मीन राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक साझेदारी में लाभ और नए बड़े ऑर्डर लेकर आया है. दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी निर्णय क्षमता सराही जाएगी. आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश के मामलों में भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा. अधिक सोचने की आदत से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. विष्णु भगवान का ध्यान कर चने की दाल दान करें.