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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का राशिफल 12 सितंबर 2026, शनिवार को इन 3 राशियों पर शनिदेव मेहरबान, पढ़ें भविष्यफल

आज का राशिफल 12 सितंबर 2026, शनिवार को इन 3 राशियों पर शनिदेव मेहरबान, पढ़ें भविष्यफल

आज का राशिफल 12 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 12 Sep 2026 02:14 AM (IST)
आज का राशिफल 12 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

आज का राशिफल, 12 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और नए अवसरों से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे और व्यापार में नई योजना शुरू करने के अनुकूल योग हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा घर या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. पुराना निवेश या संपत्ति आर्थिक लाभ करा सकती है, हालांकि गैर-ज़रूरी खर्चों से बचें. पेट में गैस या एसिडिटी से बचने के लिए खानपान हल्का रखें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग सुनहरा है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और नए अवसरों से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे और व्यापार में नई योजना शुरू करने के अनुकूल योग हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा घर या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. पुराना निवेश या संपत्ति आर्थिक लाभ करा सकती है, हालांकि गैर-ज़रूरी खर्चों से बचें. पेट में गैस या एसिडिटी से बचने के लिए खानपान हल्का रखें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग सुनहरा है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. पुराने ग्राहकों के माध्यम से व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पारिवारिक मामलों को अपनी व्यावहारिक सोच से सुलझाएं और अहंकार से बचें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी बड़े निवेश से पहले बजट की जांच कर लें. हल्की सुस्ती दूर करने के लिए सुबह योग व सैर को दिनचर्या में जोड़ें. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हरा है. काले तिल का दान करें.
वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. पुराने ग्राहकों के माध्यम से व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पारिवारिक मामलों को अपनी व्यावहारिक सोच से सुलझाएं और अहंकार से बचें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी बड़े निवेश से पहले बजट की जांच कर लें. हल्की सुस्ती दूर करने के लिए सुबह योग व सैर को दिनचर्या में जोड़ें. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हरा है. काले तिल का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को आज संचार, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. व्यापार में पुराने संपर्कों की मदद से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनजान लोगों पर वित्तीय भरोसा न करें. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. यात्रा के दौरान बाहर के खानपान से बचें ताकि पेट की समस्या न हो. पार्टनर के साथ घूमने की योजना बनेगी. आपका शुभ अंक 8 और लकी रंग बरगंडी है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को आज संचार, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. व्यापार में पुराने संपर्कों की मदद से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनजान लोगों पर वित्तीय भरोसा न करें. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. यात्रा के दौरान बाहर के खानपान से बचें ताकि पेट की समस्या न हो. पार्टनर के साथ घूमने की योजना बनेगी. आपका शुभ अंक 8 और लकी रंग बरगंडी है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कारोबार में नए संपर्कों और मित्रों के सहयोग से लाभ के बेहतरीन रास्ते खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में पुरानी अड़चनों का समाधान होगा और उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी, बस पुरानी बातों को दोहराने से बचें. वाहन या मकान से जुड़े जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखें. मानसिक तनाव से बचने हेतु शांत वातावरण में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज कारोबार में नए संपर्कों और मित्रों के सहयोग से लाभ के बेहतरीन रास्ते खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में पुरानी अड़चनों का समाधान होगा और उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी, बस पुरानी बातों को दोहराने से बचें. वाहन या मकान से जुड़े जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखें. मानसिक तनाव से बचने हेतु शांत वातावरण में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातक आज पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी सजगता से निभाएंगे. बुजुर्गों की सलाह से घर में शांति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता अधिकारियों की नजर में आएगी, वहीं व्यापारियों को पुराने प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ मिल सकता है. अचानक खर्च सामने आने की संभावना है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें. खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, तला-भुना सीमित करें. वैवाहिक जीवन में तालमेल प्रगाढ़ होगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
सिंह राशि के जातक आज पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी सजगता से निभाएंगे. बुजुर्गों की सलाह से घर में शांति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता अधिकारियों की नजर में आएगी, वहीं व्यापारियों को पुराने प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ मिल सकता है. अचानक खर्च सामने आने की संभावना है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें. खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, तला-भुना सीमित करें. वैवाहिक जीवन में तालमेल प्रगाढ़ होगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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कन्या राशि के जातकों की योजनाबद्ध कार्यशैली आज दफ्तर में मान-सम्मान दिलाएगी. रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है. व्यापारियों को लेन-देन और कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतनी होगी. परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा और बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न होगा. गले के संक्रमण या मौसमी थकान से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें. अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. आपका लकी नंबर 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि के जातकों की योजनाबद्ध कार्यशैली आज दफ्तर में मान-सम्मान दिलाएगी. रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है. व्यापारियों को लेन-देन और कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतनी होगी. परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा और बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न होगा. गले के संक्रमण या मौसमी थकान से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें. अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. आपका लकी नंबर 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि वालों को आज व्यापार में नए ऑर्डर और पुराने संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को टीम में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन अधिक जोखिम लेने से बचें. परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा, हालांकि दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि आंखों को आराम मिले. लव लाइफ में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग रानी गुलाबी है. मां लक्ष्मी की पूजा करें.
