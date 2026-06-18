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Moong Dal Farming Tips : केवल 40 हजार लगाकर उगाएं ये हरा सोना, कटाई होते ही बन जाएंगे लखपति
Moong Dal Farming Tips : इसकी खेती लगभग 5 एकड़ में करने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये तक की लागत आती है, जबकि फसल अच्छी होने पर इससे कई गुना ज्यादा इनकम होने की संभावना रहती है.
कई किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ-साथ हरा सोना कहे जाने वाली मूंग दाल की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं. सही तकनीक, अच्छे बीज और सही देखभाल के साथ यह फसल कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा दे देती है. मूंग की खेती लगभग 5 एकड़ में करने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये तक की लागत आती है, जबकि फसल अच्छी होने पर इससे कई गुना ज्यादा इनकम होने की संभावना रहती है. मूंग की फसल लगभग 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसान एक ही मौसम में जल्दी उत्पादन ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि केवल 40 हजार लगाकर मूंग दाल कैसे उगाएं.
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Published at : 18 Jun 2026 02:21 PM (IST)
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