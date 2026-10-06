मौसम की चिंता छोड़ें, इस तकनीक से 12 महीने उगाएं मनचाही सब्जी

शुरुआती खर्च के बाद लंबे समय तक फायदा: पॉलीहाउस बनाने में शुरुआत में अच्छी रकम लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई साल तक किया जा सकता है. सरकार की ओर से इसे लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है.