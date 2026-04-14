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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसान ऐसे करें पीले तरबूज की खेती, बाजार में लाल वाले से दोगुना मिलेंगे दाम

किसान ऐसे करें पीले तरबूज की खेती, बाजार में लाल वाले से दोगुना मिलेंगे दाम

Yellow Watermelon: पीले तरबूज की खेती किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा साबित हो रही है. लाल तरबूज के मुकाबले इसकी बाजार में भारी डिमांड है और दाम भी दोगुने मिलते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Yellow Watermelon: पीले तरबूज की खेती किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा साबित हो रही है. लाल तरबूज के मुकाबले इसकी बाजार में भारी डिमांड है और दाम भी दोगुने मिलते हैं.

खेती-किसानी में आजकल वही बाजी मार रहा है जो लीक से हटकर कुछ नया कर रहा है. अक्सर हम सबने लाल तरबूज ही देखे और खाए हैं. लेकिन अब बाजार में पीले तरबूज की एंट्री हो चुकी है. यह नया रंग न केवल देखने में अट्रैक्टिव है. बल्कि स्वाद और मुनाफे के मामले में भी लाल वाले को पीछे छोड़ रहा है.

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पीले तरबूज की खेती की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिमांड है. लाल तरबूज तो हर जगह मिल जाते हैं. लेकिन पीला तरबूज मार्केट में कम होने की वजह से ऊंचे दामों पर बिकता है. अगर आप इसकी खेती शुरू करते हैं. तो मंडी में आपको लाल तरबूज के मुकाबले लगभग दोगुना रेट आसानी से मिल सकते हैं.
पीले तरबूज की खेती की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिमांड है. लाल तरबूज तो हर जगह मिल जाते हैं. लेकिन पीला तरबूज मार्केट में कम होने की वजह से ऊंचे दामों पर बिकता है. अगर आप इसकी खेती शुरू करते हैं. तो मंडी में आपको लाल तरबूज के मुकाबले लगभग दोगुना रेट आसानी से मिल सकते हैं.
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इसकी खेती करने का तरीका लगभग आम तरबूज जैसा ही है. लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह जैविक यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं. तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है. रासायनिक खादों के बजाय गोबर की खाद और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करने से फल की मिठास और चमक दोनों ही जबरदस्त निकलकर आती है.
इसकी खेती करने का तरीका लगभग आम तरबूज जैसा ही है. लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह जैविक यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं. तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है. रासायनिक खादों के बजाय गोबर की खाद और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करने से फल की मिठास और चमक दोनों ही जबरदस्त निकलकर आती है.
Published at : 14 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Watermelon Yellow Watermelon

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