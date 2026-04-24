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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजमीन कम है तो न हों परेशान, सिर्फ 2-3 बीघा में सब्जी की खेती से किसान कर रहे हैं कमाल

जमीन कम है तो न हों परेशान, सिर्फ 2-3 बीघा में सब्जी की खेती से किसान कर रहे हैं कमाल

Farming Tips: कम जमीन वाले किसानों के लिए सब्जियों की खेती तरक्की का नया रास्ता खोल रही है. सिर्फ 2-3 बीघा में ही किसान भाई साल भर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Apr 2026 03:58 PM (IST)
Farming Tips: कम जमीन वाले किसानों के लिए सब्जियों की खेती तरक्की का नया रास्ता खोल रही है. सिर्फ 2-3 बीघा में ही किसान भाई साल भर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

जमीन कम होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप खेती से मोटा पैसा नहीं कमा सकते. आज के दौर में बहुत से किसान भाई महज 2-3 बीघा जमीन का सही इस्तेमाल करके लाखों का मुनाफा निकाल रहे हैं. सब्जियों की खेती एक ऐसा जरिया है जो कम जगह में भी आपकी किस्मत बदलने की पूरी ताकत रखती है.

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कम जगह की खेती को मुनाफे वाली बनाने के लिए सही समय पर सही सब्जियों का चुनाव करना जरूरी है. मौसम के हिसाब से उन सब्जियों को चुनें जिनकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो. जब आप डिमांड को समझकर खेत में बीज डालते हैं. तो उपज तैयार होते ही आपको उसके बहुत बढ़िया और मनचाहे दाम मिल जाते हैं.
कम जगह की खेती को मुनाफे वाली बनाने के लिए सही समय पर सही सब्जियों का चुनाव करना जरूरी है. मौसम के हिसाब से उन सब्जियों को चुनें जिनकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो. जब आप डिमांड को समझकर खेत में बीज डालते हैं. तो उपज तैयार होते ही आपको उसके बहुत बढ़िया और मनचाहे दाम मिल जाते हैं.
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छोटे खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए जैविक खाद और आधुनिक तरीकों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है. गोबर की खाद और केंचुआ खाद मिट्टी की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है. जिससे सब्जियों की क्वालिटी बहुत निखर कर आती है. जब सब्जियां देखने में ताजी और चमकदार होती हैं, तो ग्राहक उन्हें हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर उठा लेते हैं.
छोटे खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए जैविक खाद और आधुनिक तरीकों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है. गोबर की खाद और केंचुआ खाद मिट्टी की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है. जिससे सब्जियों की क्वालिटी बहुत निखर कर आती है. जब सब्जियां देखने में ताजी और चमकदार होती हैं, तो ग्राहक उन्हें हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर उठा लेते हैं.
Published at : 24 Apr 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Tips Farming News

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