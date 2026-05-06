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Farming In Summer: गर्मी और जल संकट के हो आसार तो बोएं ये फसलें, सालों साल मिलेगा मुनाफा
Farming In Summer: गर्मी और जल संकट की स्थिति में किसानों के लिए ऐसी फसलों का चयन करना जरूरी हो जाता है, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें और लगातार मुनाफा दिला सकें. आइए जानते हैं इसके बारे में.
बदलते मौसम और बढ़ती महंगाई ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दी है. कभी तेज गर्मी, तो कभी अचानक बारिश ऐसे हालात में किसानों के लिए खेती करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है. ऊपर से पानी की कमी यानी जल संकट भी बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है. ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों की तलाश है, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें और जिससे सालभर आमदनी बनी रहे. ऐसे में अब पारंपरिक सोच के साथ-साथ समझदारी से फसल का चयन करना भी जरूरी हो गया है. चलिए आपको बताते है कौन से फसल हो सकते हैं बेहतर विकल्प.
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Published at : 06 May 2026 07:38 AM (IST)
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