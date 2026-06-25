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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरपटवारी नहीं कर रहा है आपकी जमीन का बंटवारा? यहां करें शिकायत, तुरंत हो जाएंगे अटके काम

पटवारी नहीं कर रहा है आपकी जमीन का बंटवारा? यहां करें शिकायत, तुरंत हो जाएंगे अटके काम

जमीन के रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने में पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन अंतिम और कानूनी बंटवारा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता. पटवारी केवल जमीन से जुड़ी जानकारी बताता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Jun 2026 09:32 AM (IST)
जमीन के रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने में पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन अंतिम और कानूनी बंटवारा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता. पटवारी केवल जमीन से जुड़ी जानकारी बताता है.

land partition: गांव और कस्बों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. अक्सर लोग अपने हिस्से की जमीन अलग करवाने के लिए पटवारी के चक्कर लगाते रहते हैं. लेकिन कई मामलों में प्रक्रिया लंबे समय तक अटक जाती है. ऐसे में जमीन के बंटवारे में पटवारी की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है. हालांकि कई बार लोगों के सवाल उठते हैं कि जमीन का बंटवारा पटवारी नहीं कर रहा तो शिकायत कहां कर सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी जमीन का बंटवारा पटवारी नहीं कर रहा है, तो आप शिकायत कहां कर सकते हैं.

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दरअसल जमीन के रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने में पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन अंतिम और कानूनी बंटवारा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता. पटवारी केवल जमीन से जुड़ी जानकारी बताता है, रिकॉर्ड की जांच करता है और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करता है.
दरअसल जमीन के रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने में पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन अंतिम और कानूनी बंटवारा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता. पटवारी केवल जमीन से जुड़ी जानकारी बताता है, रिकॉर्ड की जांच करता है और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करता है.
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कानूनी रूप से जमीन का बंटवारा राजस्व न्यायालय के माध्यम से किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के स्तर पर होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल पटवारी के भरोसे बैठा है, तो उसका मामला लंबे समय तक अटक सकता है.
कानूनी रूप से जमीन का बंटवारा राजस्व न्यायालय के माध्यम से किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के स्तर पर होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल पटवारी के भरोसे बैठा है, तो उसका मामला लंबे समय तक अटक सकता है.
Published at : 25 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Tehsildar Patwari Land Partition Property Division

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