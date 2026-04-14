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किसान ऐसे करें पीले तरबूज की खेती, बाजार में लाल वाले से दोगुना मिलेंगे दाम
Yellow Watermelon: पीले तरबूज की खेती किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा साबित हो रही है. लाल तरबूज के मुकाबले इसकी बाजार में भारी डिमांड है और दाम भी दोगुने मिलते हैं.
खेती-किसानी में आजकल वही बाजी मार रहा है जो लीक से हटकर कुछ नया कर रहा है. अक्सर हम सबने लाल तरबूज ही देखे और खाए हैं. लेकिन अब बाजार में पीले तरबूज की एंट्री हो चुकी है. यह नया रंग न केवल देखने में अट्रैक्टिव है. बल्कि स्वाद और मुनाफे के मामले में भी लाल वाले को पीछे छोड़ रहा है.
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Published at : 14 Apr 2026 01:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion