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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMoong Dal Farming Tips : केवल 40 हजार लगाकर उगाएं ये हरा सोना, कटाई होते ही बन जाएंगे लखपति

Moong Dal Farming Tips : केवल 40 हजार लगाकर उगाएं ये हरा सोना, कटाई होते ही बन जाएंगे लखपति

Moong Dal Farming Tips : इसकी खेती लगभग 5 एकड़ में करने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये तक की लागत आती है, जबकि फसल अच्छी होने पर इससे कई गुना ज्यादा इनकम होने की संभावना रहती है.

Reported By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 18 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Moong Dal Farming Tips : इसकी खेती लगभग 5 एकड़ में करने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये तक की लागत आती है, जबकि फसल अच्छी होने पर इससे कई गुना ज्यादा इनकम होने की संभावना रहती है.

कई किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ-साथ हरा सोना कहे जाने वाली मूंग दाल की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं. सही तकनीक, अच्छे बीज और सही देखभाल के साथ यह फसल कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा दे देती है. मूंग की खेती लगभग 5 एकड़ में करने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये तक की लागत आती है, जबकि फसल अच्छी होने पर इससे कई गुना ज्यादा इनकम होने की संभावना रहती है. मूंग की फसल लगभग 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसान एक ही मौसम में जल्दी उत्पादन ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि केवल 40 हजार लगाकर मूंग दाल कैसे उगाएं.

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मूंग की फसल गर्म मौसम में सबसे अच्छी मानी जाती है. जब तापमान लगभग 25°C से 35°C के बीच हो, तब इसकी बुवाई अच्छी रहती है. खेत ऐसी जगह होना चाहिए जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. साथ ही खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए. इससे ज्यादा नमी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं सही समय और सही जगह का चयन फसल की शुरुआत को मजबूत बनाता है.
मूंग की फसल गर्म मौसम में सबसे अच्छी मानी जाती है. जब तापमान लगभग 25°C से 35°C के बीच हो, तब इसकी बुवाई अच्छी रहती है. खेत ऐसी जगह होना चाहिए जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. साथ ही खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए. इससे ज्यादा नमी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं सही समय और सही जगह का चयन फसल की शुरुआत को मजबूत बनाता है.
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अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का तैयार होना बहुत जरूरी है. मिट्टी को लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जोता जाता है. खेत से खरपतवार, पत्थर और पुराने फसल हटाए जाते हैं. मिट्टी में थोड़ी मात्रा में गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिलाई जाती है. साथ ही ज्यादा नाइट्रोजन डालने से बचा जाता है क्योंकि मूंग खुद नाइट्रोजन बनाती है. इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनती है, जो फसल के लिए बेहतर होती है.
अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का तैयार होना बहुत जरूरी है. मिट्टी को लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जोता जाता है. खेत से खरपतवार, पत्थर और पुराने फसल हटाए जाते हैं. मिट्टी में थोड़ी मात्रा में गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिलाई जाती है. साथ ही ज्यादा नाइट्रोजन डालने से बचा जाता है क्योंकि मूंग खुद नाइट्रोजन बनाती है. इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनती है, जो फसल के लिए बेहतर होती है.
Published at : 18 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Farming Crop Moong Dal Farming Tips Moong Dal Farming Green Gram Cultivation

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