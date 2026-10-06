अदरक की इस किस्म से बंपर होगी कमाई, एक हेक्टेयर में 22.6 टन तक उत्पादन!

IISR वरदा अदरक की उन्नत किस्म: बिहार उद्यान निदेशालय के मुताबिक IISR वरदा अदरक की एक उन्नत किस्म है, जिसे बेहतर उत्पादन, अच्छी क्वालिटी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से बताया गया है. इस किस्म की अदरक की फसल करीब 150 से 180 दिनों में तैयार हो जाती है.