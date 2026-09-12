मीन राशि वालों के लिए आज पुराने अनुभवों और बड़ों की सलाह से अटके काम निपटाने का दिन है. व्यापार में किसी भी नई शुरुआत से पहले कागजी औपचारिकताएं पूरी कर लें. कोई पुराना रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. काम में जल्दबाजी न दिखाएं और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. मानसिक थकान दूर करने के लिए सुबह की सैर और ध्यान का सहारा लें. प्रेम जीवन में धैर्य रखें. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग ऑलिव ग्रीन है. विष्णु चालीसा का पाठ करें.