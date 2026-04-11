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डेयरी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है इस नस्ल की गाय, इसके आगे फेल हैं बाकी सब
Sahiwal Breed Cow For Dairy Farming: डेयरी सेक्टर में बंपर मुनाफे के लिए यह खास नस्ल मॉडर्न किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. जान लीजिए कैसे आप इससे इससे मोटी कमाई कर सकते हैं.
आजकल के मॉडर्न डेयरी बिजनेस में साहिवाल गाय को सबसे बेस्ट माना जा रहा है क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं है. यह गाय मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी दूध देने की कैपेसिटी वाकई सबको हैरान कर देती है. किसान इसे पालकर अपनी किस्मत बदल रहे हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 03:31 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion