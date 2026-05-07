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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबाजार से न खरीदकर घर में ही बनाएं खाद, बस इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

बाजार से न खरीदकर घर में ही बनाएं खाद, बस इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

Home Fertilizers Tips: बाजार की महंगी खाद को भूलकर आप रसोई के कचरे से घर पर ही जैविक खाद तैयार कर सकते हैं. अंडे के छिलके के साथ ये चीजें पौधों के लिए वरदान साबित होती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 May 2026 12:57 PM (IST)
Home Fertilizers Tips: बाजार की महंगी खाद को भूलकर आप रसोई के कचरे से घर पर ही जैविक खाद तैयार कर सकते हैं. अंडे के छिलके के साथ ये चीजें पौधों के लिए वरदान साबित होती हैं.

बाजार से महंगी खाद खरीदने के बजाय आप अपने किचन और घर के कचरे से बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं. यह न केवल सस्टेनेबल तरीका है. बल्कि आपके पौधों को प्राकृतिक पोषण भी देता है. बस कुछ बेसिक चीजों की मदद से आप घर पर ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

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अंडे के छिलके कैल्शियम का एक पावरफुल सोर्स होते हैं. जिन्हें फेंकने के बजाय पीसकर मिट्टी में मिलाना चाहिए. कैल्शियम पौधों की सेल वॉल को मजबूत बनाता है और टमाटर जैसे पौधों को बीमारियों से बचाता है. छिलकों को धोकर सुखा लें और फिर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें जिससे वे मिट्टी में जल्दी घुल जाएं.
अंडे के छिलके कैल्शियम का एक पावरफुल सोर्स होते हैं. जिन्हें फेंकने के बजाय पीसकर मिट्टी में मिलाना चाहिए. कैल्शियम पौधों की सेल वॉल को मजबूत बनाता है और टमाटर जैसे पौधों को बीमारियों से बचाता है. छिलकों को धोकर सुखा लें और फिर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें जिससे वे मिट्टी में जल्दी घुल जाएं.
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केले के छिलके पोटेशियम के भंडार हैं जो पौधों में फूल आने और बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी हैं. आप इन्हें सीधे मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं या पानी में भिगोकर बनाना टी तैयार कर सकते हैं. यह लिक्विड खाद पौधों की जड़ों तक तुरंत पहुंचती है और उन्हें अंदर से मजबूती प्रदान करती है.
केले के छिलके पोटेशियम के भंडार हैं जो पौधों में फूल आने और बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी हैं. आप इन्हें सीधे मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं या पानी में भिगोकर बनाना टी तैयार कर सकते हैं. यह लिक्विड खाद पौधों की जड़ों तक तुरंत पहुंचती है और उन्हें अंदर से मजबूती प्रदान करती है.
Published at : 07 May 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fertilizer Compost ORGANIC FERTILIZER

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