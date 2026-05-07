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बाजार से न खरीदकर घर में ही बनाएं खाद, बस इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
Home Fertilizers Tips: बाजार की महंगी खाद को भूलकर आप रसोई के कचरे से घर पर ही जैविक खाद तैयार कर सकते हैं. अंडे के छिलके के साथ ये चीजें पौधों के लिए वरदान साबित होती हैं.
बाजार से महंगी खाद खरीदने के बजाय आप अपने किचन और घर के कचरे से बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं. यह न केवल सस्टेनेबल तरीका है. बल्कि आपके पौधों को प्राकृतिक पोषण भी देता है. बस कुछ बेसिक चीजों की मदद से आप घर पर ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं.
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Published at : 07 May 2026 12:57 PM (IST)
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