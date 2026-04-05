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ओले गिरने से हो गया फसल को नुकसान तो कैसे मिल सकती है सरकारी मदद, यहां जान लें पूरा प्रोसेस
PM Fasal Bima Yojana: ओला गिरने से अगर आपकी फसल खराब हो जाती है. तो फिर सरकार की ओर से आपको कैसे मदद मिल सकती है. जान लीजिए पूरी प्रोसेस
हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलों ने रबी की फसलों को जो नुकसान पहुंचाया है, उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने बीमा कराया है. उन्हें क्लेम दिलाने में अब जरा भी देरी नहीं होगी.
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Published at : 05 Apr 2026 04:33 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Crop Damage
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion