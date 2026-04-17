केसर की खेती के लिए एरोपॉनिक या नियंत्रित वातावरण वाली तकनीक का यूज किया जाता है, जिसमें तापमान, नमी और रोशनी को कंट्रोल किया जाता है. केसर की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसे उगाना आसान नहीं होता और इसका प्रोडक्शन भी कम होता है. इसका यूज खाने में स्वाद बढ़ाने, मिठाइयों, दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है. इसी वजह से इसकी बाजार में हमेशा अच्छी मांग रहती है.