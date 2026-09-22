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फार्म हाउस में कैसे करते हैं मूली की खेती, 30-45 दिन में तैयार हो जाती है फसल
फार्म हाउस की खाली जगह मूली की यह खास खेती बदल देगी आपकी किस्मत. सिर्फ 30 से 45 दिनों में आप हो सकते हैं मालामाल. जान लें मूली की खेती से बंपर मुनाफा कमाने का आसान सा तरीका.
अगर आप अपने फार्म हाउस पर कुछ ऐसा उगाने की सोच रहे हैं जो कम समय में तगड़ा मुनाफा दे. तो मूली की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. आज के समय में किसान पारंपरिक फसलों से हटकर शॉर्ट-टर्म सब्जियों पर फोकस कर रहे हैं. जिससे खेत खाली भी न रहे और जेब हमेशा पैसों से भरी रहे.
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Published at : 22 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Radish
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