मूंग की फसल गर्म मौसम में सबसे अच्छी मानी जाती है. जब तापमान लगभग 25°C से 35°C के बीच हो, तब इसकी बुवाई अच्छी रहती है. खेत ऐसी जगह होना चाहिए जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. साथ ही खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए. इससे ज्यादा नमी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं सही समय और सही जगह का चयन फसल की शुरुआत को मजबूत बनाता है.