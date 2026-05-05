भयंकर गर्मी में भी भरी रहेगी दूध की बाल्टी, बस पशुओं की डाइट में शामिल कर दें ये 5 हरे चारे

ज्वार को गर्मी का राजा कहा जाता है क्योंकि यह कम पानी में भी शानदार तरीके से उगती है. पशुओं के लिए यह एक पौष्टिक आहार है जो दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है. बस ध्यान रहे कि ज्वार को फूल आने के बाद ही खिलाएं, ताकि पशुओं को इसका पूरा न्यूट्रिशन बिना किसी रिस्क के मिल सके.