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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRich armers: खेती करके करोड़पति बन रहे इन देशों के किसान, रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Rich armers: खेती करके करोड़पति बन रहे इन देशों के किसान, रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

कृषि उत्पादन में पांचवें नंबर पर रूस का नाम आता है. आमतौर पर जहां रूस का नाम आते ही बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंड की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह देश किसी से कम नहीं है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Jun 2026 08:23 AM (IST)
कृषि उत्पादन में पांचवें नंबर पर रूस का नाम आता है. आमतौर पर जहां रूस का नाम आते ही बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंड की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह देश किसी से कम नहीं है.

दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में खेती बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. आधुनिक तकनीकी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और बड़े पैमाने पर खेती के बदौलत कई देशों के किसान आज करोड़ों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं. कृषि उत्पादन के मामले में कुछ देश ऐसे हैं, जिन्होंने न केवल अपनी आबादी की खाद्य जरूरतें पूरी की है बल्कि दुनिया भर में कृषि उत्पादों का निर्यात करके भी बड़ी पहचान बनाई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन देशों के किसान खेती करके करोड़पति बन रहे हैं और कृषि उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है.

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कृषि उत्पादन में पांचवें नंबर पर रूस का नाम आता है. आमतौर पर जहां रूस का नाम आते ही बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंड की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह देश किसी से कम नहीं है. विशाल कृषि भूमि के कारण रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है. खतरनाक मौसम के बावजूद यहां के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और वैश्विक खाद्य आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं.
कृषि उत्पादन में पांचवें नंबर पर रूस का नाम आता है. आमतौर पर जहां रूस का नाम आते ही बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंड की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह देश किसी से कम नहीं है. विशाल कृषि भूमि के कारण रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है. खतरनाक मौसम के बावजूद यहां के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और वैश्विक खाद्य आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं.
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लिस्ट में चौथे नंबर पर चीन आता है. चीन कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है. यहां चावल, गेहूं, आलू, सब्जियां और फलों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है. विशाल आबादी की खाद्य जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ चीन कई कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है. आधुनिक कृषि तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने चीन को वैश्विक कृषि शक्ति बना दिया है.
लिस्ट में चौथे नंबर पर चीन आता है. चीन कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है. यहां चावल, गेहूं, आलू, सब्जियां और फलों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है. विशाल आबादी की खाद्य जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ चीन कई कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है. आधुनिक कृषि तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने चीन को वैश्विक कृषि शक्ति बना दिया है.
Published at : 09 Jun 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Farming Income Rich Farmers Millionaire Farmers Global Agriculture

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