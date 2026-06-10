दुनियाभर में बैन है यह खरपतवारनाशक, जानें भारत में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा यह जहर?

ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो दुनिया के करीब 74 देशों ने इसे सीरियली लिया है. उन देशों ने इसे इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक मानकर पूरी तरह बैन कर दिया है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े विरोध के बावजूद भारत की मिट्टी में हर साल सैकड़ों मीट्रिक टन यह केमिकल उड़ेला जा रहा है.