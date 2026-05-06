ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. एक बकरा और तीन बकरियों से भी इस काम की शुरुआत की जा सकती है. दरअसल एक बकरी साल भर में कई बच्चे देती है और लगभग 1 साल में वह बेचने लायक हो जाते हैं. स्थानीय बाजार में एक बकरा 10 से 12 हजार तक बिक जाता है, जिससे सालाना आय बढ़ने लगती है.