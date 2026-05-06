एक्सप्लोरर
Goat Farming: इन आसान टिप्स के साथ करोड़पति बना देगी बकरा फार्मिंग, यहां जानिए सही तरीका
ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को आसान माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. एक बकरा और तीन बकरियों से भी इस काम की शुरुआत की जा सकती है.
Goat Farming: देश भर में किसान अब खेती के साथ-साथ आय बनाने के अलग-अलग तरीके भी अपना रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में भी किसान अब कई दूसरे तरीके अपनाकर भी उसे आय का सोर्स बना रहे हैं. देश के ग्रामीण इलाकों में अब खेती के साथ-साथ बकरी पालन तेजी से किफायती सौदा बन रहा है. कम लागत, कम खतरे और तेजी से बढ़ने वाली संख्या के कारण यह छोटा कारोबार कई किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया साबित हो रहा है. खासतौर पर मटन की बढ़ती मांग के चलते बकरा पालन को लेकर किसानों की दिलचस्प लगातार बढ़ रही है. कई जगह पर एक साल के अंदर ही इससे अच्छा मुनाफा मिलने के उदाहरण सामने आ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन आसान टिप्स के साथ बकरा फार्मिंग आपको करोड़पति बना देगी और इसे करने का सही तरीका क्या है.
1/8
2/8
Published at : 06 May 2026 09:21 AM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
भयंकर गर्मी में भी भरी रहेगी दूध की बाल्टी, बस पशुओं की डाइट में शामिल कर दें ये 5 हरे चारे
एग्रीकल्चर
6 Photos
इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका
एग्रीकल्चर
7 Photos
गर्मी में पशुओं को हो सकती है डिहाइड्रेशन-हीट स्ट्रेस जैसी बीमारी, ऐसी रखें अपने जानवरों की डाइट
एग्रीकल्चर
6 Photos
कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
6 Photos
गांव में है जमीन तो खेती के साथ शुरू करें फर्टिलाइजर का बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
एग्रीकल्चर
सिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति
एग्रीकल्चर
हर दिन बदलते मौसम का फसल पर भी पड़ता है असर, अभी से ये तैयारियां कर लें किसान
एग्रीकल्चर
गांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया
Advertisement
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
Opinion