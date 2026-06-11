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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKashmiri Apple Farming: क्या घर में भी उगा सकते हैं कश्मीरी सेब, जानें कैसे करते हैं इसकी खेती?

Kashmiri Apple Farming: क्या घर में भी उगा सकते हैं कश्मीरी सेब, जानें कैसे करते हैं इसकी खेती?

Kashmiri Apple Farming: क्या घर में कश्मीरी सेब उगाए जा सकते हैं? जाने सेब के पौधे की सही प्रजाति, मिट्टी, सिंचाई, धूप और देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें, जिससे घर पर भी अच्छी पैदावार मिल सके.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Kashmiri Apple Farming: क्या घर में कश्मीरी सेब उगाए जा सकते हैं? जाने सेब के पौधे की सही प्रजाति, मिट्टी, सिंचाई, धूप और देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें, जिससे घर पर भी अच्छी पैदावार मिल सके.

सेब का नाम सुनते ही सबसे पहले कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम याद आता है. लंबे समय से माना जाता रहा है कि सेब की खेती केवल ठंडे इलाकों में ही संभव है. लेकिन अब नई तकनीकों की मदद से कुछ क्षेत्रों में घरों और छोटे बगीचों में भी सेब के पौधे उगाए जा रहे हैं.

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अगर आपके घर में थोड़ी खुली जगह, छत या बड़ा गमला उपलब्ध है, तो आप सेब का पौधा लगा सकते हैं. इसके लिए ऐसी प्रजातीय का चुनाव करना जरूरी है जो कम ठंड में भी अच्छी तरह विकसित हो सकें. नर्सरी में अब कई ऐसी प्रजातियां उपलब्ध हैं जिन्हें घरेलू बागवानी के लिए तैयार किया गया है.
अगर आपके घर में थोड़ी खुली जगह, छत या बड़ा गमला उपलब्ध है, तो आप सेब का पौधा लगा सकते हैं. इसके लिए ऐसी प्रजातीय का चुनाव करना जरूरी है जो कम ठंड में भी अच्छी तरह विकसित हो सकें. नर्सरी में अब कई ऐसी प्रजातियां उपलब्ध हैं जिन्हें घरेलू बागवानी के लिए तैयार किया गया है.
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सेब का पौधा लगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतर एवं उचित मानी जाती है. साथ ही मिट्टी में गोबर की खाद और जैविक खाद मिलाने से पौधे की उपज बेहतर होती है. पौधे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उसे रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे धूप मिल सके.
सेब का पौधा लगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतर एवं उचित मानी जाती है. साथ ही मिट्टी में गोबर की खाद और जैविक खाद मिलाने से पौधे की उपज बेहतर होती है. पौधे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उसे रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे धूप मिल सके.
Published at : 11 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Home Gardening Tips Kashmiri Apple Farming Grow Apples At Home Apple Plant Cultivation

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