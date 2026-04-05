ओले गिरने से हो गया फसल को नुकसान तो कैसे मिल सकती है सरकारी मदद, यहां जान लें पूरा प्रोसेस

अगर आपने अब तक बीमा नहीं कराया है. तो आप खुद 'PMFBY' पोर्टल पर जाकर या नजदीकी CSC सेंटर और बैंक के जरिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको अपनी जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक पासबुक जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ताकि आपकी फसल कुदरती मार से पूरी तरह सुरक्षित हो जाए.