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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRaisin Farming: अपने फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? खेती से लाखों कमा सकते हैं किसान

Raisin Farming: अपने फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? खेती से लाखों कमा सकते हैं किसान

Raisin Farming: फार्म हाउस में बेहतरीन अंगूर उगाकर आसानी से किशमिश तैयार की जा सकती है. जाने अंगूर की सही खेती, देखभाल, तुड़ाई और किशमिश बनाने का पूरा तरीका, जिससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Raisin Farming: फार्म हाउस में बेहतरीन अंगूर उगाकर आसानी से किशमिश तैयार की जा सकती है. जाने अंगूर की सही खेती, देखभाल, तुड़ाई और किशमिश बनाने का पूरा तरीका, जिससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं.

लोग अक्सर अपने फार्महाउस पर अलग अलग प्रकार के फल या सब्जियां उगाना काफी पसंद करते हैं, इससे उन्हें आनंद तो आता ही है साथ ही वह अपने फार्म पर उगी और बिना केमिकल्स वाली सब्जियां या फल खा पाते हैं. ऐसे ही फार्म हाउस पर किशमिश उगाना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है. किशमिश को डायरेक्ट नहीं उगाया जाता बल्कि बेहतर किस्म के अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है. आइए आज बताते हैं कि बेहतरीन किस्म की किशमिश आप आसानी से घर में ही कैसे उगा सकते हैं.

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Published at : 11 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Modern Farming Techniques Raisin Farming Grape Plantation Guide Raisin Making Method

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