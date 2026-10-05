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प्याज की ये किस्में देगी बंपर पैदावार! एक हेक्टेयर में 32 टन तक उत्पादन
Onion Farming Tips: प्याज की बेहतर पैदावार के लिए किसान उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं. भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी किस्मों से अच्छी उपज के साथ लंबे समय तक भंडारण का फायदा मिल सकता है.
Onion Farming Tips: प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए सही किस्म का चुनाव काफी अहम होता है. अगर किस्म अच्छी हो और नर्सरी से लेकर रोपाई तक सही समय का ध्यान रखा जाए, तो उत्पादन के साथ कमाई भी बेहतर हो सकती है. बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय ने भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी प्याज की किस्मों को बेहतर उत्पादन और भंडारण के विकल्प के तौर पर बताया है. इनकी खासियत क्या है और किसान कब नर्सरी तैयार करें, आइए जानते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 04:25 PM (IST)
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