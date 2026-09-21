गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरट्रैक्टर से लेकर मशीन तक 80% सब्सिडी पर खरीदने का मौका, ऐसे करें आवेदन

ट्रैक्टर से लेकर मशीन तक 80% सब्सिडी पर खरीदने का मौका, ऐसे करें आवेदन

क्या आप भी खेती के लिए ट्रैक्टर और मशीनों के भारी खर्च से परेशान है? तो सरकार की इस योजना में करें आवेदन इसके तहत खेती के उपकरणों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट. जानें कौन सी है यह योजना.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Sep 2026 01:51 PM (IST)
क्या आप भी खेती के लिए ट्रैक्टर और मशीनों के भारी खर्च से परेशान है? तो सरकार की इस योजना में करें आवेदन इसके तहत खेती के उपकरणों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट. जानें कौन सी है यह योजना.

खेती में ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. लेकिन इनकी ज्यादा कीमत होती है. जिस वजह से ज्यादातर छोटे किसान इन्हें खरीद नहीं पाते हैं. इसी परेशानी को कम करने के लिए बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना चला रही है. योजना के तहत किसान ट्रैक्टर समेत अलग-अलग कृषि मशीनें 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर खरीद सकते हैं.

1/8
इस योजना में खेती से जुड़े 86 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है. किसान अपनी जरूरत के अनुसार जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई और फसल मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली मशीन चुन सकते हैं. ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेसर, पावर टिलर और दूसरे उपकरणों पर भी मदद मिल सकती है. हर मशीन के लिए सब्सिडी की दर और अधिकतम रकम अलग तय की गई है.
इस योजना में खेती से जुड़े 86 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है. किसान अपनी जरूरत के अनुसार जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई और फसल मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली मशीन चुन सकते हैं. ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेसर, पावर टिलर और दूसरे उपकरणों पर भी मदद मिल सकती है. हर मशीन के लिए सब्सिडी की दर और अधिकतम रकम अलग तय की गई है.
2/8
सभी किसानों को एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलेगी. यह रकम मशीन की कैटेगरी, उसकी कीमत और किसान के वर्ग के हिसाब से तय होगी. सामान्य कैटेगरी के किसानों को कुछ उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरी तय कैटेगरी के किसानों को चुनिंदा मशीनों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने का मौका है.
सभी किसानों को एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलेगी. यह रकम मशीन की कैटेगरी, उसकी कीमत और किसान के वर्ग के हिसाब से तय होगी. सामान्य कैटेगरी के किसानों को कुछ उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरी तय कैटेगरी के किसानों को चुनिंदा मशीनों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने का मौका है.
3/8
योजना का फायदा व्यक्तिगत किसान के साथ किसान समूह, जीविका समूह, एफपीओ और खेती से जुड़ी दूसरी मान्य संस्थाएं भी उठा सकती हैं. समूह के जरिए मशीन खरीदने से उसका इस्तेमाल कई किसान मिलकर कर सकते हैं. इससे छोटे किसानों को महंगा उपकरण अकेले नहीं खरीदना पड़ेगा. मशीन खाली रहने के बजाय आसपास के किसानों को किराये पर भी दी जा सकती है. जिससे ग्रुप के लिए एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खुल सकता है.
योजना का फायदा व्यक्तिगत किसान के साथ किसान समूह, जीविका समूह, एफपीओ और खेती से जुड़ी दूसरी मान्य संस्थाएं भी उठा सकती हैं. समूह के जरिए मशीन खरीदने से उसका इस्तेमाल कई किसान मिलकर कर सकते हैं. इससे छोटे किसानों को महंगा उपकरण अकेले नहीं खरीदना पड़ेगा. मशीन खाली रहने के बजाय आसपास के किसानों को किराये पर भी दी जा सकती है. जिससे ग्रुप के लिए एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खुल सकता है.
4/8
आवेदन करने के लिए किसान का बिहार में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए. इसके बाद कृषि यंत्रीकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. वहां किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा. फिर पसंद की मशीन, कैटेगरी और मांगी गई दूसरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा. गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
आवेदन करने के लिए किसान का बिहार में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए. इसके बाद कृषि यंत्रीकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. वहां किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा. फिर पसंद की मशीन, कैटेगरी और मांगी गई दूसरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा. गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
