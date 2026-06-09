कृषि उत्पादन में पांचवें नंबर पर रूस का नाम आता है. आमतौर पर जहां रूस का नाम आते ही बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंड की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह देश किसी से कम नहीं है. विशाल कृषि भूमि के कारण रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है. खतरनाक मौसम के बावजूद यहां के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और वैश्विक खाद्य आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं.