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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपनी छत को बनाएं जन्नत, इन पांच तरीकों से घर में ही बन जाएगा रूफ गार्डन

अपनी छत को बनाएं जन्नत, इन पांच तरीकों से घर में ही बन जाएगा रूफ गार्डन

Roof Garden Tips: कैसे इन पांच तीरकों से आप अपनी सूनी छत को एक शानदार और सुकूनभरे बगीचे में बदल सकते हैं. जानिए घर में रूफ गार्डन बनाने का पूरा तरीका.

Reported By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Roof Garden Tips: कैसे इन पांच तीरकों से आप अपनी सूनी छत को एक शानदार और सुकूनभरे बगीचे में बदल सकते हैं. जानिए घर में रूफ गार्डन बनाने का पूरा तरीका.

भागदौड़ भरी इस लाइफ में हर कोई चाहता है कि घर में एक ऐसी जगह हो जहां सुकून के दो पल बिताए जा सकें. अगर आपके घर में खाली छत है तो आप उसे एक खूबसूरत रूफ गार्डन में बदल सकते हैं. आज हम आपको पांच ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिससे आपकी छत बिल्कुल जन्नत जैसी खूबसूरत दिखने लगेगी.

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छत पर रूफ गार्डन के लिए सबसे पहले अपनी छत का लेआउट प्लान करें और देखें कि वहां कितनी धूप आती है. शुरुआत करने के लिए मजबूत और हल्के वजन वाले प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग्स सबसे बेस्ट रहते हैं. इससे छत पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता और आप जब चाहें तब पौधों की जगह को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं.
छत पर रूफ गार्डन के लिए सबसे पहले अपनी छत का लेआउट प्लान करें और देखें कि वहां कितनी धूप आती है. शुरुआत करने के लिए मजबूत और हल्के वजन वाले प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग्स सबसे बेस्ट रहते हैं. इससे छत पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता और आप जब चाहें तब पौधों की जगह को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं.
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अपने रूफ गार्डन को सुंदर बनाने के लिए उसमें वैरायटी वाले पौधे शामिल करें. आप सदाबहार पौधों के साथ-साथ रंग-बिरंगे फूलों वाले पौधे जैसे बोगनविले, मोगरा और गुलाब लगा सकते हैं. इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया और टमाटर जैसी कुछ आसान सब्जियां उगाकर आप घर की ऑर्गेनिक फार्मिंग का मजा भी छत पर ले सकते हैं.
अपने रूफ गार्डन को सुंदर बनाने के लिए उसमें वैरायटी वाले पौधे शामिल करें. आप सदाबहार पौधों के साथ-साथ रंग-बिरंगे फूलों वाले पौधे जैसे बोगनविले, मोगरा और गुलाब लगा सकते हैं. इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया और टमाटर जैसी कुछ आसान सब्जियां उगाकर आप घर की ऑर्गेनिक फार्मिंग का मजा भी छत पर ले सकते हैं.
Published at : 18 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Garden Terrace Gardening Farming News

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