गर्मी के सीजन में मुनाफा चाहिए तो अभी से कर दें इन सब्जियों की बुवाई, किसानों के लिए फायदे की बात

गर्मी के मौसम में बेल वाली सब्जियों की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा रहती है. क्योंकि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. आप लौकी, तरोई और कद्दू जैसी फसलों पर दांव लगा सकते हैं. इन सब्जियों को उगाने में लागत कम आती है और अगर देखभाल सही हो. तो पैदावार इतनी जबरदस्त होती है कि मुनाफा बढ़ जाता है.