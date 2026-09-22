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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरफार्म हाउस में कैसे करते हैं मूली की खेती, 30-45 दिन में तैयार हो जाती है फसल

फार्म हाउस में कैसे करते हैं मूली की खेती, 30-45 दिन में तैयार हो जाती है फसल

फार्म हाउस की खाली जगह मूली की यह खास खेती बदल देगी आपकी किस्मत. सिर्फ 30 से 45 दिनों में आप हो सकते हैं मालामाल. जान लें मूली की खेती से बंपर मुनाफा कमाने का आसान सा तरीका.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 Sep 2026 03:37 PM (IST)
फार्म हाउस की खाली जगह मूली की यह खास खेती बदल देगी आपकी किस्मत. सिर्फ 30 से 45 दिनों में आप हो सकते हैं मालामाल. जान लें मूली की खेती से बंपर मुनाफा कमाने का आसान सा तरीका.

अगर आप अपने फार्म हाउस पर कुछ ऐसा उगाने की सोच रहे हैं जो कम समय में तगड़ा मुनाफा दे. तो मूली की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. आज के समय में किसान पारंपरिक फसलों से हटकर शॉर्ट-टर्म सब्जियों पर फोकस कर रहे हैं. जिससे खेत खाली भी न रहे और जेब हमेशा पैसों से भरी रहे.

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मूली एक ऐसी फसल है जो महज 30 से 45 दिनों के अंदर ज़मीन से निकलकर सीधे मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि आप साल में एक ही खेत से कई बार इसकी पैदावार ले सकते हैं और बिना ज्यादा इंतज़ार किए लगातार अपनी कमाई को डबल कर सकते हैं.
मूली एक ऐसी फसल है जो महज 30 से 45 दिनों के अंदर ज़मीन से निकलकर सीधे मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि आप साल में एक ही खेत से कई बार इसकी पैदावार ले सकते हैं और बिना ज्यादा इंतज़ार किए लगातार अपनी कमाई को डबल कर सकते हैं.
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फार्म हाउस पर इसकी खेती करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. बस आपको इसकी बेसिक जानकारी को सही से समझना होगा. सबसे पहले अपने फार्म हाउस की मिट्टी की जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन भुरभुरी और उपजाऊ हो क्योंकि मूली को हमेशा हल्की और मुलायम मिट्टी बहुत पसंद आती है.
फार्म हाउस पर इसकी खेती करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. बस आपको इसकी बेसिक जानकारी को सही से समझना होगा. सबसे पहले अपने फार्म हाउस की मिट्टी की जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन भुरभुरी और उपजाऊ हो क्योंकि मूली को हमेशा हल्की और मुलायम मिट्टी बहुत पसंद आती है.
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ज़मीन तैयार करने के बाद बात आती है इसकी अच्छी जुताई की जिसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मीकंपोस्ट मिलाना बेहद जरूरी होता है. ऐसा करने से मिट्टी की पोरसिटी बढ़ती है और मूली की जड़ें बिना किसी रुकावट के सीधे नीचे की तरफ तेजी से लंबी और मोटी होती हैं.
ज़मीन तैयार करने के बाद बात आती है इसकी अच्छी जुताई की जिसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मीकंपोस्ट मिलाना बेहद जरूरी होता है. ऐसा करने से मिट्टी की पोरसिटी बढ़ती है और मूली की जड़ें बिना किसी रुकावट के सीधे नीचे की तरफ तेजी से लंबी और मोटी होती हैं.
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बाजार में आजकल मूली की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं. जो कम दिनों में बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती हैं. आप अपने इलाके के मौसम और वहां की डिमांड के हिसाब से सही बीजों का चुनाव करें जिससे आपको हार्वेस्टिंग के वक्त बेहतरीन क्वालिटी और शानदार साइज वाली सफेद-सफेद मूली मिल सके.
बाजार में आजकल मूली की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं. जो कम दिनों में बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती हैं. आप अपने इलाके के मौसम और वहां की डिमांड के हिसाब से सही बीजों का चुनाव करें जिससे आपको हार्वेस्टिंग के वक्त बेहतरीन क्वालिटी और शानदार साइज वाली सफेद-सफेद मूली मिल सके.
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बीजों की बुआई हमेशा लाइनों में करें और दो बीजों के बीच में सही दूरी बनाकर रखें. जिससे हर पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और धूप मिल सके. बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी है. लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि खेत में पानी बिल्कुल भी भरा नहीं रहना चाहिए.
बीजों की बुआई हमेशा लाइनों में करें और दो बीजों के बीच में सही दूरी बनाकर रखें. जिससे हर पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और धूप मिल सके. बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी है. लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि खेत में पानी बिल्कुल भी भरा नहीं रहना चाहिए.
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मूली के पौधों को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. बस समय पर निराई-गुड़ाई करके खरपतवार को हटाते रहना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको पौधों पर किसी कीड़े या बीमारी का हल्का सा भी असर दिखे. तो तुरंत किसी सेफ ऑर्गेनिक उपाय का इस्तेमाल करें जिससे फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे.
मूली के पौधों को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. बस समय पर निराई-गुड़ाई करके खरपतवार को हटाते रहना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको पौधों पर किसी कीड़े या बीमारी का हल्का सा भी असर दिखे. तो तुरंत किसी सेफ ऑर्गेनिक उपाय का इस्तेमाल करें जिससे फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे.
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महज एक महीने से डेढ़ महीने के भीतर आपकी यह फसल पूरी तरह मेच्योर हो जाती है और ज़मीन से उखाड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है. उखाड़ने के बाद मूली को अच्छी तरह धोकर उसकी गड्डियां बना लें. जिससे लोकल मार्केट और सब्जी मंडी में आसानी से बिक जाए.
महज एक महीने से डेढ़ महीने के भीतर आपकी यह फसल पूरी तरह मेच्योर हो जाती है और ज़मीन से उखाड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है. उखाड़ने के बाद मूली को अच्छी तरह धोकर उसकी गड्डियां बना लें. जिससे लोकल मार्केट और सब्जी मंडी में आसानी से बिक जाए.
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आजकल कई किसान इस शॉर्ट-टर्म खेती से हजारों-लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और वह भी बहुत कम लागत में. तो फिर देर किस बात की, अपने फार्म हाउस के खाली पड़े हिस्से में आज ही मूली की खेती शुरू करें और मूली की खेती से बढ़िया मुनाफा कमाएं.
आजकल कई किसान इस शॉर्ट-टर्म खेती से हजारों-लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और वह भी बहुत कम लागत में. तो फिर देर किस बात की, अपने फार्म हाउस के खाली पड़े हिस्से में आज ही मूली की खेती शुरू करें और मूली की खेती से बढ़िया मुनाफा कमाएं.
Published at : 22 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Radish

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