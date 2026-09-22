फार्म हाउस में कैसे करते हैं मूली की खेती, 30-45 दिन में तैयार हो जाती है फसल

मूली एक ऐसी फसल है जो महज 30 से 45 दिनों के अंदर ज़मीन से निकलकर सीधे मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि आप साल में एक ही खेत से कई बार इसकी पैदावार ले सकते हैं और बिना ज्यादा इंतज़ार किए लगातार अपनी कमाई को डबल कर सकते हैं.