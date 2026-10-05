प्याज की ये किस्में देगी बंपर पैदावार! एक हेक्टेयर में 32 टन तक उत्पादन

बिहार कृषि विभाग के अनुसार, इन उन्नत किस्मों से सही तरीके से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 28 से 32 टन तक प्याज का उत्पादन मिल सकता है. इससे किसानों को सामान्य खेती की तुलना में बेहतर पैदावार का मौका मिल सकता है.