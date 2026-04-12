लीची की पैदावार को बर्बाद कर सकते हैं ये खतरनाक कीट, जानिए कृषि विशेषज्ञों के बचाव के तरीके

इस मौसम में लीची के बागों पर स्टिंक बग. फ्लावर वेबर और फल बेधक जैसे तीन खतरनाक कीटों का साया मंडराता रहता है. इसके अलावा मंजर और फल झुलसा रोग भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं. इनसे बचाव के लिए बागों में हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखना और सही मात्रा में यूरिया और पोटाश डालना बहुत जरूरी है.