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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMosquito Repellent Plants: अपने गार्डन में लगा लिए ये पौधे, तो आसपास भी नहीं फटकेंगे मच्छर

Mosquito Repellent Plants: अपने गार्डन में लगा लिए ये पौधे, तो आसपास भी नहीं फटकेंगे मच्छर

Mosquito Repellent Plants: बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में कई लोग इन्हें दूर रखने के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 Jun 2026 10:35 AM (IST)
Mosquito Repellent Plants: बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में कई लोग इन्हें दूर रखने के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं.

अगर आप भी घर में मच्छरों से परेशान हैं और केमिकल स्प्रे या मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कुछ पौधे आपके काम आ सकते हैं. बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में कई लोग इन्हें दूर रखने के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं, जिनकी खुशबू और उनमें मौजूद प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. ये पौधे सिर्फ मच्छरों को दूर रखने में ही मददगार नहीं माने जाते, बल्कि आपके घर, बालकनी और गार्डन की सुंदरता भी बढ़ाते हैं. तो आइए जानते हैं अपने गार्डन में कौन से पौधे लगा लिए तो मच्छर आसपास भी नहीं फटकेंगे.

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तुलसी भारतीय घरों में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले पौधों में से एक है. इसकी तेज खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती और इसे आसानी से गमले में उगाया जा सकता है. इसके अलावा लैवेंडर अपने खूबसूरत बैंगनी फूलों और मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. साथ ही इसके फूल मधुमक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं.
तुलसी भारतीय घरों में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले पौधों में से एक है. इसकी तेज खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती और इसे आसानी से गमले में उगाया जा सकता है. इसके अलावा लैवेंडर अपने खूबसूरत बैंगनी फूलों और मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. साथ ही इसके फूल मधुमक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं.
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लेमन बाम पौधे में सिट्रोनेलल नामक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई प्राकृतिक मच्छर भगाने वाले उत्पादों में किया जाता है.
लेमन बाम पौधे में सिट्रोनेलल नामक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई प्राकृतिक मच्छर भगाने वाले उत्पादों में किया जाता है.
Published at : 28 Jun 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Mosquito Repellent Plants Gardening Tips Natural Mosquito Repellent Monsoon Gardening Tips Home Garden Tips

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