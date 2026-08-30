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कृषि मशीनों पर मिल गई सब्सिडी, खुद से कितना करना होगा खर्च?
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी तो पास हो गई, पर जेब से कितना पैसा देगा होगा. डीलर और सरकारी बिलिंग के बीच कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. पेमेंट से पहले अपनी जेब पर पड़ने वाले खर्च जान लें.
खेती-किसानी में आजकल आधुनिक मशीनों के बिना काम चलना बेहद मुश्किल हो गया है. लेबर की कमी और बढ़ते खर्च के बीच रोटावेटर, कल्टीवेटर और रीपर जैसे यंत्र किसानों की पहली पसंद बन रहे हैं. लेकिन कई किसान इन यंत्रों को खरीदने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होते हैं. इसलिए सरकार इनकी खरीद के लिए सब्सिडी देती है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:44 PM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion