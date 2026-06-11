अगर आपके घर में थोड़ी खुली जगह, छत या बड़ा गमला उपलब्ध है, तो आप सेब का पौधा लगा सकते हैं. इसके लिए ऐसी प्रजातीय का चुनाव करना जरूरी है जो कम ठंड में भी अच्छी तरह विकसित हो सकें. नर्सरी में अब कई ऐसी प्रजातियां उपलब्ध हैं जिन्हें घरेलू बागवानी के लिए तैयार किया गया है.