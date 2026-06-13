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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरतोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न

तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न

Ridge Gourd Cultivation: मचान विधि से तोरई की मॉडर्न खेती करना किसानों के लिए कम लागत में बंपर मुनाफे का बेस्ट जरिया बन चुका है. इस तकनीक से एक बीघे से ही लाखों रुपये का शानदार रिटर्न पाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Ridge Gourd Cultivation: मचान विधि से तोरई की मॉडर्न खेती करना किसानों के लिए कम लागत में बंपर मुनाफे का बेस्ट जरिया बन चुका है. इस तकनीक से एक बीघे से ही लाखों रुपये का शानदार रिटर्न पाया जा सकता है.

खेती-किसानी के बदलते दौर में अब पुराने तौर-तरीकों से हटकर कुछ नया और स्मार्ट करने का समय आ गया है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के किसान इन दिनों तोरई की खेती का एक ऐसा ही सुपरहिट फॉर्मूला अपना रहे हैं जिससे उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल रही है.

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तोरई की खेती में हम जिस खास तकनीक की बात कर रहे हैं उसे मचान विधि या ट्रेलिस सिस्टम कहा जाता है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. इस आधुनिक तरीके को अपनाकर किसान भाई बहुत ही कम लागत में तोरई की बंपर पैदावार ले रहे हैं और अपनी कमाई को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं.
तोरई की खेती में हम जिस खास तकनीक की बात कर रहे हैं उसे मचान विधि या ट्रेलिस सिस्टम कहा जाता है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. इस आधुनिक तरीके को अपनाकर किसान भाई बहुत ही कम लागत में तोरई की बंपर पैदावार ले रहे हैं और अपनी कमाई को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं.
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मचान विधि का सीधा सा मतलब है कि तोरई की बेलों को जमीन पर फैलाने के बजाय बांस और तारों के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है. ऐसा करने से फसल को बढ़ने के लिए एकदम सही माहौल मिलता है और पारंपरिक खेती के मुकाबले नुकसान होने का चांस ना के बराबर हो जाता है.
मचान विधि का सीधा सा मतलब है कि तोरई की बेलों को जमीन पर फैलाने के बजाय बांस और तारों के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है. ऐसा करने से फसल को बढ़ने के लिए एकदम सही माहौल मिलता है और पारंपरिक खेती के मुकाबले नुकसान होने का चांस ना के बराबर हो जाता है.
Published at : 13 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Ridge Gourd Farming News

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