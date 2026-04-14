किसान ऐसे करें पीले तरबूज की खेती, बाजार में लाल वाले से दोगुना मिलेंगे दाम

पीले तरबूज की खेती की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिमांड है. लाल तरबूज तो हर जगह मिल जाते हैं. लेकिन पीला तरबूज मार्केट में कम होने की वजह से ऊंचे दामों पर बिकता है. अगर आप इसकी खेती शुरू करते हैं. तो मंडी में आपको लाल तरबूज के मुकाबले लगभग दोगुना रेट आसानी से मिल सकते हैं.