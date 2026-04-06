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Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं तोरई, गर्मी के सीजन में नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत
घर में उगाई गई तुरई हेल्दी भी होती है और घर पर उगाने से इसे बाजार से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप किचन गार्डन में तुरई कैसे उगा सकते हैं.
Kitchen Gardening Tips: गर्मियों के मौसम में हरी सब्जी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन कई बार बाजार में इसकी कीमत ज्यादा होने के साथ क्वालिटी को लेकर भी चिंता रहती है. ऐसे में किचन गार्डन का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग अपने घर की छत या खाली जगह में ही ताजी और बिना केमिकल वाली सब्जियां उगा रहे हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 04:36 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion