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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरडेयरी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है इस नस्ल की गाय, इसके आगे फेल हैं बाकी सब

डेयरी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है इस नस्ल की गाय, इसके आगे फेल हैं बाकी सब

Sahiwal Breed Cow For Dairy Farming: डेयरी सेक्टर में बंपर मुनाफे के लिए यह खास नस्ल मॉडर्न किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. जान लीजिए कैसे आप इससे इससे मोटी कमाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Apr 2026 03:36 PM (IST)
Sahiwal Breed Cow For Dairy Farming: डेयरी सेक्टर में बंपर मुनाफे के लिए यह खास नस्ल मॉडर्न किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. जान लीजिए कैसे आप इससे इससे मोटी कमाई कर सकते हैं.

आजकल के मॉडर्न डेयरी बिजनेस में साहिवाल गाय को सबसे बेस्ट माना जा रहा है क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं है. यह गाय मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी दूध देने की कैपेसिटी वाकई सबको हैरान कर देती है. किसान इसे पालकर अपनी किस्मत बदल रहे हैं.

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साहिवाल गाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई मिल्क यील्ड है जो इसे टॉप लेवल की ब्रीड बनाती है. एक ही ब्यात में यह गाय 2000 से लेकर 3000 लीटर तक दूध बड़े आराम से दे सकती है. यही वजह है कि डेयरी फार्मर्स के लिए यह एक प्रो-लेवल का प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन चुका है.
साहिवाल गाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई मिल्क यील्ड है जो इसे टॉप लेवल की ब्रीड बनाती है. एक ही ब्यात में यह गाय 2000 से लेकर 3000 लीटर तक दूध बड़े आराम से दे सकती है. यही वजह है कि डेयरी फार्मर्स के लिए यह एक प्रो-लेवल का प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन चुका है.
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इस गाय के दूध में फैट की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो इसे मार्केट में काफी डिमांडिंग बनाती है. इसके दूध में लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक फैट पाया जाता है जिससे घी और मावा जैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम प्रीमियम लेवल की मिलती है. लोग इसकी प्योरिटी के दीवाने हैं.
इस गाय के दूध में फैट की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो इसे मार्केट में काफी डिमांडिंग बनाती है. इसके दूध में लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक फैट पाया जाता है जिससे घी और मावा जैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम प्रीमियम लेवल की मिलती है. लोग इसकी प्योरिटी के दीवाने हैं.
Published at : 11 Apr 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Cattle Dairy Business

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