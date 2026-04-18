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तोरई की खेती से चमकेगी किस्मत, सिर्फ 60 रुपये में घर लाएं टॉप क्वालिटी के बीज और पाएं बंपर पैदावार
Ridge Gourd Farming Tips: जायद सीजन में तोरई की खेती किसानों के लिए कमाई का शानदार मौका है. काशी रक्षित वैरायटी के बीज अब मात्र 60 रुपये में मिल रहे हैं. जो कम लागत में बंपर पैदावार देते हैं.
जायद के इस मौसम में अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया और मुनाफे वाला काम करना चाहते हैं, तो तोरई की खेती आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. गर्मी के दिनों में हरी सब्जियों की मांग बाजार में आसमान छूने लगती है और तोरई उनमें सबसे ऊपर रहती है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:28 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Tips Ridge Gourd Torai
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion