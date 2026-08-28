शहद उत्पादन में दुनिया में नंबर-1 कौन, जानें भारत का नंबर?

राज्यों के हिसाब से बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान देश के प्रमुख शहद उत्पादक राज्य बनकर उभरे हैं. इनमें सरसों, लीची और नीलगिरी के सीजन में सबसे ज्यादा शहद तैयार किया जाता है. अकेले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मिलकर देश के कुल शहद उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं.