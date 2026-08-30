कृषि मशीनों पर मिल गई सब्सिडी, खुद से कितना करना होगा खर्च?

सरकार कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक का भारी सब्सिडी दे रही है. सब्सिडी के पात्र किसान का खर्च काफी कम हो जाता है. लेकिन मन में एक सवाल जरूर खटकता है. आखिर सब्सिडी मिलने के बाद अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं इसका क्या हिसाब होगा.