तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न

तोरई की खेती में हम जिस खास तकनीक की बात कर रहे हैं उसे मचान विधि या ट्रेलिस सिस्टम कहा जाता है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. इस आधुनिक तरीके को अपनाकर किसान भाई बहुत ही कम लागत में तोरई की बंपर पैदावार ले रहे हैं और अपनी कमाई को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं.