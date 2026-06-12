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Goat Farming Vs Dairy Farming : बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
Goat Farming Vs Dairy Farming : पहले जहां लोग सिर्फ खेती पर निर्भर रहते थे, वहीं अब बकरी पालन, डेयरी पालन और भैंस पालन जैसे बिजनेस की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.
खेती के साथ-साथ पशुपालन आज किसानों की कमाई बढ़ाने का बड़ा जरिया बन चुका है. पहले जहां लोग सिर्फ खेती पर निर्भर रहते थे, वहीं अब बकरी पालन, डेयरी पालन और भैंस पालन जैसे बिजनेस की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पशुपालन शुरू करने की सोचता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर बकरी पालन करें या डेयरी पालन, दोनों में निवेश कितना लगता है, खर्च कितना आता है और किस बिजनेस में ज्यादा मुनाफा होता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि डेयरी के बिजनेस के लिए बकरी पालन या डेयरी पालन क्या बेस्ट रहेगा बेस्ट और किसमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा.
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Published at : 12 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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