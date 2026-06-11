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Kashmiri Apple Farming: क्या घर में भी उगा सकते हैं कश्मीरी सेब, जानें कैसे करते हैं इसकी खेती?
Kashmiri Apple Farming: क्या घर में कश्मीरी सेब उगाए जा सकते हैं? जाने सेब के पौधे की सही प्रजाति, मिट्टी, सिंचाई, धूप और देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें, जिससे घर पर भी अच्छी पैदावार मिल सके.
सेब का नाम सुनते ही सबसे पहले कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम याद आता है. लंबे समय से माना जाता रहा है कि सेब की खेती केवल ठंडे इलाकों में ही संभव है. लेकिन अब नई तकनीकों की मदद से कुछ क्षेत्रों में घरों और छोटे बगीचों में भी सेब के पौधे उगाए जा रहे हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 08:41 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
Opinion