ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरप्याज की ये किस्में देगी बंपर पैदावार! एक हेक्टेयर में 32 टन तक उत्पादन

प्याज की ये किस्में देगी बंपर पैदावार! एक हेक्टेयर में 32 टन तक उत्पादन

Onion Farming Tips: प्याज की बेहतर पैदावार के लिए किसान उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं. भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी किस्मों से अच्छी उपज के साथ लंबे समय तक भंडारण का फायदा मिल सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 05 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Onion Farming Tips: प्याज की बेहतर पैदावार के लिए किसान उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं. भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी किस्मों से अच्छी उपज के साथ लंबे समय तक भंडारण का फायदा मिल सकता है.

Onion Farming Tips: प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए सही किस्म का चुनाव काफी अहम होता है. अगर किस्म अच्छी हो और नर्सरी से लेकर रोपाई तक सही समय का ध्यान रखा जाए, तो उत्पादन के साथ कमाई भी बेहतर हो सकती है. बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय ने भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी प्याज की किस्मों को बेहतर उत्पादन और भंडारण के विकल्प के तौर पर बताया है. इनकी खासियत क्या है और किसान कब नर्सरी तैयार करें, आइए जानते हैं.

1/6
प्याज की भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी उन्नत किस्मों को बेहतर विकल्प बताया गया है. सही बीज और खेती की तकनीक अपनाकर किसान प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं.
प्याज की भीमा शक्ति और NHRDF-4 जैसी उन्नत किस्मों को बेहतर विकल्प बताया गया है. सही बीज और खेती की तकनीक अपनाकर किसान प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं.
2/6
बिहार कृषि विभाग के अनुसार, इन उन्नत किस्मों से सही तरीके से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 28 से 32 टन तक प्याज का उत्पादन मिल सकता है. इससे किसानों को सामान्य खेती की तुलना में बेहतर पैदावार का मौका मिल सकता है.
बिहार कृषि विभाग के अनुसार, इन उन्नत किस्मों से सही तरीके से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 28 से 32 टन तक प्याज का उत्पादन मिल सकता है. इससे किसानों को सामान्य खेती की तुलना में बेहतर पैदावार का मौका मिल सकता है.
3/6
इन किस्मों की एक खास बात इनकी भंडारण क्षमता बताई गई है. किसान अगर सही तरीके से प्याज का भंडारण करके इसे 5 से 6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से बाजार में बेच सकते हैं.
इन किस्मों की एक खास बात इनकी भंडारण क्षमता बताई गई है. किसान अगर सही तरीके से प्याज का भंडारण करके इसे 5 से 6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से बाजार में बेच सकते हैं.
4/6
प्याज की खेती के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच नर्सरी तैयार करने की सलाह दी गई है. इस दौरान स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी की पौध तैयार करने पर आगे फसल की बढ़वार बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.
प्याज की खेती के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच नर्सरी तैयार करने की सलाह दी गई है. इस दौरान स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी की पौध तैयार करने पर आगे फसल की बढ़वार बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.
5/6
नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद दिसंबर से जनवरी के बीच खेत में इसकी रोपाई की जा सकती है. सही समय पर रोपाई और खेत की उचित तैयारी अच्छी फसल लेने के लिए जरूरी मानी जाती है.
नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद दिसंबर से जनवरी के बीच खेत में इसकी रोपाई की जा सकती है. सही समय पर रोपाई और खेत की उचित तैयारी अच्छी फसल लेने के लिए जरूरी मानी जाती है.
6/6
प्याज की उन्नत किस्म का चुनाव, समय पर नर्सरी और रोपाई के साथ फसल की सही देखभाल किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है. बेहतर उत्पादन और लंबे समय तक भंडारण से प्याज की खेती में कमाई बढ़ाने का मौका मिल सकता है.
प्याज की उन्नत किस्म का चुनाव, समय पर नर्सरी और रोपाई के साथ फसल की सही देखभाल किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है. बेहतर उत्पादन और लंबे समय तक भंडारण से प्याज की खेती में कमाई बढ़ाने का मौका मिल सकता है.
Published at : 05 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Onion Farming Agriculture News Tips For Farmers

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
महाराष्ट्र में खराब हुई खरीफ फसल, किन-किन दिक्कतों से जूझेंगे किसान?
महाराष्ट्र में खराब हुई खरीफ फसल, किन-किन दिक्कतों से जूझेंगे किसान?
एग्रीकल्चर
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
एग्रीकल्चर
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
एग्रीकल्चर
300 से ज्यादा अंडे हर साल, बत्तख की इस नस्ल से होगी तगड़ी कमाई
300 से ज्यादा अंडे हर साल, बत्तख की इस नस्ल से होगी तगड़ी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
उपेक्षा से उत्कर्ष तक: पूर्वांचल का कायाकल्प और भदोही कालीन उद्योग का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
विश्व
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget