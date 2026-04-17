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Saffron Farming at Home Tips : घर के एक कमरे में उगा सकते हैं केसर, इस जुगाड़ से हर महीने होगी लाखों की कमाई
Saffron Farming at Home Tips : आमतौर पर केसर की खेती कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में होती है, लेकिन अब नई तकनीकों की मदद से इसे घर के अंदर भी उगाया जा सकता है.
Saffron Farming at Home Tips : केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है. बाजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे लाल सोना भी कहा जाता है. आमतौर पर केसर की खेती कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में होती है, लेकिन अब नई तकनीकों की मदद से इसे घर के अंदर भी उगाया जा सकता है. अगर सही तरीके और थोड़ी देखभाल की जाए तो आप अपने घर के एक कमरे में ही केसर की खेती शुरू कर सकते हैं और छोटे स्तर पर अच्छी कमाई हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि घर के एक कमरे में केसर कैसे उगा सकते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 08:46 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion