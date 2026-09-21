ट्रैक्टर से लेकर मशीन तक 80% सब्सिडी पर खरीदने का मौका, ऐसे करें आवेदन
क्या आप भी खेती के लिए ट्रैक्टर और मशीनों के भारी खर्च से परेशान है? तो सरकार की इस योजना में करें आवेदन इसके तहत खेती के उपकरणों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट. जानें कौन सी है यह योजना.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Sep 2026 01:51 PM (IST)
खेती में ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. लेकिन इनकी ज्यादा कीमत होती है. जिस वजह से ज्यादातर छोटे किसान इन्हें खरीद नहीं पाते हैं. इसी परेशानी को कम करने के लिए बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना चला रही है. योजना के तहत किसान ट्रैक्टर समेत अलग-अलग कृषि मशीनें 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर खरीद सकते हैं.
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इस योजना में खेती से जुड़े 86 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है. किसान अपनी जरूरत के अनुसार जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई और फसल मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली मशीन चुन सकते हैं. ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेसर, पावर टिलर और दूसरे उपकरणों पर भी मदद मिल सकती है. हर मशीन के लिए सब्सिडी की दर और अधिकतम रकम अलग तय की गई है.
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सभी किसानों को एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलेगी. यह रकम मशीन की कैटेगरी, उसकी कीमत और किसान के वर्ग के हिसाब से तय होगी. सामान्य कैटेगरी के किसानों को कुछ उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरी तय कैटेगरी के किसानों को चुनिंदा मशीनों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने का मौका है.
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योजना का फायदा व्यक्तिगत किसान के साथ किसान समूह, जीविका समूह, एफपीओ और खेती से जुड़ी दूसरी मान्य संस्थाएं भी उठा सकती हैं. समूह के जरिए मशीन खरीदने से उसका इस्तेमाल कई किसान मिलकर कर सकते हैं. इससे छोटे किसानों को महंगा उपकरण अकेले नहीं खरीदना पड़ेगा. मशीन खाली रहने के बजाय आसपास के किसानों को किराये पर भी दी जा सकती है. जिससे ग्रुप के लिए एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खुल सकता है.
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आवेदन करने के लिए किसान का बिहार में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए. इसके बाद कृषि यंत्रीकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. वहां किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा. फिर पसंद की मशीन, कैटेगरी और मांगी गई दूसरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा. गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
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ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान रजिस्ट्रेशन, जमीन से जुड़े पेपर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ सकती है. रिजर्व कैटेगरी के किसान को जाति प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा. मशीन के हिसाब से दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं. इसलिए फॉर्म भरने से पहले पोर्टल पर दी गई गाइडलाइन पढ़ लें. मोबाइल नंबर आधार और बैंक अकाउंट से लिंक हो तो आगे का प्रोसेस आसान रहेगा.
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आवेदन जमा होने के बाद किसानों का चुनाव विभाग की तय प्रक्रिया से किया जाएगा. आवेदन ज्यादा होने पर ऑनलाइन लॉटरी का सहारा लिया जा सकता है. चुने गए किसान को मशीन खरीदने के लिए स्वीकृति पत्र मिलेगा. किसान को यह परमिट मिलने से पहले मशीन नहीं खरीदनी चाहिए. पहले खरीदी गई या फिर बिना मंजूरी के ली गई मशीन पर सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है
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स्वीकृति पत्र मिलने के बाद किसान को कृषि विभाग में रजिस्टर्ड डीलर से ही मशीन खरीदनी होगी. मशीन लेते समय पक्का बिल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और पेमेंट की रसीद संभालकर रखें. खरीदारी के बाद विभाग मशीन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकता है. सब कुछ सही मिलने पर सब्सिडी की रकम डीबीटी के जरिए किसान के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. भुगतान मिलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए स्टेटस चेक करते रहें.
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आवेदन करने से पहले किसान केवल सब्सिडी देखकर मशीन न चुनें. अपने खेत का साइज, फसल, ट्रैक्टर की पावर, मशीन का इस्तेमाल और मेंटेनेंस खर्च भी समझें. योजना की आखिरी तारीख और उपलब्ध मशीनों की लिस्ट समय के साथ बदल सकती है. इसलिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट जरूर देखें. जरूरत पड़ने पर ब्लॉक कृषि अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से भी मदद ले सकते हैं.