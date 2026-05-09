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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKharif crop subsidy scheme: खरीफ की फसलों के लिए 50% सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान

Kharif crop subsidy scheme: खरीफ की फसलों के लिए 50% सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान

राज्य सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स पुनरोद्धार और निशुल्क, दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट कार्यक्रम लागू किए हैं. इसके जरिए किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 May 2026 10:52 AM (IST)
राज्य सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स पुनरोद्धार और निशुल्क, दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट कार्यक्रम लागू किए हैं. इसके जरिए किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.

Kharif crop subsidy scheme: खरीफ सीजन 2026 से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. खेती की बढ़ती लागत और महंगी बीजों की समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज सब्सिडी और मुफ्त मिनीकिट के जरिए उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज दलहन और तिलहन फसलों के बीजों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है की खेती की लागत कम करना, बेहतर उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है.

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राज्य सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स पुनरोद्धार और निशुल्क, दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट कार्यक्रम लागू किए हैं. इसके जरिए किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि फसलों की पैदावार बढ़ सके. सरकार का मानना है कि अगर किसान प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें तो उत्पादन में बड़ा सुधार हो सकता है.
राज्य सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स पुनरोद्धार और निशुल्क, दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट कार्यक्रम लागू किए हैं. इसके जरिए किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि फसलों की पैदावार बढ़ सके. सरकार का मानना है कि अगर किसान प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें तो उत्पादन में बड़ा सुधार हो सकता है.
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इस योजना के तहत ज्वार, रागी, बाजार, सांवा और कोदो जैसे मोटे अनाजों के बीज मुफ्त में मिनीकिट के रूप में दिए जाएंगे. इसके अलावा अरहर, मूंग, उड़द और तिल जैसे दलहन और तिलहन फसलों के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना चाहती है. क्योंकि इनकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है और यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने वाली फसलें मानी जाती है.
इस योजना के तहत ज्वार, रागी, बाजार, सांवा और कोदो जैसे मोटे अनाजों के बीज मुफ्त में मिनीकिट के रूप में दिए जाएंगे. इसके अलावा अरहर, मूंग, उड़द और तिल जैसे दलहन और तिलहन फसलों के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना चाहती है. क्योंकि इनकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है और यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने वाली फसलें मानी जाती है.
Published at : 09 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Kharif Crop Subsidy Scheme Farmer Seed Subsidy UP Farmer Scheme Free Seed Distribution

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