आपके खाते में नहीं आया लाडली बहना योजना का पैसा? ऐसे करें चेक

किस्त जारी होने के बाद भी कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं. खाते में पैसे न आने की वजह से कई महिलाएं परेशान हो जाती हैं. अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस दिक्कत को घर बैठे आसानी से हल किया जा सकता है. बस आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे पता चल सके कि कहां गलती हुई है जिसे तुरंत सुधारा जा सके.