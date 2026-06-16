दुनिया में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा लाल मिर्च, भारत में कितनी है इसकी पैदावार?

आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल लगभग 17 लाख से लेकर 27 लाख मीट्रिक टन तक सूखी लाल मिर्च का प्रोडक्शन करता है. यह संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया का कोई भी दूसरा देश इसके आस-पास भी नहीं टिकता है. भारत की इस बंपर पैदावार की वजह से ही आज दुनिया भर के मसाले के बाजार में हमारे देश का सिक्का चलता है.