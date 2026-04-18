तोरई की खेती से चमकेगी किस्मत, सिर्फ 60 रुपये में घर लाएं टॉप क्वालिटी के बीज और पाएं बंपर पैदावार

इस वक्त तोरई की खेती शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बहुत कम समय में पैदावार मिलने लगती है. जिससे कैश फ्लो बना रहता है. कृषि विशेषज्ञों की मानें तो जायद सीजन में तोरई की फसल न केवल कम पानी में तैयार हो जाती है, बल्कि इसकी देखरेख करना भी काफी आसान होता है.