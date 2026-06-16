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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरदुनिया में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा लाल मिर्च, भारत में कितनी है इसकी पैदावार?

दुनिया में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा लाल मिर्च, भारत में कितनी है इसकी पैदावार?

Red Chilli Production: लाल मिर्च के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत टॉप पर है. दुनिया की सबसे ज्यादा सूखी लाल मिर्च अकेले हमारे देश से आती है. जानें भारत के किस राज्य में होती है सबसे ज्यादा पैदावार?

Reported By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Red Chilli Production: लाल मिर्च के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत टॉप पर है. दुनिया की सबसे ज्यादा सूखी लाल मिर्च अकेले हमारे देश से आती है. जानें भारत के किस राज्य में होती है सबसे ज्यादा पैदावार?

साबुत लाल मिर्च के बिना हमारे भारतीय खाने का स्वाद बिल्कुल अधूरा है. अगर बात इसके ग्लोबल प्रोडक्शन यानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैदावार की करें तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में भारत सबसे टॉप पर है. दुनिया भर में जितनी भी सूखी लाल मिर्च प्रोड्यूस होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले हमारे देश के खेतों से निकलकर दुनिया भर की किचन्स तक पहुंचता है.

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पूरी दुनिया में होने वाले कुल लाल मिर्च प्रोडक्शन का लगभग 36% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता है. इस मामले में भारत ने थाईलैंड और चीन जैसे बड़े देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. आज के समय में भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च प्रोड्यूसर है. बल्कि इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी बनकर उभरा है.
पूरी दुनिया में होने वाले कुल लाल मिर्च प्रोडक्शन का लगभग 36% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता है. इस मामले में भारत ने थाईलैंड और चीन जैसे बड़े देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. आज के समय में भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च प्रोड्यूसर है. बल्कि इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी बनकर उभरा है.
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आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल लगभग 17 लाख से लेकर 27 लाख मीट्रिक टन तक सूखी लाल मिर्च का प्रोडक्शन करता है. यह संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया का कोई भी दूसरा देश इसके आस-पास भी नहीं टिकता है. भारत की इस बंपर पैदावार की वजह से ही आज दुनिया भर के मसाले के बाजार में हमारे देश का सिक्का चलता है.
आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल लगभग 17 लाख से लेकर 27 लाख मीट्रिक टन तक सूखी लाल मिर्च का प्रोडक्शन करता है. यह संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया का कोई भी दूसरा देश इसके आस-पास भी नहीं टिकता है. भारत की इस बंपर पैदावार की वजह से ही आज दुनिया भर के मसाले के बाजार में हमारे देश का सिक्का चलता है.
Published at : 16 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Red Chilli Chilli Farming Farming News

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