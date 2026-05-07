बाजार से न खरीदकर घर में ही बनाएं खाद, बस इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

केले के छिलके पोटेशियम के भंडार हैं जो पौधों में फूल आने और बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी हैं. आप इन्हें सीधे मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं या पानी में भिगोकर बनाना टी तैयार कर सकते हैं. यह लिक्विड खाद पौधों की जड़ों तक तुरंत पहुंचती है और उन्हें अंदर से मजबूती प्रदान करती है.