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अदरक की इस किस्म से बंपर होगी कमाई, एक हेक्टेयर में 22.6 टन तक उत्पादन!
Adrak Ki Kheti: अदरक की एक उन्नत किस्म किसानों के लिए बेहतर उत्पादन और अच्छी क्वालिटी के लिहाज से फायदेमंद हो सकती है. इसकी फसल करीब 150 से 180 दिन में तैयार होती है.
IISR Varada Ginger: अगर आप अदरक की खेती से बेहतर उत्पादन और आमदनी लेना चाहते हैं, तो सही किस्म का चुनाव काफी अहम है. IISR वरदा अदरक की एक उन्नत किस्म है, जिसे बेहतर क्वालिटी और रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए बताया गया है. इसकी फसल करीब 150 से 180 दिन में तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसकी खेती से जुड़ी जरूरी बातें.
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Published at : 06 Oct 2026 05:59 PM (IST)
Tags :Agriculture News Tips For Farmers
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