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Rich armers: खेती करके करोड़पति बन रहे इन देशों के किसान, रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
कृषि उत्पादन में पांचवें नंबर पर रूस का नाम आता है. आमतौर पर जहां रूस का नाम आते ही बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंड की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में यह देश किसी से कम नहीं है.
दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में खेती बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. आधुनिक तकनीकी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और बड़े पैमाने पर खेती के बदौलत कई देशों के किसान आज करोड़ों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं. कृषि उत्पादन के मामले में कुछ देश ऐसे हैं, जिन्होंने न केवल अपनी आबादी की खाद्य जरूरतें पूरी की है बल्कि दुनिया भर में कृषि उत्पादों का निर्यात करके भी बड़ी पहचान बनाई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन देशों के किसान खेती करके करोड़पति बन रहे हैं और कृषि उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है.
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Published at : 09 Jun 2026 08:23 AM (IST)
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