अपनी छत को बनाएं जन्नत, इन पांच तरीकों से घर में ही बन जाएगा रूफ गार्डन

छत पर रूफ गार्डन के लिए सबसे पहले अपनी छत का लेआउट प्लान करें और देखें कि वहां कितनी धूप आती है. शुरुआत करने के लिए मजबूत और हल्के वजन वाले प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग्स सबसे बेस्ट रहते हैं. इससे छत पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता और आप जब चाहें तब पौधों की जगह को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं.