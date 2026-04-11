डेयरी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है इस नस्ल की गाय, इसके आगे फेल हैं बाकी सब

साहिवाल गाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई मिल्क यील्ड है जो इसे टॉप लेवल की ब्रीड बनाती है. एक ही ब्यात में यह गाय 2000 से लेकर 3000 लीटर तक दूध बड़े आराम से दे सकती है. यही वजह है कि डेयरी फार्मर्स के लिए यह एक प्रो-लेवल का प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन चुका है.