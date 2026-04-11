बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय

आम के पेड़ों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए समय-समय पर बागों की निगरानी करना बहुत जरूरी है. बदलते तापमान में थ्रिप्स और हॉपर जैसे कीड़े आम के बौर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन पर काबू पाने के लिए सही समय पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें ताकि फसल की क्वालिटी के साथ कोई समझौता न हो.