तुला राशि वालों को आज व्यापार में नए ऑर्डर और पुराने संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को टीम में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन अधिक जोखिम लेने से बचें. परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा, हालांकि दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि आंखों को आराम मिले. लव लाइफ में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग रानी गुलाबी है. मां लक्ष्मी की पूजा करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के योग बनेंगे. व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी रणनीति शानदार मुनाफा दिलाएगी. अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, लेकिन भावुक होकर किसी पर तुरंत भरोसा न करें. मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त विश्राम लें और काम के बीच ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के योग बनेंगे. व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी रणनीति शानदार मुनाफा दिलाएगी. अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, लेकिन भावुक होकर किसी पर तुरंत भरोसा न करें. मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त विश्राम लें और काम के बीच ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज आय के नए स्रोत बनने और पुराने प्रोजेक्ट पूरे होने के मजबूत संकेत हैं. नए संपर्कों से व्यापार में गति आएगी, हालांकि किसी भी साझेदारी से पहले पूरी पड़ताल कर लें. परिवार में सामाजिक या धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. आर्थिक मामलों में बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें. भागदौड़ के चलते थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें. प्रेम जीवन में दोस्ताना माहौल रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग हल्दी पीला है. हल्दी का तिलक लगाएं.
धनु राशि वालों के लिए आज आय के नए स्रोत बनने और पुराने प्रोजेक्ट पूरे होने के मजबूत संकेत हैं. नए संपर्कों से व्यापार में गति आएगी, हालांकि किसी भी साझेदारी से पहले पूरी पड़ताल कर लें. परिवार में सामाजिक या धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. आर्थिक मामलों में बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें. भागदौड़ के चलते थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें. प्रेम जीवन में दोस्ताना माहौल रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग हल्दी पीला है. हल्दी का तिलक लगाएं.
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मकर राशि के जातकों के लिए आज नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई भूमिका के योग बन रहे हैं. अनुशासन और लगन से काम करने पर उच्चाधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार के सदस्य आपकी व्यस्तता को समझकर पूरा सहयोग देंगे. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन किसी भी वित्तीय योजना में निवेश से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. लगातार बैठने से बचें ताकि कमर दर्द की समस्या न हो. पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
मकर राशि के जातकों के लिए आज नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई भूमिका के योग बन रहे हैं. अनुशासन और लगन से काम करने पर उच्चाधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार के सदस्य आपकी व्यस्तता को समझकर पूरा सहयोग देंगे. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन किसी भी वित्तीय योजना में निवेश से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. लगातार बैठने से बचें ताकि कमर दर्द की समस्या न हो. पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
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कुंभ राशि के जातकों को तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में नए अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में संवाद स्पष्ट रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. परिवार में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि कटु शब्द रिश्तों को आहत कर सकते हैं. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, फिर भी ऑनलाइन लेन-देन में सतर्क रहें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं. अविवाहितों की पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग लेमन यलो है. शनि देव का स्मरण करें.
कुंभ राशि के जातकों को तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में नए अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में संवाद स्पष्ट रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. परिवार में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि कटु शब्द रिश्तों को आहत कर सकते हैं. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, फिर भी ऑनलाइन लेन-देन में सतर्क रहें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं. अविवाहितों की पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग लेमन यलो है. शनि देव का स्मरण करें.
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मीन राशि वालों के लिए आज पुराने अनुभवों और बड़ों की सलाह से अटके काम निपटाने का दिन है. व्यापार में किसी भी नई शुरुआत से पहले कागजी औपचारिकताएं पूरी कर लें. कोई पुराना रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. काम में जल्दबाजी न दिखाएं और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. मानसिक थकान दूर करने के लिए सुबह की सैर और ध्यान का सहारा लें. प्रेम जीवन में धैर्य रखें. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग ऑलिव ग्रीन है. विष्णु चालीसा का पाठ करें.
मीन राशि वालों के लिए आज पुराने अनुभवों और बड़ों की सलाह से अटके काम निपटाने का दिन है. व्यापार में किसी भी नई शुरुआत से पहले कागजी औपचारिकताएं पूरी कर लें. कोई पुराना रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. काम में जल्दबाजी न दिखाएं और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. मानसिक थकान दूर करने के लिए सुबह की सैर और ध्यान का सहारा लें. प्रेम जीवन में धैर्य रखें. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग ऑलिव ग्रीन है. विष्णु चालीसा का पाठ करें.
Published at : 12 Sep 2026 02:14 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 12 September 2026

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