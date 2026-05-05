एक्सप्लोरर
(Source: ECI/ABP News)
भयंकर गर्मी में भी भरी रहेगी दूध की बाल्टी, बस पशुओं की डाइट में शामिल कर दें ये 5 हरे चारे
Dairy Farming Fodder Tips: भयंकर गर्मी में पशुओं का दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए सही डाइट जरूरी है. हरे पौष्टिक चारे के इस्तेमाल से पशु हीट स्ट्रेस से बचते हैं और दूध की मात्रा भी सही बनी रहती है.
भयंकर गर्मी और लू के थपेड़े सिर्फ इंसानों को ही नहीं. बल्कि पशुओं को भी बेहाल कर देते हैं. जब पारा 40 के पार जाता है. तो गाय-भैंस का दूध उत्पादन गिरना आम बात है. लेकिन अगर आप उनकी डाइट में सही हरे चारे शामिल कर दें. तो न केवल उनकी सेहत बनी रहेगी. बल्कि दूध की बाल्टी भी भरी रहेगी.
1/6
2/6
Published at : 05 May 2026 05:11 PM (IST)
Tags :Agriculture Diary Fodder Farming Tips
एग्रीकल्चर
6 Photos
इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका
एग्रीकल्चर
7 Photos
गर्मी में पशुओं को हो सकती है डिहाइड्रेशन-हीट स्ट्रेस जैसी बीमारी, ऐसी रखें अपने जानवरों की डाइट
एग्रीकल्चर
6 Photos
कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
6 Photos
गांव में है जमीन तो खेती के साथ शुरू करें फर्टिलाइजर का बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
एग्रीकल्चर
6 Photos
अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम
एग्रीकल्चर
6 Photos
गर्मी में नहीं घटेगा गाय-भैंसों का दूध, इस तरीके से खिलाया चारा तो होगा बंपर फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
इस रंग की गाजर ने मार्केट में मचाया गदर, लागत लाल गाजर से कम और कमाई डबल
एग्रीकल्चर
लीची के बाग को तहस नहस कर सकता है यह कीड़ा, इस एक तरीके से पा सकते हैं छुटकारा
एग्रीकल्चर
आलू-मकई को कहें बाय-बाय, फूलों की खेती से करें छप्परफाड़ कमाई, हर 3 महीने में जेब भरेगी
एग्रीकल्चर
हर दिन बदलते मौसम का फसल पर भी पड़ता है असर, अभी से ये तैयारियां कर लें किसान
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका
एग्रीकल्चर
7 Photos
गर्मी में पशुओं को हो सकती है डिहाइड्रेशन-हीट स्ट्रेस जैसी बीमारी, ऐसी रखें अपने जानवरों की डाइट
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
Opinion