5/8
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान रजिस्ट्रेशन, जमीन से जुड़े पेपर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ सकती है. रिजर्व कैटेगरी के किसान को जाति प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा. मशीन के हिसाब से दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं. इसलिए फॉर्म भरने से पहले पोर्टल पर दी गई गाइडलाइन पढ़ लें. मोबाइल नंबर आधार और बैंक अकाउंट से लिंक हो तो आगे का प्रोसेस आसान रहेगा.
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान रजिस्ट्रेशन, जमीन से जुड़े पेपर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ सकती है. रिजर्व कैटेगरी के किसान को जाति प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा. मशीन के हिसाब से दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं. इसलिए फॉर्म भरने से पहले पोर्टल पर दी गई गाइडलाइन पढ़ लें. मोबाइल नंबर आधार और बैंक अकाउंट से लिंक हो तो आगे का प्रोसेस आसान रहेगा.
6/8
आवेदन जमा होने के बाद किसानों का चुनाव विभाग की तय प्रक्रिया से किया जाएगा. आवेदन ज्यादा होने पर ऑनलाइन लॉटरी का सहारा लिया जा सकता है. चुने गए किसान को मशीन खरीदने के लिए स्वीकृति पत्र मिलेगा. किसान को यह परमिट मिलने से पहले मशीन नहीं खरीदनी चाहिए. पहले खरीदी गई या फिर बिना मंजूरी के ली गई मशीन पर सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है
आवेदन जमा होने के बाद किसानों का चुनाव विभाग की तय प्रक्रिया से किया जाएगा. आवेदन ज्यादा होने पर ऑनलाइन लॉटरी का सहारा लिया जा सकता है. चुने गए किसान को मशीन खरीदने के लिए स्वीकृति पत्र मिलेगा. किसान को यह परमिट मिलने से पहले मशीन नहीं खरीदनी चाहिए. पहले खरीदी गई या फिर बिना मंजूरी के ली गई मशीन पर सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है
7/8
स्वीकृति पत्र मिलने के बाद किसान को कृषि विभाग में रजिस्टर्ड डीलर से ही मशीन खरीदनी होगी. मशीन लेते समय पक्का बिल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और पेमेंट की रसीद संभालकर रखें. खरीदारी के बाद विभाग मशीन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकता है. सब कुछ सही मिलने पर सब्सिडी की रकम डीबीटी के जरिए किसान के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. भुगतान मिलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए स्टेटस चेक करते रहें.
स्वीकृति पत्र मिलने के बाद किसान को कृषि विभाग में रजिस्टर्ड डीलर से ही मशीन खरीदनी होगी. मशीन लेते समय पक्का बिल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और पेमेंट की रसीद संभालकर रखें. खरीदारी के बाद विभाग मशीन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकता है. सब कुछ सही मिलने पर सब्सिडी की रकम डीबीटी के जरिए किसान के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. भुगतान मिलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए स्टेटस चेक करते रहें.
8/8
आवेदन करने से पहले किसान केवल सब्सिडी देखकर मशीन न चुनें. अपने खेत का साइज, फसल, ट्रैक्टर की पावर, मशीन का इस्तेमाल और मेंटेनेंस खर्च भी समझें. योजना की आखिरी तारीख और उपलब्ध मशीनों की लिस्ट समय के साथ बदल सकती है. इसलिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट जरूर देखें. जरूरत पड़ने पर ब्लॉक कृषि अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से भी मदद ले सकते हैं.
आवेदन करने से पहले किसान केवल सब्सिडी देखकर मशीन न चुनें. अपने खेत का साइज, फसल, ट्रैक्टर की पावर, मशीन का इस्तेमाल और मेंटेनेंस खर्च भी समझें. योजना की आखिरी तारीख और उपलब्ध मशीनों की लिस्ट समय के साथ बदल सकती है. इसलिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट जरूर देखें. जरूरत पड़ने पर ब्लॉक कृषि अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से भी मदद ले सकते हैं.
Published at : 21 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tractor Subsidy Farming Machines

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कितने की आती है बद्री नस्ल की गाय, कितना देती है दूध?
कितने की आती है बद्री नस्ल की गाय, कितना देती है दूध?
एग्रीकल्चर
कान देखकर बकरा क्यों खरीदते हैं किसान, इससे क्या पता चलता है?
कान देखकर बकरा क्यों खरीदते हैं किसान, इससे क्या पता चलता है?
एग्रीकल्चर
केले की खेती पर सब्सिडी दे रही सरकार, धान-मक्का से ज्यादा कमाई
केले की खेती पर सब्सिडी दे रही सरकार, धान-मक्का से ज्यादा कमाई
एग्रीकल्चर
कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?
कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
स्पोर्ट्स
Suchika Tariyal रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी
सुचिका तरियाल रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget