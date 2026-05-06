गर्मी और पानी की कमी वाले हालात में सबसे भरोसेमंद फसलें मोटे अनाज यानी बाजरा और ज्वार मानी जाती हैं. माना जाता है कि ये फसलें कम पानी में भी आसानी से उग जाती हैं और तेज धूप को सहन कर लेती हैं. यही वजह है कि भारत के कई सूखे इलाकों में किसान सालों से इनकी खेती करते आ रहे हैं. साथ ही इनकी मांग भी अब तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है.