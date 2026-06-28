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Mosquito Repellent Plants: अपने गार्डन में लगा लिए ये पौधे, तो आसपास भी नहीं फटकेंगे मच्छर
Mosquito Repellent Plants: बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में कई लोग इन्हें दूर रखने के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं.
अगर आप भी घर में मच्छरों से परेशान हैं और केमिकल स्प्रे या मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कुछ पौधे आपके काम आ सकते हैं. बरसात और गर्मियों के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में कई लोग इन्हें दूर रखने के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं, जिनकी खुशबू और उनमें मौजूद प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. ये पौधे सिर्फ मच्छरों को दूर रखने में ही मददगार नहीं माने जाते, बल्कि आपके घर, बालकनी और गार्डन की सुंदरता भी बढ़ाते हैं. तो आइए जानते हैं अपने गार्डन में कौन से पौधे लगा लिए तो मच्छर आसपास भी नहीं फटकेंगे.
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Published at : 28 Jun 2026 10:35 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion