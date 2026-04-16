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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरचंदन की खेती से कैसे मालामाल हो सकते हैं किसान भाई, जानें कैसे उगाएं इसकी फसल?

चंदन की खेती से कैसे मालामाल हो सकते हैं किसान भाई, जानें कैसे उगाएं इसकी फसल?

Sandalwood Farming Tips: चंदन की खेती किसानों के लिए लंबी अवधि का एक बेहतरीन निवेश है जो करोड़ों का रिटर्न दे सकता है. कम पानी और बेसिक केयर के साथ इसे उगाना आसान है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 Apr 2026 12:40 PM (IST)
Sandalwood Farming Tips: चंदन की खेती किसानों के लिए लंबी अवधि का एक बेहतरीन निवेश है जो करोड़ों का रिटर्न दे सकता है. कम पानी और बेसिक केयर के साथ इसे उगाना आसान है.

चंदन की खेती आजकल किसानों के लिए एक जैकपॉट की तरह है क्योंकि इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा हाई रहती है. अगर आप अपनी जमीन से करोड़ों का रिटर्न चाहते हैं. तो चंदन सबसे बेस्ट लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है. इसकी खासियत यह है कि इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है. जिससे सूखे इलाकों में भी फायदा है.

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चंदन उगाने का प्रोसेस थोड़ा यूनिक है. क्योंकि यह एक सेमी-पैरासिटिक पौधा है. जिसे बढ़ने के लिए दूसरे होस्ट प्लांट का सहारा चाहिए होता है. बिना किसी दूसरे पौधे के चंदन का विकास रुक जाता है. इसलिए इसके साथ नीम या अरहर लगाना जरूरी है. यह तकनीक चंदन की ग्रोथ को तेज करती है और लकड़ी की क्वालिटी सुधारती है.
चंदन उगाने का प्रोसेस थोड़ा यूनिक है. क्योंकि यह एक सेमी-पैरासिटिक पौधा है. जिसे बढ़ने के लिए दूसरे होस्ट प्लांट का सहारा चाहिए होता है. बिना किसी दूसरे पौधे के चंदन का विकास रुक जाता है. इसलिए इसके साथ नीम या अरहर लगाना जरूरी है. यह तकनीक चंदन की ग्रोथ को तेज करती है और लकड़ी की क्वालिटी सुधारती है.
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एक बार चंदन का बाग तैयार हो जाए. तो आपको बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि इसे मेच्योर होने में 12 से 15 साल लगते हैं. लेकिन जब यह कटाई के लिए तैयार होता है, तो एक एकड़ से ही करोड़ों की कमाई हो सकती है. यह एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान है. जो आपको फ्यूचर में अमीर बना देगा.
एक बार चंदन का बाग तैयार हो जाए. तो आपको बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि इसे मेच्योर होने में 12 से 15 साल लगते हैं. लेकिन जब यह कटाई के लिए तैयार होता है, तो एक एकड़ से ही करोड़ों की कमाई हो सकती है. यह एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान है. जो आपको फ्यूचर में अमीर बना देगा.
Published at : 16 Apr 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Sandalwood Farming News

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