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गर्मी के सीजन में मुनाफा चाहिए तो अभी से कर दें इन सब्जियों की बुवाई, किसानों के लिए फायदे की बात
Summer Vegetables:अप्रैल-मई का समय गर्मी की सब्जियों जैसे लौकी, खीरा, भिंडी और तरबूज की बुवाई के लिए सबसे बेस्ट है. कम लागत और सही देखरेख के साथ कमा सकते हैं शानदार मुनाफा.
अप्रैल का महीना शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है और यही वह सही वक्त है जब किसान भाई अगली फसल की प्लानिंग कर सकते हैं. अगर आप भी इस तपती गर्मी में अपनी जेब ठंडी रखना चाहते हैं. तो मार्च और अप्रैल का महीना सब्जियों की बुवाई के लिए सबसे सटीक है.
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Published at : 31 Mar 2026 02:31 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Vegetables
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion