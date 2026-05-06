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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरFarming In Summer: गर्मी और जल संकट के हो आसार तो बोएं ये फसलें, सालों साल मिलेगा मुनाफा

Farming In Summer: गर्मी और जल संकट के हो आसार तो बोएं ये फसलें, सालों साल मिलेगा मुनाफा

Farming In Summer: गर्मी और जल संकट की स्थिति में किसानों के लिए ऐसी फसलों का चयन करना जरूरी हो जाता है, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें और लगातार मुनाफा दिला सकें. आइए जानते हैं इसके बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 May 2026 07:38 AM (IST)
Farming In Summer: गर्मी और जल संकट की स्थिति में किसानों के लिए ऐसी फसलों का चयन करना जरूरी हो जाता है, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें और लगातार मुनाफा दिला सकें. आइए जानते हैं इसके बारे में.

बदलते मौसम और बढ़ती महंगाई ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दी है. कभी तेज गर्मी, तो कभी अचानक बारिश ऐसे हालात में किसानों के लिए खेती करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है. ऊपर से पानी की कमी यानी जल संकट भी बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है. ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों की तलाश है, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें और जिससे सालभर आमदनी बनी रहे. ऐसे में अब पारंपरिक सोच के साथ-साथ समझदारी से फसल का चयन करना भी जरूरी हो गया है. चलिए आपको बताते है कौन से फसल हो सकते हैं बेहतर विकल्प.

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गर्मी और पानी की कमी वाले हालात में सबसे भरोसेमंद फसलें मोटे अनाज यानी बाजरा और ज्वार मानी जाती हैं. माना जाता है कि ये फसलें कम पानी में भी आसानी से उग जाती हैं और तेज धूप को सहन कर लेती हैं. यही वजह है कि भारत के कई सूखे इलाकों में किसान सालों से इनकी खेती करते आ रहे हैं. साथ ही इनकी मांग भी अब तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है.
गर्मी और पानी की कमी वाले हालात में सबसे भरोसेमंद फसलें मोटे अनाज यानी बाजरा और ज्वार मानी जाती हैं. माना जाता है कि ये फसलें कम पानी में भी आसानी से उग जाती हैं और तेज धूप को सहन कर लेती हैं. यही वजह है कि भारत के कई सूखे इलाकों में किसान सालों से इनकी खेती करते आ रहे हैं. साथ ही इनकी मांग भी अब तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है.
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वहीं, दालों में अरहर और चना भी ऐसे विकल्प हैं, जो जल संकट के समय किसानों का सहारा बन सकते हैं. माना जाता है कि अरहर की जड़ें गहरी होती हैं, जो जमीन के अंदर की नमी को खींच लेती हैं, जबकि चना कम सिंचाई में भी अच्छी पैदावार देता है. वही इन दोनों फसलों की बाजार में हमेशा मांग रहती है, जिससे किसानों को कीमत को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती.
वहीं, दालों में अरहर और चना भी ऐसे विकल्प हैं, जो जल संकट के समय किसानों का सहारा बन सकते हैं. माना जाता है कि अरहर की जड़ें गहरी होती हैं, जो जमीन के अंदर की नमी को खींच लेती हैं, जबकि चना कम सिंचाई में भी अच्छी पैदावार देता है. वही इन दोनों फसलों की बाजार में हमेशा मांग रहती है, जिससे किसानों को कीमत को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती.
Published at : 06 May 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Water Scarcity Farming In Summer Drought Resistant Crops Low Water Crops Climate Change Farming

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