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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकृषि मशीनों पर मिल गई सब्सिडी, खुद से कितना करना होगा खर्च?

कृषि मशीनों पर मिल गई सब्सिडी, खुद से कितना करना होगा खर्च?

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी तो पास हो गई, पर जेब से कितना पैसा देगा होगा. डीलर और सरकारी बिलिंग के बीच कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. पेमेंट से पहले अपनी जेब पर पड़ने वाले खर्च जान लें.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 Aug 2026 02:44 PM (IST)
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी तो पास हो गई, पर जेब से कितना पैसा देगा होगा. डीलर और सरकारी बिलिंग के बीच कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. पेमेंट से पहले अपनी जेब पर पड़ने वाले खर्च जान लें.

खेती-किसानी में आजकल आधुनिक मशीनों के बिना काम चलना बेहद मुश्किल हो गया है. लेबर की कमी और बढ़ते खर्च के बीच रोटावेटर, कल्टीवेटर और रीपर जैसे यंत्र किसानों की पहली पसंद बन रहे हैं. लेकिन कई किसान इन यंत्रों को खरीदने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होते हैं. इसलिए सरकार इनकी खरीद के लिए सब्सिडी देती है.

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सरकार कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक का भारी सब्सिडी दे रही है. सब्सिडी के पात्र किसान का खर्च काफी कम हो जाता है. लेकिन मन में एक सवाल जरूर खटकता है. आखिर सब्सिडी मिलने के बाद अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं इसका क्या हिसाब होगा.
सरकार कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक का भारी सब्सिडी दे रही है. सब्सिडी के पात्र किसान का खर्च काफी कम हो जाता है. लेकिन मन में एक सवाल जरूर खटकता है. आखिर सब्सिडी मिलने के बाद अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं इसका क्या हिसाब होगा.
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सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि सब्सिडी बाजार के मनमाने दाम पर नहीं मिलती. कृषि विभाग हर मशीन का एक मानक मूल्य यानी बेस प्राइस तय करता है. आपकी तय सब्सिडी इसी सरकारी रेट के आधार पर तय होती है न कि डीलर की ओर से तय की गई एमआरपी पर.
सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि सब्सिडी बाजार के मनमाने दाम पर नहीं मिलती. कृषि विभाग हर मशीन का एक मानक मूल्य यानी बेस प्राइस तय करता है. आपकी तय सब्सिडी इसी सरकारी रेट के आधार पर तय होती है न कि डीलर की ओर से तय की गई एमआरपी पर.
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मान लीजिए किसी रोटावेटर का सरकारी बेस प्राइस 1 लाख रुपये तय है. अगर उस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी है तो आपको 50 हजार रुपये ही मिलेंगे. अगर डीलर उसी मशीन को 1.15 लाख में बेचता है तो ऊपर का पूरा 15 हजार रुपये भी आपकी ही जेब से जाना तय है.
मान लीजिए किसी रोटावेटर का सरकारी बेस प्राइस 1 लाख रुपये तय है. अगर उस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी है तो आपको 50 हजार रुपये ही मिलेंगे. अगर डीलर उसी मशीन को 1.15 लाख में बेचता है तो ऊपर का पूरा 15 हजार रुपये भी आपकी ही जेब से जाना तय है.
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अब बात करते हैं जीएसटी की जिसे अक्सर किसान जोड़ना भूल जाते हैं. कृषि उपकरणों पर लगने वाला 12 प्रतिशत जीएसटी सब्सिडी के दायरे से बाहर रहता है. इसका मतलब यह हुआ कि मशीन का पूरा टैक्स किसान को अपनी खुद की जेब से पक्के बिल के साथ भरना होता है.
अब बात करते हैं जीएसटी की जिसे अक्सर किसान जोड़ना भूल जाते हैं. कृषि उपकरणों पर लगने वाला 12 प्रतिशत जीएसटी सब्सिडी के दायरे से बाहर रहता है. इसका मतलब यह हुआ कि मशीन का पूरा टैक्स किसान को अपनी खुद की जेब से पक्के बिल के साथ भरना होता है.
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इतना ही नहीं शोरूम से अपने गांव या खेत तक मशीन को लाने का किराया भी आपको ही देना होगा. इसके साथ में जरूरी एसेसरीज, मजबूत नट-बोल्ट, सेफ्टी गार्ड या एक्स्ट्रा ब्लेड्स के पैसे भी डीलर अलग से जोड़ते हैं. यह अतिरिक्त खर्चा पांच से दस हजार रुपये तक बैठ जाता है.
इतना ही नहीं शोरूम से अपने गांव या खेत तक मशीन को लाने का किराया भी आपको ही देना होगा. इसके साथ में जरूरी एसेसरीज, मजबूत नट-बोल्ट, सेफ्टी गार्ड या एक्स्ट्रा ब्लेड्स के पैसे भी डीलर अलग से जोड़ते हैं. यह अतिरिक्त खर्चा पांच से दस हजार रुपये तक बैठ जाता है.
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सरकारी प्रोसेस के तहत किसान को पहले पूरी कीमत डीलर को चुकानी पड़ती है. इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर आकर मशीन का वेरिफिकेशन करते हैं और जीपीएस फोटो लेते हैं. सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है.
सरकारी प्रोसेस के तहत किसान को पहले पूरी कीमत डीलर को चुकानी पड़ती है. इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर आकर मशीन का वेरिफिकेशन करते हैं और जीपीएस फोटो लेते हैं. सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है.
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अगर एक साथ पूरी रकम जुटाने में दिक्कत आ रही है. तो बैंक लोन एक बेहतरीन रास्ता है. कई बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड कृषि यंत्रों के लिए बेहद कम ब्याज पर लोन देते हैं. जैसे ही सब्सिडी आपके खाते में आए तुरंत लोन का बड़ा हिस्सा चुकाकर फ्री हो जाएं.
अगर एक साथ पूरी रकम जुटाने में दिक्कत आ रही है. तो बैंक लोन एक बेहतरीन रास्ता है. कई बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड कृषि यंत्रों के लिए बेहद कम ब्याज पर लोन देते हैं. जैसे ही सब्सिडी आपके खाते में आए तुरंत लोन का बड़ा हिस्सा चुकाकर फ्री हो जाएं.
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कुल मिलाकर बात यह है कि सब्सिडी वाली मशीन लेने से पहले 10 से 15 हजार का एक्स्ट्रा बजट बनाकर चलें. डीलर से बेस प्राइस और टैक्स का पूरा हिसाब-किताब पहले ही समझ लें. पहले ही इन जरूरी बातों को समझ लेंगे तो नई मशीन आपके खेत में बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगी.
कुल मिलाकर बात यह है कि सब्सिडी वाली मशीन लेने से पहले 10 से 15 हजार का एक्स्ट्रा बजट बनाकर चलें. डीलर से बेस प्राइस और टैक्स का पूरा हिसाब-किताब पहले ही समझ लें. पहले ही इन जरूरी बातों को समझ लेंगे तो नई मशीन आपके खेत में बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगी.
Published at : 30 Aug 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Machines Schemes For Farmers

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