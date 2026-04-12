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लीची की पैदावार को बर्बाद कर सकते हैं ये खतरनाक कीट, जानिए कृषि विशेषज्ञों के बचाव के तरीके
Litchi Cultivation Tips: लीची के बागों में इस समय कीटों और बीमारियों का सबसे ज्यादा जोखिम रहता है. कृषि विभाग के बताए गए कीटनाशकों, छिड़काव के तरीकों को जानकर लीची खराब होने से बचाएं.
बिहार में लीची की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समय बहुत ही नाजुक है. शाही लीची के पेड़ों में अभी फल बनने यानी फल सेट होने की प्रोसेस चल रही है. जबकि चाइना किस्म में यह थोड़ा देरी से होता है. कृषि विभाग ने सलाह दी है कि इस समय बागों की देखभाल में जरा भी लापरवाही फसल खराब कर सकती है.
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Published at : 12 Apr 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Agriculture Litchi Farming News
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion