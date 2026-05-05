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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरभयंकर गर्मी में भी भरी रहेगी दूध की बाल्टी, बस पशुओं की डाइट में शामिल कर दें ये 5 हरे चारे

भयंकर गर्मी में भी भरी रहेगी दूध की बाल्टी, बस पशुओं की डाइट में शामिल कर दें ये 5 हरे चारे

Dairy Farming Fodder Tips: भयंकर गर्मी में पशुओं का दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए सही डाइट जरूरी है. हरे पौष्टिक चारे के इस्तेमाल से पशु हीट स्ट्रेस से बचते हैं और दूध की मात्रा भी सही बनी रहती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 May 2026 05:11 PM (IST)
Dairy Farming Fodder Tips: भयंकर गर्मी में पशुओं का दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए सही डाइट जरूरी है. हरे पौष्टिक चारे के इस्तेमाल से पशु हीट स्ट्रेस से बचते हैं और दूध की मात्रा भी सही बनी रहती है.

भयंकर गर्मी और लू के थपेड़े सिर्फ इंसानों को ही नहीं. बल्कि पशुओं को भी बेहाल कर देते हैं. जब पारा 40 के पार जाता है. तो गाय-भैंस का दूध उत्पादन गिरना आम बात है. लेकिन अगर आप उनकी डाइट में सही हरे चारे शामिल कर दें. तो न केवल उनकी सेहत बनी रहेगी. बल्कि दूध की बाल्टी भी भरी रहेगी.

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गर्मी के मौसम में मक्का पशुओं के लिए एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर साबित होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है जो पशुओं को अंदरूनी ताकत देती है. मक्के का हरा चारा काफी रसीला और सुपाच्य होता है. जिससे पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं और शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती रहती है.
गर्मी के मौसम में मक्का पशुओं के लिए एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर साबित होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है जो पशुओं को अंदरूनी ताकत देती है. मक्के का हरा चारा काफी रसीला और सुपाच्य होता है. जिससे पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं और शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती रहती है.
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ज्वार को गर्मी का राजा कहा जाता है क्योंकि यह कम पानी में भी शानदार तरीके से उगती है. पशुओं के लिए यह एक पौष्टिक आहार है जो दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है. बस ध्यान रहे कि ज्वार को फूल आने के बाद ही खिलाएं, ताकि पशुओं को इसका पूरा न्यूट्रिशन बिना किसी रिस्क के मिल सके.
ज्वार को गर्मी का राजा कहा जाता है क्योंकि यह कम पानी में भी शानदार तरीके से उगती है. पशुओं के लिए यह एक पौष्टिक आहार है जो दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है. बस ध्यान रहे कि ज्वार को फूल आने के बाद ही खिलाएं, ताकि पशुओं को इसका पूरा न्यूट्रिशन बिना किसी रिस्क के मिल सके.
Published at : 05 May 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Diary Fodder Farming Tips

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