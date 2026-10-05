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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसान सिर्फ 30 रुपये में लें मशरूम किट, सरकार देगी 90% मदद

किसान सिर्फ 30 रुपये में लें मशरूम किट, सरकार देगी 90% मदद

किसानों के लिए मशरूम की खेती शुरू करने का अच्छा मौका है. बकेट मशरूम किट पर सरकार की ओर से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है. कम लागत में किट लेकर किसान मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 05 Oct 2026 06:41 PM (IST)
किसानों के लिए मशरूम की खेती शुरू करने का अच्छा मौका है. बकेट मशरूम किट पर सरकार की ओर से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है. कम लागत में किट लेकर किसान मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं.

Mushroom Farming: अगर आप कम जगह और कम लागत में मशरूम की खेती शुरू कर अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं, तो बिहार में किसानों के लिए एक अच्छा मौका है. उद्यान निदेशालय की ओर से बकेट मशरूम किट पर 90 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है. यानी 300 रुपये की एक किट पर किसान को सिर्फ 30 रुपये खर्च करने होंगे. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और कितनी किट मिलेंगी, आइए जानते हैं.

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बिहार में बकेट मशरूम किट पर 90 फीसदी अनुदान: उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग की इस योजना के तहत किसानों को बकेट मशरूम किट पर 90 फीसदी यानी 270 रुपये प्रति किट सरकारी अनुदान मिलेगा.
बिहार में बकेट मशरूम किट पर 90 फीसदी अनुदान: उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग की इस योजना के तहत किसानों को बकेट मशरूम किट पर 90 फीसदी यानी 270 रुपये प्रति किट सरकारी अनुदान मिलेगा.
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किसान को सिर्फ 30 रुपये देने होंगे: एक मशरूम किट की कीमत 300 रुपये है, जिसमें सरकार 270 रुपये देगी और किसान को केवल 30 रुपये प्रति किट अपनी तरफ से देने होंगे.
किसान को सिर्फ 30 रुपये देने होंगे: एक मशरूम किट की कीमत 300 रुपये है, जिसमें सरकार 270 रुपये देगी और किसान को केवल 30 रुपये प्रति किट अपनी तरफ से देने होंगे.
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एक किसान को कम से कम 2 और अधिकतम 10 किट: योजना के तहत किसान न्यूनतम 2 और अधिकतम 10 बकेट मशरूम किट का लाभ ले सकते हैं.
एक किसान को कम से कम 2 और अधिकतम 10 किट: योजना के तहत किसान न्यूनतम 2 और अधिकतम 10 बकेट मशरूम किट का लाभ ले सकते हैं.
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पेडी/ऑयस्टर और बटन मशरूम वाले किसान भी पात्र: जिन किसानों को पहले से पेडी/ऑयस्टर मशरूम किट या बटन मशरूम किट का लाभ मिल रहा है, वे भी बकेट मशरूम किट का फायदा ले सकते हैं.
पेडी/ऑयस्टर और बटन मशरूम वाले किसान भी पात्र: जिन किसानों को पहले से पेडी/ऑयस्टर मशरूम किट या बटन मशरूम किट का लाभ मिल रहा है, वे भी बकेट मशरूम किट का फायदा ले सकते हैं.
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कम लागत में अतिरिक्त आमदनी का मौका: बकेट मशरूम किट के जरिए किसान कम खर्च में मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं. इसका मकसद अतिरिक्त आय और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देना है.
कम लागत में अतिरिक्त आमदनी का मौका: बकेट मशरूम किट के जरिए किसान कम खर्च में मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं. इसका मकसद अतिरिक्त आय और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देना है.
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बकेट में मशरूम उत्पादन शुरू करने का आसान विकल्प: इस किट में बकेट के अंदर मशरूम उगाया जाता है, जिससे किसान कम जगह में भी मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं और इसे अतिरिक्त कमाई के साधन के तौर पर अपना सकते हैं.
बकेट में मशरूम उत्पादन शुरू करने का आसान विकल्प: इस किट में बकेट के अंदर मशरूम उगाया जाता है, जिससे किसान कम जगह में भी मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं और इसे अतिरिक्त कमाई के साधन के तौर पर अपना सकते हैं.
Published at : 05 Oct 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Mushroom Farming Agriculture News BIHAR NEWS

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