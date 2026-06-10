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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरदुनियाभर में बैन है यह खरपतवारनाशक, जानें भारत में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा यह जहर?

दुनियाभर में बैन है यह खरपतवारनाशक, जानें भारत में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा यह जहर?

Paraquat Dichloride Herbicide: दुनियाभर के 74 देशों में बैन हो चुका पैराक्वाट डाइक्लोराइड खरपतवारनाशक भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है. यह जानलेवा जहर छिड़काव के दौरान हर साल कई किसानों की जान ले रहा है

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Paraquat Dichloride Herbicide: दुनियाभर के 74 देशों में बैन हो चुका पैराक्वाट डाइक्लोराइड खरपतवारनाशक भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है. यह जानलेवा जहर छिड़काव के दौरान हर साल कई किसानों की जान ले रहा है

दुनियाभर में बैन हो चुके खतरनाक केमिकल्स आज हमारे खेतों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं. खेतों में घास-फूस और अनचाहे पौधों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा ही बदनाम खरपतवारनाशक है पैराक्वाट डाइक्लोराइड. यह केमिकल फसलों की आड़ में हमारे पर्यावरण, मिट्टी और किसानों की जिंदगी में धीमा जहर घोलने का काम कर रहा है.

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ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो दुनिया के करीब 74 देशों ने इसे सीरियली लिया है. उन देशों ने इसे इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक मानकर पूरी तरह बैन कर दिया है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े विरोध के बावजूद भारत की मिट्टी में हर साल सैकड़ों मीट्रिक टन यह केमिकल उड़ेला जा रहा है.
ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो दुनिया के करीब 74 देशों ने इसे सीरियली लिया है. उन देशों ने इसे इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक मानकर पूरी तरह बैन कर दिया है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े विरोध के बावजूद भारत की मिट्टी में हर साल सैकड़ों मीट्रिक टन यह केमिकल उड़ेला जा रहा है.
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भारत में इस जहर के खुलेआम बिकने की सबसे बड़ी वजह हमारे लचर नियम और पेस्टिसाइड कंपनियों का बड़ा मार्केट प्रेशर है. कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए इस घातक केमिकल को धड़ल्ले से बाजार में बेच रही हैं. सरकार की ढीली नीतियों और सख्त नेशनल बैन न होने का पूरा फायदा उठाकर ये कंपनियां देश के कोने-कोने में इसकी सप्लाई कर रही हैं.
भारत में इस जहर के खुलेआम बिकने की सबसे बड़ी वजह हमारे लचर नियम और पेस्टिसाइड कंपनियों का बड़ा मार्केट प्रेशर है. कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए इस घातक केमिकल को धड़ल्ले से बाजार में बेच रही हैं. सरकार की ढीली नीतियों और सख्त नेशनल बैन न होने का पूरा फायदा उठाकर ये कंपनियां देश के कोने-कोने में इसकी सप्लाई कर रही हैं.
Published at : 10 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pesticide Farming News Farming Tip

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