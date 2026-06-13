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तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न
Ridge Gourd Cultivation: मचान विधि से तोरई की मॉडर्न खेती करना किसानों के लिए कम लागत में बंपर मुनाफे का बेस्ट जरिया बन चुका है. इस तकनीक से एक बीघे से ही लाखों रुपये का शानदार रिटर्न पाया जा सकता है.
खेती-किसानी के बदलते दौर में अब पुराने तौर-तरीकों से हटकर कुछ नया और स्मार्ट करने का समय आ गया है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के किसान इन दिनों तोरई की खेती का एक ऐसा ही सुपरहिट फॉर्मूला अपना रहे हैं जिससे उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल रही है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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डॉ. सुब्रतो मुखर्जीरिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी
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