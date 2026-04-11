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बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
Mangoes Farming Tips: क्लाइमेट चेंज की वजह से आम की फसल पर मंडराते खतरों को कम करने के लिए अब किसानों को स्मार्ट होना पड़ेगा. इन 5 तरीकों से आप आमों की मिठास बचा सकते हैं.
बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल आम की पैदावार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. कभी बेमौसम बारिश तो कभी अचानक बढ़ती गर्मी आम के बागों की मिठास और क्वालिटी दोनों को बिगाड़ रही है. ऐसे में किसान इन 5 टिप्स को अपनाकर आम की मिठास कम होने से रोक सकते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 01:27 PM (IST)
Tags :Agriculture Mango Farming Farming News
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion