किचन गार्डन में तोरई उगाने के लिए आप गमले, ग्रो बैग या किसी बड़े कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन उसमें पर्याप्त जगह होना जरूरी है, ताकि बेल अच्छी तरह फैल सके. अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त, उपजाऊ और अच्छी क्वालिटी वाली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए. नर्सरी से तैयार मिट्टी इसके लिए आप ले सकते हैं. इसके अलावा तोरई की पैदावार काफी हद तक बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है.