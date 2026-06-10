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दुनियाभर में बैन है यह खरपतवारनाशक, जानें भारत में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा यह जहर?
Paraquat Dichloride Herbicide: दुनियाभर के 74 देशों में बैन हो चुका पैराक्वाट डाइक्लोराइड खरपतवारनाशक भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है. यह जानलेवा जहर छिड़काव के दौरान हर साल कई किसानों की जान ले रहा है
दुनियाभर में बैन हो चुके खतरनाक केमिकल्स आज हमारे खेतों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं. खेतों में घास-फूस और अनचाहे पौधों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा ही बदनाम खरपतवारनाशक है पैराक्वाट डाइक्लोराइड. यह केमिकल फसलों की आड़ में हमारे पर्यावरण, मिट्टी और किसानों की जिंदगी में धीमा जहर घोलने का काम कर रहा है.
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Published at : 10 Jun 2026 01:31 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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