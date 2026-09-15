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आपके खाते में नहीं आया लाडली बहना योजना का पैसा? ऐसे करें चेक

लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो घबराएं नहीं. घर बैठे चेक करें स्टेटस और जानें आधार लिंकिंग या बैंक की किन गलतियों से अटक जाता है पैसा.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Sep 2026 03:16 PM (IST)
लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो घबराएं नहीं. घर बैठे चेक करें स्टेटस और जानें आधार लिंकिंग या बैंक की किन गलतियों से अटक जाता है पैसा.

देश में महिलाओं के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती है. कई योजनाएं उन महिला किसानों के लिए फायदेमंद होती है. खेती के जरिए जो बहुत कमाई नहीं कर पाती. मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना भी उन्हीं योजनाओं में शामिल है. हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से इस योजना की अगली किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है.

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किस्त जारी होने के बाद भी कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं. खाते में पैसे न आने की वजह से कई महिलाएं परेशान हो जाती हैं. अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस दिक्कत को घर बैठे आसानी से हल किया जा सकता है. बस आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे पता चल सके कि कहां गलती हुई है जिसे तुरंत सुधारा जा सके.
किस्त जारी होने के बाद भी कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं. खाते में पैसे न आने की वजह से कई महिलाएं परेशान हो जाती हैं. अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस दिक्कत को घर बैठे आसानी से हल किया जा सकता है. बस आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे पता चल सके कि कहां गलती हुई है जिसे तुरंत सुधारा जा सके.
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सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. सरकार की इन योजनाओं का पैसा सीधे डीबीटी के जरिए भेजा जाता है. अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है या उसमें कोई तकनीकी खराबी है. तो किस्त का पैसा बीच में ही अटक जाता है. अपने बैंक जाकर इस बात का पता कर लें
सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. सरकार की इन योजनाओं का पैसा सीधे डीबीटी के जरिए भेजा जाता है. अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है या उसमें कोई तकनीकी खराबी है. तो किस्त का पैसा बीच में ही अटक जाता है. अपने बैंक जाकर इस बात का पता कर लें
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इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटस भी चेक करना चाहिए. कई बार खाता लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से इनएक्टिव हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में भेजा गया पैसा वापस लौट जाता है. अपनी बैंक ब्रांच में जाकर खाता एक्टिव करवाएं और केवाईसी फॉर्म तुरंत जमा करें जिससे अगली किस्त में कोई रुकावट न आए और पैसा समय पर मिल सके.
इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटस भी चेक करना चाहिए. कई बार खाता लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से इनएक्टिव हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में भेजा गया पैसा वापस लौट जाता है. अपनी बैंक ब्रांच में जाकर खाता एक्टिव करवाएं और केवाईसी फॉर्म तुरंत जमा करें जिससे अगली किस्त में कोई रुकावट न आए और पैसा समय पर मिल सके.
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घर बैठे पेमेंट स्टेटस देखने के लिए लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं. होमपेज पर दिए गए आवेदन एवं भुगतान की स्थिति ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना समग्र आईडी या आवेदन नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड भरकर आगे बढ़ने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करते ही भुगतान की पूरी जानकारी आपके सामने आसानी से आ जाएगी.
घर बैठे पेमेंट स्टेटस देखने के लिए लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं. होमपेज पर दिए गए आवेदन एवं भुगतान की स्थिति ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना समग्र आईडी या आवेदन नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड भरकर आगे बढ़ने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करते ही भुगतान की पूरी जानकारी आपके सामने आसानी से आ जाएगी.
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इस पोर्टल के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने पैसे भेजे हैं या नहीं. अगर वहां भुगतान सफल दिखा रहा है और खाते में पैसे नहीं हैं. तो यह बैंक की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है. ऐसे में पासबुक अपडेट कराकर एंट्री चेक करें या फिर बैंक मैनेजर से बात करें जिससे क्या दिक्कत है यह साफ पता चल सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके.
इस पोर्टल के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने पैसे भेजे हैं या नहीं. अगर वहां भुगतान सफल दिखा रहा है और खाते में पैसे नहीं हैं. तो यह बैंक की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है. ऐसे में पासबुक अपडेट कराकर एंट्री चेक करें या फिर बैंक मैनेजर से बात करें जिससे क्या दिक्कत है यह साफ पता चल सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके.
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कई बार मोबाइल नंबर अपडेट न होने की वजह से भी महिलाओं को पैसों के आने का मैसेज नहीं मिल पाता है. इसलिए जरूरी है कि आपका चालू मोबाइल नंबर योजना के पोर्टल और बैंक दोनों जगह रजिस्टर्ड हो. अगर नंबर बदल गया है. तो तुरंत पोर्टल पर जाकर नया नंबर अपडेट करवाएं जिससे कि हर जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे.
कई बार मोबाइल नंबर अपडेट न होने की वजह से भी महिलाओं को पैसों के आने का मैसेज नहीं मिल पाता है. इसलिए जरूरी है कि आपका चालू मोबाइल नंबर योजना के पोर्टल और बैंक दोनों जगह रजिस्टर्ड हो. अगर नंबर बदल गया है. तो तुरंत पोर्टल पर जाकर नया नंबर अपडेट करवाएं जिससे कि हर जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे.
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मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर महीने समय पर किस्त जारी कर रही है. सरकार का मकसद हर पात्र महिला तक सीधा लाभ पहुंचाना. अगर तकनीकी गलतियों से आपका पैसा रुका है. तो घबराएं नहीं बल्कि बताए गए तरीकों से स्टेटस चेक करें और जरूरी सुधार करवाएं जिससे आपको योजना का पूरा और निर्बाध लाभ मिल सके.
मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर महीने समय पर किस्त जारी कर रही है. सरकार का मकसद हर पात्र महिला तक सीधा लाभ पहुंचाना. अगर तकनीकी गलतियों से आपका पैसा रुका है. तो घबराएं नहीं बल्कि बताए गए तरीकों से स्टेटस चेक करें और जरूरी सुधार करवाएं जिससे आपको योजना का पूरा और निर्बाध लाभ मिल सके.
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किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें. वे आपको सही जानकारी देंगे कि आपका पैसा क्यों रुका है. थोड़ी सी समझदारी से आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकती हैं और लाड़ली बहना योजना का पूरा फायदा उठाकर खुद को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बना सकती हैं.
किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें. वे आपको सही जानकारी देंगे कि आपका पैसा क्यों रुका है. थोड़ी सी समझदारी से आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकती हैं और लाड़ली बहना योजना का पूरा फायदा उठाकर खुद को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बना सकती हैं.
Published at : 15 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
 Agriculture MP Government Ladli Behna Yojana

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