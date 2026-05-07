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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरलाखों की नौकरी से ज्यादा कमाई खेती में, जान लीजिए क्या है ये मुनाफे वाली फसल

लाखों की नौकरी से ज्यादा कमाई खेती में, जान लीजिए क्या है ये मुनाफे वाली फसल

Pearl Farming Tips: लाखों का कॉर्पोरेट पैकेज छोड़कर अब लोग इस खेती की ओर बढ़ रहे हैं. मोती की खेती ऐसा बिजनेस है जिसमें कम जगह और कम रिस्क में करोड़ों का टर्नओवर निकल सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 May 2026 03:38 PM (IST)
Pearl Farming Tips: लाखों का कॉर्पोरेट पैकेज छोड़कर अब लोग इस खेती की ओर बढ़ रहे हैं. मोती की खेती ऐसा बिजनेस है जिसमें कम जगह और कम रिस्क में करोड़ों का टर्नओवर निकल सकता है.

आजकल के दौर में लोग लाखों का पैकेज छोड़कर खेती की तरफ रुख कर रहे हैं. क्योंकि यहां कमाई की कोई लिमिट नहीं है. अब मोती की खेती में किसान लाखों का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं. जो कि किसी हाई-प्रोफाइल नौकरी को टक्कर दे रहा है. जान लीजिए कैसे कर सकते हैं इसकी खेती.

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मोती की खेती एक ऐसा बिजनेस है. जिसे आप बहुत कम जगह में शुरू कर सकते हैं. इस के लिए अपनी जमीन पर एक छोटा सा तालाब बनवाएं और उसमें सीप पालने की शुरुआत करें. मोती तैयार करने की प्रोसेस स्लो होती है. लेकिन जब मोती तैयार होते हैं. तो मुनाफा किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से कहीं ज्यादा होता है.
मोती की खेती एक ऐसा बिजनेस है. जिसे आप बहुत कम जगह में शुरू कर सकते हैं. इस के लिए अपनी जमीन पर एक छोटा सा तालाब बनवाएं और उसमें सीप पालने की शुरुआत करें. मोती तैयार करने की प्रोसेस स्लो होती है. लेकिन जब मोती तैयार होते हैं. तो मुनाफा किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से कहीं ज्यादा होता है.
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इस मुनाफे वाली खेती को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सीप (Mussel) की जरूरत पड़ती है. इन सीपों के अंदर एक छोटी सी सर्जरी के जरिए न्यूक्लियस डाला जाता है. जो धीरे-धीरे मोती बन जाता है. इसे तैयार होने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है.
इस मुनाफे वाली खेती को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सीप (Mussel) की जरूरत पड़ती है. इन सीपों के अंदर एक छोटी सी सर्जरी के जरिए न्यूक्लियस डाला जाता है. जो धीरे-धीरे मोती बन जाता है. इसे तैयार होने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है.
Published at : 07 May 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pearl Farming Farming Tips Farming News

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