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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGoat Farming: इन आसान टिप्स के साथ करोड़पति बना देगी बकरा फार्मिंग, यहां जानिए सही तरीका

Goat Farming: इन आसान टिप्स के साथ करोड़पति बना देगी बकरा फार्मिंग, यहां जानिए सही तरीका

ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. एक बकरा और तीन बकरियों से भी इस काम की शुरुआत की जा सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 May 2026 09:21 AM (IST)
ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. एक बकरा और तीन बकरियों से भी इस काम की शुरुआत की जा सकती है.

Goat Farming: देश भर में किसान अब खेती के साथ-साथ आय बनाने के अलग-अलग तरीके भी अपना रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में भी किसान अब कई दूसरे तरीके अपनाकर भी उसे आय का सोर्स बना रहे हैं. देश के ग्रामीण इलाकों में अब खेती के साथ-साथ बकरी पालन तेजी से किफायती सौदा बन रहा है. कम लागत, कम खतरे और तेजी से बढ़ने वाली संख्या के कारण यह छोटा कारोबार कई किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया साबित हो रहा है. खासतौर पर मटन की बढ़ती मांग के चलते बकरा पालन को लेकर किसानों की दिलचस्प लगातार बढ़ रही है. कई जगह पर एक साल के अंदर ही इससे अच्छा मुनाफा मिलने के उदाहरण सामने आ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन आसान टिप्स के साथ बकरा फार्मिंग आपको करोड़पति बना देगी और इसे करने का सही तरीका क्या है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. एक बकरा और तीन बकरियों से भी इस काम की शुरुआत की जा सकती है. दरअसल एक बकरी साल भर में कई बच्चे देती है और लगभग 1 साल में वह बेचने लायक हो जाते हैं. स्थानीय बाजार में एक बकरा 10 से 12 हजार तक बिक जाता है, जिससे सालाना आय बढ़ने लगती है.
ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. एक बकरा और तीन बकरियों से भी इस काम की शुरुआत की जा सकती है. दरअसल एक बकरी साल भर में कई बच्चे देती है और लगभग 1 साल में वह बेचने लायक हो जाते हैं. स्थानीय बाजार में एक बकरा 10 से 12 हजार तक बिक जाता है, जिससे सालाना आय बढ़ने लगती है.
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कई लाख किसानों का एक्सपीरियंस है कि अगर बीमारी न हो तो इस व्यवसाय में खर्च बहुत कम आता है. सामान्य बीमारियों के इलाज पर भी सीमित खर्च होता है जिससे कुल मिलाकर मुनाफा बेहतर बना रहता है.
कई लाख किसानों का एक्सपीरियंस है कि अगर बीमारी न हो तो इस व्यवसाय में खर्च बहुत कम आता है. सामान्य बीमारियों के इलाज पर भी सीमित खर्च होता है जिससे कुल मिलाकर मुनाफा बेहतर बना रहता है.
Published at : 06 May 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Goat Farming Business Goat Farming Goat Farming Profit How To Start Goat Farming

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