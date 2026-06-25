पटवारी नहीं कर रहा है आपकी जमीन का बंटवारा? यहां करें शिकायत, तुरंत हो जाएंगे अटके काम

दरअसल जमीन के रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने में पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है. लेकिन अंतिम और कानूनी बंटवारा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता. पटवारी केवल जमीन से जुड़ी जानकारी बताता है, रिकॉर्ड की जांच करता है और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करता है.