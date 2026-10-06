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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमौसम की चिंता छोड़ें, इस तकनीक से 12 महीने उगाएं मनचाही सब्जी

मौसम की चिंता छोड़ें, इस तकनीक से 12 महीने उगाएं मनचाही सब्जी

पॉलीहाउस तकनीक से किसान बेमौसम सब्जियों की खेती कर सकते हैं. जब खुले बाजार में किसी सब्जी की कमी होती है, तब पॉलीहाउस की उपज को 2 से 3 गुना बेहतर दाम मिल सकता है. इससे सालभर खेती का मौका मिलता है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 06 Oct 2026 03:10 PM (IST)
पॉलीहाउस तकनीक से किसान बेमौसम सब्जियों की खेती कर सकते हैं. जब खुले बाजार में किसी सब्जी की कमी होती है, तब पॉलीहाउस की उपज को 2 से 3 गुना बेहतर दाम मिल सकता है. इससे सालभर खेती का मौका मिलता है.

Polyhouse Farming: अगर आप भी खेती से ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो बेमौसम सब्जियों की खेती आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. खास बात यह है कि जब खुले खेतों में किसी सब्जी का उत्पादन बंद हो जाता है, तब पॉलीहाउस में वही सब्जी तैयार कर बाजार में बेहतर दाम पर बेची जा सकती है. सही तकनीक अपनाकर किसान सालभर अलग-अलग सब्जियों की खेती कर सकते हैं.

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बेमौसम सब्जियों से ज्यादा कमाई: पॉलीहाउस में किसान ऐसी सब्जियां भी उगा सकते हैं, जिनका उस समय खुले खेत में उत्पादन नहीं होता. इससे बाजार में 2 से 3 गुना तक बेहतर दाम मिल सकता है.
बेमौसम सब्जियों से ज्यादा कमाई: पॉलीहाउस में किसान ऐसी सब्जियां भी उगा सकते हैं, जिनका उस समय खुले खेत में उत्पादन नहीं होता. इससे बाजार में 2 से 3 गुना तक बेहतर दाम मिल सकता है.
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मौसम की मार से फसल सुरक्षित: पॉलीहाउस फसल को तेज गर्मी, ठंड, बारिश और मौसम में अचानक बदलाव से काफी हद तक बचाने में मदद करता है.
मौसम की मार से फसल सुरक्षित: पॉलीहाउस फसल को तेज गर्मी, ठंड, बारिश और मौसम में अचानक बदलाव से काफी हद तक बचाने में मदद करता है.
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फसल के लिए अनुकूल माहौल: पॉलीहाउस के अंदर तापमान, नमी, रोशनी और हवा को फसल की जरूरत के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है.
फसल के लिए अनुकूल माहौल: पॉलीहाउस के अंदर तापमान, नमी, रोशनी और हवा को फसल की जरूरत के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है.
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कीट-पतंगों का खतरा कम: पॉलीहाउस में खेती करने से फसल को कई तरह के कीट और बाहरी परेशानियों से बचाया जा सकता है, जिससे देखभाल भी आसान होती है.
कीट-पतंगों का खतरा कम: पॉलीहाउस में खेती करने से फसल को कई तरह के कीट और बाहरी परेशानियों से बचाया जा सकता है, जिससे देखभाल भी आसान होती है.
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सालभर खेती का मौका: इस तकनीक की मदद से किसान मौसम का इंतजार किए बिना अलग-अलग समय पर अलग-अलग सब्जियों की खेती कर सकते हैं और लगातार उत्पादन ले सकते हैं.
सालभर खेती का मौका: इस तकनीक की मदद से किसान मौसम का इंतजार किए बिना अलग-अलग समय पर अलग-अलग सब्जियों की खेती कर सकते हैं और लगातार उत्पादन ले सकते हैं.
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शुरुआती खर्च के बाद लंबे समय तक फायदा: पॉलीहाउस बनाने में शुरुआत में अच्छी रकम लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई साल तक किया जा सकता है. सरकार की ओर से इसे लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है.
शुरुआती खर्च के बाद लंबे समय तक फायदा: पॉलीहाउस बनाने में शुरुआत में अच्छी रकम लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई साल तक किया जा सकता है. सरकार की ओर से इसे लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है.
Published at : 06 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Polyhouse Farming Agriculture News

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