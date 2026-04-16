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चंदन की खेती से कैसे मालामाल हो सकते हैं किसान भाई, जानें कैसे उगाएं इसकी फसल?
Sandalwood Farming Tips: चंदन की खेती किसानों के लिए लंबी अवधि का एक बेहतरीन निवेश है जो करोड़ों का रिटर्न दे सकता है. कम पानी और बेसिक केयर के साथ इसे उगाना आसान है.
चंदन की खेती आजकल किसानों के लिए एक जैकपॉट की तरह है क्योंकि इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा हाई रहती है. अगर आप अपनी जमीन से करोड़ों का रिटर्न चाहते हैं. तो चंदन सबसे बेस्ट लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है. इसकी खासियत यह है कि इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है. जिससे सूखे इलाकों में भी फायदा है.
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Published at : 16 Apr 2026 12:40 PM (IST)
Tags :Agriculture Sandalwood Farming News
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प्रेम कुमारJournalist
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