किसान सिर्फ 30 रुपये में लें मशरूम किट, सरकार देगी 90% मदद

बकेट में मशरूम उत्पादन शुरू करने का आसान विकल्प: इस किट में बकेट के अंदर मशरूम उगाया जाता है, जिससे किसान कम जगह में भी मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं और इसे अतिरिक्त कमाई के साधन के तौर पर अपना सकते हैं.