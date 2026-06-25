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पटवारी नहीं कर रहा है आपकी जमीन का बंटवारा? यहां करें शिकायत, तुरंत हो जाएंगे अटके काम
जमीन के रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने में पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन अंतिम और कानूनी बंटवारा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता. पटवारी केवल जमीन से जुड़ी जानकारी बताता है.
land partition: गांव और कस्बों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. अक्सर लोग अपने हिस्से की जमीन अलग करवाने के लिए पटवारी के चक्कर लगाते रहते हैं. लेकिन कई मामलों में प्रक्रिया लंबे समय तक अटक जाती है. ऐसे में जमीन के बंटवारे में पटवारी की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है. हालांकि कई बार लोगों के सवाल उठते हैं कि जमीन का बंटवारा पटवारी नहीं कर रहा तो शिकायत कहां कर सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी जमीन का बंटवारा पटवारी नहीं कर रहा है, तो आप शिकायत कहां कर सकते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 09:30 AM (IST)
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