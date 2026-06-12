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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGoat Farming Vs Dairy Farming : बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?

Goat Farming Vs Dairy Farming : बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?

Goat Farming Vs Dairy Farming : पहले जहां लोग सिर्फ खेती पर निर्भर रहते थे, वहीं अब बकरी पालन, डेयरी पालन और भैंस पालन जैसे बिजनेस की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 12 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Goat Farming Vs Dairy Farming : पहले जहां लोग सिर्फ खेती पर निर्भर रहते थे, वहीं अब बकरी पालन, डेयरी पालन और भैंस पालन जैसे बिजनेस की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.

खेती के साथ-साथ पशुपालन आज किसानों की कमाई बढ़ाने का बड़ा जरिया बन चुका है. पहले जहां लोग सिर्फ खेती पर निर्भर रहते थे, वहीं अब बकरी पालन, डेयरी पालन और भैंस पालन जैसे बिजनेस की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पशुपालन शुरू करने की सोचता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर बकरी पालन करें या डेयरी पालन, दोनों में निवेश कितना लगता है, खर्च कितना आता है और किस बिजनेस में ज्यादा मुनाफा होता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि डेयरी के बिजनेस के लिए बकरी पालन या डेयरी पालन क्या बेस्ट रहेगा बेस्ट और किसमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा.

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बकरी पालन कम पैसों में शुरू किया जा सकता है. आप 10 बकरियों और एक बकरे के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. धीरे-धीरे संख्या बढ़ाकर बड़े स्तर का फार्म तैयार किया जा सकता है. वहीं डेयरी पालन, खासकर गाय या भैंस आधारित डेयरी में शुरुआती निवेश ज्यादा होता है. पशु खरीदने, शेड बनाने, चारा व्यवस्था और उपकरणों पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में कम बजट वालों के लिए बकरी पालन बेहतर ऑप्शन है.
बकरी पालन कम पैसों में शुरू किया जा सकता है. आप 10 बकरियों और एक बकरे के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. धीरे-धीरे संख्या बढ़ाकर बड़े स्तर का फार्म तैयार किया जा सकता है. वहीं डेयरी पालन, खासकर गाय या भैंस आधारित डेयरी में शुरुआती निवेश ज्यादा होता है. पशु खरीदने, शेड बनाने, चारा व्यवस्था और उपकरणों पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में कम बजट वालों के लिए बकरी पालन बेहतर ऑप्शन है.
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बकरी पालन को सबसे ज्यादा मुनाफे वाले पशुपालन बिजनेस में गिना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज्यादा होता है. बकरी से दूध और मांस दोनों बेचकर कमाई की जा सकती है.
बकरी पालन को सबसे ज्यादा मुनाफे वाले पशुपालन बिजनेस में गिना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज्यादा होता है. बकरी से दूध और मांस दोनों बेचकर कमाई की जा सकती है.
Published at : 12 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Farmers Dairy Farming Dairy Business Goat Farming

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