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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मी के सीजन में मुनाफा चाहिए तो अभी से कर दें इन सब्जियों की बुवाई, किसानों के लिए फायदे की बात

गर्मी के सीजन में मुनाफा चाहिए तो अभी से कर दें इन सब्जियों की बुवाई, किसानों के लिए फायदे की बात

Summer Vegetables:अप्रैल-मई का समय गर्मी की सब्जियों जैसे लौकी, खीरा, भिंडी और तरबूज की बुवाई के लिए सबसे बेस्ट है. कम लागत और सही देखरेख के साथ कमा सकते हैं शानदार मुनाफा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 31 Mar 2026 02:32 PM (IST)
Summer Vegetables:अप्रैल-मई का समय गर्मी की सब्जियों जैसे लौकी, खीरा, भिंडी और तरबूज की बुवाई के लिए सबसे बेस्ट है. कम लागत और सही देखरेख के साथ कमा सकते हैं शानदार मुनाफा.

अप्रैल का महीना शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है और यही वह सही वक्त है जब किसान भाई अगली फसल की प्लानिंग कर सकते हैं. अगर आप भी इस तपती गर्मी में अपनी जेब ठंडी रखना चाहते हैं. तो मार्च और अप्रैल का महीना सब्जियों की बुवाई के लिए सबसे सटीक है.

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गर्मी के मौसम में बेल वाली सब्जियों की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा रहती है. क्योंकि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. आप लौकी, तरोई और कद्दू जैसी फसलों पर दांव लगा सकते हैं. इन सब्जियों को उगाने में लागत कम आती है और अगर देखभाल सही हो. तो पैदावार इतनी जबरदस्त होती है कि मुनाफा बढ़ जाता है.
गर्मी के मौसम में बेल वाली सब्जियों की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा रहती है. क्योंकि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. आप लौकी, तरोई और कद्दू जैसी फसलों पर दांव लगा सकते हैं. इन सब्जियों को उगाने में लागत कम आती है और अगर देखभाल सही हो. तो पैदावार इतनी जबरदस्त होती है कि मुनाफा बढ़ जाता है.
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खीरा और ककड़ी तो गर्मी के राजा कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है और लोग इन्हें सलाद के रूप में खूब पसंद करते हैं. इनकी खासियत यह है कि ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं. अगर आप अभी इनकी बुवाई करते हैं, तो मई-जून की भीषण गर्मी में आपको शानदार भाव मिल सकते हैं.
खीरा और ककड़ी तो गर्मी के राजा कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है और लोग इन्हें सलाद के रूप में खूब पसंद करते हैं. इनकी खासियत यह है कि ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं. अगर आप अभी इनकी बुवाई करते हैं, तो मई-जून की भीषण गर्मी में आपको शानदार भाव मिल सकते हैं.
Published at : 31 Mar 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Vegetables

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