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किसान सिर्फ 30 रुपये में लें मशरूम किट, सरकार देगी 90% मदद
किसानों के लिए मशरूम की खेती शुरू करने का अच्छा मौका है. बकेट मशरूम किट पर सरकार की ओर से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है. कम लागत में किट लेकर किसान मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं.
Mushroom Farming: अगर आप कम जगह और कम लागत में मशरूम की खेती शुरू कर अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं, तो बिहार में किसानों के लिए एक अच्छा मौका है. उद्यान निदेशालय की ओर से बकेट मशरूम किट पर 90 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है. यानी 300 रुपये की एक किट पर किसान को सिर्फ 30 रुपये खर्च करने होंगे. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और कितनी किट मिलेंगी, आइए जानते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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