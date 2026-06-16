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दुनिया में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा लाल मिर्च, भारत में कितनी है इसकी पैदावार?
Red Chilli Production: लाल मिर्च के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत टॉप पर है. दुनिया की सबसे ज्यादा सूखी लाल मिर्च अकेले हमारे देश से आती है. जानें भारत के किस राज्य में होती है सबसे ज्यादा पैदावार?
साबुत लाल मिर्च के बिना हमारे भारतीय खाने का स्वाद बिल्कुल अधूरा है. अगर बात इसके ग्लोबल प्रोडक्शन यानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैदावार की करें तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में भारत सबसे टॉप पर है. दुनिया भर में जितनी भी सूखी लाल मिर्च प्रोड्यूस होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले हमारे देश के खेतों से निकलकर दुनिया भर की किचन्स तक पहुंचता है.
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Published at : 16 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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