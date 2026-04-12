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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरलीची की पैदावार को बर्बाद कर सकते हैं ये खतरनाक कीट, जानिए कृषि विशेषज्ञों के बचाव के तरीके

लीची की पैदावार को बर्बाद कर सकते हैं ये खतरनाक कीट, जानिए कृषि विशेषज्ञों के बचाव के तरीके

Litchi Cultivation Tips: लीची के बागों में इस समय कीटों और बीमारियों का सबसे ज्यादा जोखिम रहता है. कृषि विभाग के बताए गए कीटनाशकों, छिड़काव के तरीकों को जानकर लीची खराब होने से बचाएं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 12 Apr 2026 03:25 PM (IST)
Litchi Cultivation Tips: लीची के बागों में इस समय कीटों और बीमारियों का सबसे ज्यादा जोखिम रहता है. कृषि विभाग के बताए गए कीटनाशकों, छिड़काव के तरीकों को जानकर लीची खराब होने से बचाएं.

बिहार में लीची की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समय बहुत ही नाजुक है. शाही लीची के पेड़ों में अभी फल बनने यानी फल सेट होने की प्रोसेस चल रही है. जबकि चाइना किस्म में यह थोड़ा देरी से होता है. कृषि विभाग ने सलाह दी है कि इस समय बागों की देखभाल में जरा भी लापरवाही फसल खराब कर सकती है.

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इस मौसम में लीची के बागों पर स्टिंक बग. फ्लावर वेबर और फल बेधक जैसे तीन खतरनाक कीटों का साया मंडराता रहता है. इसके अलावा मंजर और फल झुलसा रोग भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं. इनसे बचाव के लिए बागों में हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखना और सही मात्रा में यूरिया और पोटाश डालना बहुत जरूरी है.
इस मौसम में लीची के बागों पर स्टिंक बग. फ्लावर वेबर और फल बेधक जैसे तीन खतरनाक कीटों का साया मंडराता रहता है. इसके अलावा मंजर और फल झुलसा रोग भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं. इनसे बचाव के लिए बागों में हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखना और सही मात्रा में यूरिया और पोटाश डालना बहुत जरूरी है.
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अगर आपके लीची के बाग में स्टिंक बग ने हमला कर दिया है. तो तुरंत थियाक्लोप्रिड और लैम्बडा-सायहेलोथ्रिन जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करें. विशेषज्ञों का कहना है कि बीटा-सायफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का घोल भी इस समस्या में काफी असरदार साबित होता है. बस ध्यान रहे कि छिड़काव तभी शुरू करें जब फल बड़े लौंग के आकार के हो जाएं.
अगर आपके लीची के बाग में स्टिंक बग ने हमला कर दिया है. तो तुरंत थियाक्लोप्रिड और लैम्बडा-सायहेलोथ्रिन जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करें. विशेषज्ञों का कहना है कि बीटा-सायफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का घोल भी इस समस्या में काफी असरदार साबित होता है. बस ध्यान रहे कि छिड़काव तभी शुरू करें जब फल बड़े लौंग के आकार के हो जाएं.
Published at : 12 Apr 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Litchi Farming News

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