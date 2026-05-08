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घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
Ginger Cultivation Tips: घर के किचन गार्डन में ताजी अदरक उगाना अब बेहद आसान है. इस तरीके से आप अपनी चाय और खाने के लिए बालकनी में ही ताजा अदरक उगा सकते हैं.
किचन में मौजूद ताजी अदरक की चाय का स्वाद ही कुछ अलग होता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रसोई में अदरक का स्टॉक कभी खत्म न हो. तो इसे अपने किचन गार्डन या बालकनी में उगाना बहुत आसान है. बस आपको कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखना है और आप घर पर ही ऑर्गेनिक अदरक तैयार कर सकते हैं.
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Published at : 08 May 2026 01:08 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Ginger Farming Tips
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