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जमीन कम है तो न हों परेशान, सिर्फ 2-3 बीघा में सब्जी की खेती से किसान कर रहे हैं कमाल
Farming Tips: कम जमीन वाले किसानों के लिए सब्जियों की खेती तरक्की का नया रास्ता खोल रही है. सिर्फ 2-3 बीघा में ही किसान भाई साल भर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.
जमीन कम होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप खेती से मोटा पैसा नहीं कमा सकते. आज के दौर में बहुत से किसान भाई महज 2-3 बीघा जमीन का सही इस्तेमाल करके लाखों का मुनाफा निकाल रहे हैं. सब्जियों की खेती एक ऐसा जरिया है जो कम जगह में भी आपकी किस्मत बदलने की पूरी ताकत रखती है.
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Published at : 24 Apr 2026 03:58 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion