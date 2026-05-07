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लाखों की नौकरी से ज्यादा कमाई खेती में, जान लीजिए क्या है ये मुनाफे वाली फसल
Pearl Farming Tips: लाखों का कॉर्पोरेट पैकेज छोड़कर अब लोग इस खेती की ओर बढ़ रहे हैं. मोती की खेती ऐसा बिजनेस है जिसमें कम जगह और कम रिस्क में करोड़ों का टर्नओवर निकल सकता है.
आजकल के दौर में लोग लाखों का पैकेज छोड़कर खेती की तरफ रुख कर रहे हैं. क्योंकि यहां कमाई की कोई लिमिट नहीं है. अब मोती की खेती में किसान लाखों का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं. जो कि किसी हाई-प्रोफाइल नौकरी को टक्कर दे रहा है. जान लीजिए कैसे कर सकते हैं इसकी खेती.
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Published at : 07 May 2026 03:37 PM (IST)
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