घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी

अदरक को सीधे गमले में लगाने से पहले उसे रात भर पानी में भिगोकर रखना एक स्मार्ट ट्रिक है. इससे अदरक की ऊपरी परत थोड़ी नरम हो जाती है और अंकुरण की प्रोसेस तेज हो जाती है. अगले दिन आप इसे लगाने के लिए तैयार पा सकते हैं. यह तरीका अदरक को मिट्टी में सेट होने में काफी मदद करता है.