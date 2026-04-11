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बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय

Mangoes Farming Tips: क्लाइमेट चेंज की वजह से आम की फसल पर मंडराते खतरों को कम करने के लिए अब किसानों को स्मार्ट होना पड़ेगा. इन 5 तरीकों से आप आमों की मिठास बचा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Apr 2026 01:27 PM (IST)
Mangoes Farming Tips: क्लाइमेट चेंज की वजह से आम की फसल पर मंडराते खतरों को कम करने के लिए अब किसानों को स्मार्ट होना पड़ेगा. इन 5 तरीकों से आप आमों की मिठास बचा सकते हैं.

बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल आम की पैदावार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. कभी बेमौसम बारिश तो कभी अचानक बढ़ती गर्मी आम के बागों की मिठास और क्वालिटी दोनों को बिगाड़ रही है. ऐसे में किसान इन 5 टिप्स को अपनाकर आम की मिठास कम होने से रोक सकते हैं.

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आम के पेड़ों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए समय-समय पर बागों की निगरानी करना बहुत जरूरी है. बदलते तापमान में थ्रिप्स और हॉपर जैसे कीड़े आम के बौर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन पर काबू पाने के लिए सही समय पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें ताकि फसल की क्वालिटी के साथ कोई समझौता न हो.
आम के पेड़ों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए समय-समय पर बागों की निगरानी करना बहुत जरूरी है. बदलते तापमान में थ्रिप्स और हॉपर जैसे कीड़े आम के बौर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन पर काबू पाने के लिए सही समय पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें ताकि फसल की क्वालिटी के साथ कोई समझौता न हो.
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गर्मियों के मौसम में बागों में नमी बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है. तेज धूप की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है जिससे फल समय से पहले गिर सकते हैं. ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल करके आप पानी की बचत भी कर सकते हैं और पेड़ों को जरूरी हाइड्रेशन भी दे सकते हैं.
गर्मियों के मौसम में बागों में नमी बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है. तेज धूप की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है जिससे फल समय से पहले गिर सकते हैं. ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल करके आप पानी की बचत भी कर सकते हैं और पेड़ों को जरूरी हाइड्रेशन भी दे सकते हैं.
Published at : 11 Apr 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mango Farming Farming News

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