 12 राशियों का हाल

दैनिक राशिफल 17 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 17 Sep 2026 02:00 AM (IST)
दैनिक राशिफल 17 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

आज का राशिफल 17 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां लेकर आएगा. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय में नए लाभदायक सौदे तय होंगे. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि फिजूलखर्ची से बचें. सिरदर्द या थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर हरी मूंग का दान करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां लेकर आएगा. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय में नए लाभदायक सौदे तय होंगे. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि फिजूलखर्ची से बचें. सिरदर्द या थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर हरी मूंग का दान करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक निर्णय क्षमता आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. पुराने ग्राहकों से व्यापारियों को बेहतरीन लाभ होगा, लेकिन किसी भी नए अनुबंध की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने से धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि घरेलू खर्च भी बढ़ेंगे. परिजनों के सहयोग से घर में सद्भाव बना रहेगा. लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचें ताकि पाचन ठीक रहे. लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग है. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग सफेद है. कपूर जलाकर सकारात्मकता बढ़ाएं.
वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक निर्णय क्षमता आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. पुराने ग्राहकों से व्यापारियों को बेहतरीन लाभ होगा, लेकिन किसी भी नए अनुबंध की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने से धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि घरेलू खर्च भी बढ़ेंगे. परिजनों के सहयोग से घर में सद्भाव बना रहेगा. लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचें ताकि पाचन ठीक रहे. लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग है. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग सफेद है. कपूर जलाकर सकारात्मकता बढ़ाएं.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद शैली और रणनीतिक सोच आज व्यापार में नए अनुबंध दिलाएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की चर्चा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आय के नए साधन बनेंगे, लेकिन छोटी-छोटी खरीदारी पर नियंत्रण रखें ताकि बजट न बिगड़े. परिवार में भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों और नींद पर असर पड़ सकता है, इसलिए डिजिटल ब्रेक लें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग पीला है. छात्र को कॉपी-पेन भेंट करें.
मिथुन राशि के जातकों की संवाद शैली और रणनीतिक सोच आज व्यापार में नए अनुबंध दिलाएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की चर्चा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आय के नए साधन बनेंगे, लेकिन छोटी-छोटी खरीदारी पर नियंत्रण रखें ताकि बजट न बिगड़े. परिवार में भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों और नींद पर असर पड़ सकता है, इसलिए डिजिटल ब्रेक लें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग पीला है. छात्र को कॉपी-पेन भेंट करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और वरिष्ठों की सलाह से पुराने अटके काम पूरे होंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा मिलेगा. घरेलू जिम्मेदारियों के चलते खर्च बढ़ सकता है, इसलिए नए निवेश में जोखिम लेने से बचें. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का भोजन आपको ऊर्जावान रखेगा. दांपत्य जीवन में छोटी बातों को तूल न दें और तालमेल बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग ग्रे है. शिवलिंग पर जल अर्पित कर महामृत्युंजय मंत्र जपें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और वरिष्ठों की सलाह से पुराने अटके काम पूरे होंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा मिलेगा. घरेलू जिम्मेदारियों के चलते खर्च बढ़ सकता है, इसलिए नए निवेश में जोखिम लेने से बचें. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का भोजन आपको ऊर्जावान रखेगा. दांपत्य जीवन में छोटी बातों को तूल न दें और तालमेल बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग ग्रे है. शिवलिंग पर जल अर्पित कर महामृत्युंजय मंत्र जपें.
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सिंह राशि के जातकों का मान-सम्मान और नेतृत्व कौशल आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा. व्यापारियों को किसी प्रतिष्ठित ग्राहक या संस्था के साथ काम करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन विलासिता पर अनावश्यक खर्च से बचें और बचत पर ध्यान दें. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. पेट और आंखों की परेशानी से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
सिंह राशि के जातकों का मान-सम्मान और नेतृत्व कौशल आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा. व्यापारियों को किसी प्रतिष्ठित ग्राहक या संस्था के साथ काम करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन विलासिता पर अनावश्यक खर्च से बचें और बचत पर ध्यान दें. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. पेट और आंखों की परेशानी से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और बुध का शुभ प्रभाव बौद्धिक क्षमता, निर्णय और करियर में तरक्की लेकर आएगा. दफ्तर में पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के योग बन रहे हैं और व्यापार में अटके कामों को गति मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. काम की अधिकता के कारण होने वाली थकान से बचने के लिए समय पर भोजन लें और भरपूर नींद लें. लव लाइफ में भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. गाय को हरी घास खिलाएं.
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और बुध का शुभ प्रभाव बौद्धिक क्षमता, निर्णय और करियर में तरक्की लेकर आएगा. दफ्तर में पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के योग बन रहे हैं और व्यापार में अटके कामों को गति मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. काम की अधिकता के कारण होने वाली थकान से बचने के लिए समय पर भोजन लें और भरपूर नींद लें. लव लाइफ में भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. गाय को हरी घास खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा. विदेश या दूरस्थ संपर्कों से व्यापारिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, हालांकि नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें. परिवार के पुराने विवादों को बड़ों की सलाह से शांतिपूर्वक सुलझाएं. घरेलू खर्चों में वृद्धि होने से आर्थिक दबाव रह सकता है, इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें. मानसिक तनाव घटाने के लिए योग अपनाएं. पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम जीवन में नया उत्साह भरेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. मां लक्ष्मी की पूजा कर सफेद मिठाई दान करें.
