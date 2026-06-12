बकरी पालन कम पैसों में शुरू किया जा सकता है. आप 10 बकरियों और एक बकरे के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. धीरे-धीरे संख्या बढ़ाकर बड़े स्तर का फार्म तैयार किया जा सकता है. वहीं डेयरी पालन, खासकर गाय या भैंस आधारित डेयरी में शुरुआती निवेश ज्यादा होता है. पशु खरीदने, शेड बनाने, चारा व्यवस्था और उपकरणों पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में कम बजट वालों के लिए बकरी पालन बेहतर ऑप्शन है.