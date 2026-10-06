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मौसम की चिंता छोड़ें, इस तकनीक से 12 महीने उगाएं मनचाही सब्जी
पॉलीहाउस तकनीक से किसान बेमौसम सब्जियों की खेती कर सकते हैं. जब खुले बाजार में किसी सब्जी की कमी होती है, तब पॉलीहाउस की उपज को 2 से 3 गुना बेहतर दाम मिल सकता है. इससे सालभर खेती का मौका मिलता है.
Polyhouse Farming: अगर आप भी खेती से ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो बेमौसम सब्जियों की खेती आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. खास बात यह है कि जब खुले खेतों में किसी सब्जी का उत्पादन बंद हो जाता है, तब पॉलीहाउस में वही सब्जी तैयार कर बाजार में बेहतर दाम पर बेची जा सकती है. सही तकनीक अपनाकर किसान सालभर अलग-अलग सब्जियों की खेती कर सकते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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