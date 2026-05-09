इस योजना के तहत ज्वार, रागी, बाजार, सांवा और कोदो जैसे मोटे अनाजों के बीज मुफ्त में मिनीकिट के रूप में दिए जाएंगे. इसके अलावा अरहर, मूंग, उड़द और तिल जैसे दलहन और तिलहन फसलों के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना चाहती है. क्योंकि इनकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है और यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने वाली फसलें मानी जाती है.