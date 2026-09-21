ट्रैक्टर से लेकर मशीन तक 80% सब्सिडी पर खरीदने का मौका, ऐसे करें आवेदन

स्वीकृति पत्र मिलने के बाद किसान को कृषि विभाग में रजिस्टर्ड डीलर से ही मशीन खरीदनी होगी. मशीन लेते समय पक्का बिल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और पेमेंट की रसीद संभालकर रखें. खरीदारी के बाद विभाग मशीन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकता है. सब कुछ सही मिलने पर सब्सिडी की रकम डीबीटी के जरिए किसान के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. भुगतान मिलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए स्टेटस चेक करते रहें.