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घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी

Ginger Cultivation Tips: घर के किचन गार्डन में ताजी अदरक उगाना अब बेहद आसान है. इस तरीके से आप अपनी चाय और खाने के लिए बालकनी में ही ताजा अदरक उगा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 May 2026 01:08 PM (IST)
Ginger Cultivation Tips: घर के किचन गार्डन में ताजी अदरक उगाना अब बेहद आसान है. इस तरीके से आप अपनी चाय और खाने के लिए बालकनी में ही ताजा अदरक उगा सकते हैं.

किचन में मौजूद ताजी अदरक की चाय का स्वाद ही कुछ अलग होता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रसोई में अदरक का स्टॉक कभी खत्म न हो. तो इसे अपने किचन गार्डन या बालकनी में उगाना बहुत आसान है. बस आपको कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखना है और आप घर पर ही ऑर्गेनिक अदरक तैयार कर सकते हैं.

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अदरक उगाने के लिए आपको बाजार से कोई स्पेशल बीज लाने की जरूरत नहीं है. आप अपनी रसोई से ही अदरक का एक स्वस्थ टुकड़ा लें जिसमें कम से कम दो-तीन 'आंखें' या उभार दिख रहे हों. ध्यान रहे कि अदरक का टुकड़ा ताजा और थोड़ा मोटा होना चाहिए. जिससे उसमें से अंकुरण आसानी से और जल्दी निकल सके.
अदरक उगाने के लिए आपको बाजार से कोई स्पेशल बीज लाने की जरूरत नहीं है. आप अपनी रसोई से ही अदरक का एक स्वस्थ टुकड़ा लें जिसमें कम से कम दो-तीन 'आंखें' या उभार दिख रहे हों. ध्यान रहे कि अदरक का टुकड़ा ताजा और थोड़ा मोटा होना चाहिए. जिससे उसमें से अंकुरण आसानी से और जल्दी निकल सके.
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अदरक को सीधे गमले में लगाने से पहले उसे रात भर पानी में भिगोकर रखना एक स्मार्ट ट्रिक है. इससे अदरक की ऊपरी परत थोड़ी नरम हो जाती है और अंकुरण की प्रोसेस तेज हो जाती है. अगले दिन आप इसे लगाने के लिए तैयार पा सकते हैं. यह तरीका अदरक को मिट्टी में सेट होने में काफी मदद करता है.
अदरक को सीधे गमले में लगाने से पहले उसे रात भर पानी में भिगोकर रखना एक स्मार्ट ट्रिक है. इससे अदरक की ऊपरी परत थोड़ी नरम हो जाती है और अंकुरण की प्रोसेस तेज हो जाती है. अगले दिन आप इसे लगाने के लिए तैयार पा सकते हैं. यह तरीका अदरक को मिट्टी में सेट होने में काफी मदद करता है.
Published at : 08 May 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Ginger Farming Tips

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