जमीन कम है तो न हों परेशान, सिर्फ 2-3 बीघा में सब्जी की खेती से किसान कर रहे हैं कमाल

कम जगह की खेती को मुनाफे वाली बनाने के लिए सही समय पर सही सब्जियों का चुनाव करना जरूरी है. मौसम के हिसाब से उन सब्जियों को चुनें जिनकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो. जब आप डिमांड को समझकर खेत में बीज डालते हैं. तो उपज तैयार होते ही आपको उसके बहुत बढ़िया और मनचाहे दाम मिल जाते हैं.