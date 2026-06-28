तुलसी भारतीय घरों में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले पौधों में से एक है. इसकी तेज खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती और इसे आसानी से गमले में उगाया जा सकता है. इसके अलावा लैवेंडर अपने खूबसूरत बैंगनी फूलों और मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. साथ ही इसके फूल मधुमक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं.