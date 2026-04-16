चंदन की खेती से कैसे मालामाल हो सकते हैं किसान भाई, जानें कैसे उगाएं इसकी फसल?

एक बार चंदन का बाग तैयार हो जाए. तो आपको बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि इसे मेच्योर होने में 12 से 15 साल लगते हैं. लेकिन जब यह कटाई के लिए तैयार होता है, तो एक एकड़ से ही करोड़ों की कमाई हो सकती है. यह एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान है. जो आपको फ्यूचर में अमीर बना देगा.