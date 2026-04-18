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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरतोरई की खेती से चमकेगी किस्मत, सिर्फ 60 रुपये में घर लाएं टॉप क्वालिटी के बीज और पाएं बंपर पैदावार

तोरई की खेती से चमकेगी किस्मत, सिर्फ 60 रुपये में घर लाएं टॉप क्वालिटी के बीज और पाएं बंपर पैदावार

Ridge Gourd Farming Tips: जायद सीजन में तोरई की खेती किसानों के लिए कमाई का शानदार मौका है. काशी रक्षित वैरायटी के बीज अब मात्र 60 रुपये में मिल रहे हैं. जो कम लागत में बंपर पैदावार देते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Apr 2026 02:28 PM (IST)
Ridge Gourd Farming Tips: जायद सीजन में तोरई की खेती किसानों के लिए कमाई का शानदार मौका है. काशी रक्षित वैरायटी के बीज अब मात्र 60 रुपये में मिल रहे हैं. जो कम लागत में बंपर पैदावार देते हैं.

जायद के इस मौसम में अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया और मुनाफे वाला काम करना चाहते हैं, तो तोरई की खेती आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. गर्मी के दिनों में हरी सब्जियों की मांग बाजार में आसमान छूने लगती है और तोरई उनमें सबसे ऊपर रहती है.

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इस वक्त तोरई की खेती शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बहुत कम समय में पैदावार मिलने लगती है. जिससे कैश फ्लो बना रहता है. कृषि विशेषज्ञों की मानें तो जायद सीजन में तोरई की फसल न केवल कम पानी में तैयार हो जाती है, बल्कि इसकी देखरेख करना भी काफी आसान होता है.
इस वक्त तोरई की खेती शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बहुत कम समय में पैदावार मिलने लगती है. जिससे कैश फ्लो बना रहता है. कृषि विशेषज्ञों की मानें तो जायद सीजन में तोरई की फसल न केवल कम पानी में तैयार हो जाती है, बल्कि इसकी देखरेख करना भी काफी आसान होता है.
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काशी रक्षिता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पौधे बीमारियों से लड़ने में काफी सक्षम होते हैं और फल भी एकदम फ्रेश और गहरे हरे रंग के लगते हैं. बाजार में इस क्वालिटी की तोरई को देखते ही खरीदार खिंचे चले आते हैं. जिससे आपको बेहतर दाम मिलते हैं.
काशी रक्षिता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पौधे बीमारियों से लड़ने में काफी सक्षम होते हैं और फल भी एकदम फ्रेश और गहरे हरे रंग के लगते हैं. बाजार में इस क्वालिटी की तोरई को देखते ही खरीदार खिंचे चले आते हैं. जिससे आपको बेहतर दाम मिलते हैं.
Published at : 18 Apr 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Ridge Gourd Torai

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