तुला राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा. विदेश या दूरस्थ संपर्कों से व्यापारिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, हालांकि नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें. परिवार के पुराने विवादों को बड़ों की सलाह से शांतिपूर्वक सुलझाएं. घरेलू खर्चों में वृद्धि होने से आर्थिक दबाव रह सकता है, इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें. मानसिक तनाव घटाने के लिए योग अपनाएं. पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम जीवन में नया उत्साह भरेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. मां लक्ष्मी की पूजा कर सफेद मिठाई दान करें.
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वृश्चिक राशि वालों का साहस और पराक्रम आज करियर में बड़ी उपलब्धियां दिलाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेगी और व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. लंबित भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अचानक मिले धन को बिना सोचे-समझे खर्च न करें. परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, हालांकि अपनी योजनाएं गुप्त रखें. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, सावधानी से वाहन चलाएं. दांपत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग केसरिया है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
वृश्चिक राशि वालों का साहस और पराक्रम आज करियर में बड़ी उपलब्धियां दिलाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेगी और व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. लंबित भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अचानक मिले धन को बिना सोचे-समझे खर्च न करें. परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, हालांकि अपनी योजनाएं गुप्त रखें. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, सावधानी से वाहन चलाएं. दांपत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग केसरिया है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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धनु राशि के जातकों के लिए आज पद, प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. व्यापारियों को बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे कारोबार का विस्तार होगा. करियर संबंधी महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा. परिवार को समय न दे पाने से उपजी भावनात्मक दूरी शाम को अपनों के साथ बैठकर दूर करें. पेट और नींद की समस्या से बचने हेतु मसालेदार भोजन से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ भरोसा और समझ बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग भूरा है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
धनु राशि के जातकों के लिए आज पद, प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. व्यापारियों को बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे कारोबार का विस्तार होगा. करियर संबंधी महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा. परिवार को समय न दे पाने से उपजी भावनात्मक दूरी शाम को अपनों के साथ बैठकर दूर करें. पेट और नींद की समस्या से बचने हेतु मसालेदार भोजन से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ भरोसा और समझ बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग भूरा है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
10/12
मकर राशि वालों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और अटके हुए पारिवारिक तथा व्यावसायिक मामले गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत देखकर उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे और नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच के बाद ही आगे बढ़ें. लगातार बैठकर काम करने से पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है, हल्की स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग काई हरा है. पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि वालों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और अटके हुए पारिवारिक तथा व्यावसायिक मामले गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत देखकर उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे और नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच के बाद ही आगे बढ़ें. लगातार बैठकर काम करने से पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है, हल्की स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग काई हरा है. पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को अनुसंधान, तकनीक और विश्लेषणात्मक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. व्यापार में अचानक नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम का आकलन जरूर कर लें. पुराने निवेश या अटके भुगतान से अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं, जिसे भविष्य के लिए संचित करें. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा. अनिद्रा और मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सफेद है. काले तिल का दान करें.
कुंभ राशि के जातकों को अनुसंधान, तकनीक और विश्लेषणात्मक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. व्यापार में अचानक नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम का आकलन जरूर कर लें. पुराने निवेश या अटके भुगतान से अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं, जिसे भविष्य के लिए संचित करें. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा. अनिद्रा और मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सफेद है. काले तिल का दान करें.
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मीन राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक साझेदारी में लाभ और नए बड़े ऑर्डर लेकर आया है. दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी निर्णय क्षमता सराही जाएगी. आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश के मामलों में भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा. अधिक सोचने की आदत से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. विष्णु भगवान का ध्यान कर चने की दाल दान करें.
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक साझेदारी में लाभ और नए बड़े ऑर्डर लेकर आया है. दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी निर्णय क्षमता सराही जाएगी. आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश के मामलों में भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा. अधिक सोचने की आदत से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. विष्णु भगवान का ध्यान कर चने की दाल दान करें.
Published at : 17 Sep 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 17 September 2026

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