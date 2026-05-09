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Kharif crop subsidy scheme: खरीफ की फसलों के लिए 50% सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान
राज्य सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स पुनरोद्धार और निशुल्क, दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट कार्यक्रम लागू किए हैं. इसके जरिए किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.
Kharif crop subsidy scheme: खरीफ सीजन 2026 से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. खेती की बढ़ती लागत और महंगी बीजों की समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज सब्सिडी और मुफ्त मिनीकिट के जरिए उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज दलहन और तिलहन फसलों के बीजों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है की खेती की लागत कम करना, बेहतर उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है.
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Published at : 09 May 2026 10:52 AM (IST)
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