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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरSummer Fruit Farming: घर के आंगन में उगा सकते हैं ये शानदार फल, गर्मियों में होगी लाखों की कमाई

Summer Fruit Farming: घर के आंगन में उगा सकते हैं ये शानदार फल, गर्मियों में होगी लाखों की कमाई

आज के समय में लोग पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी और छोटे स्तर की खेती की ओर बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि कई ऐसे फल है, जिन्हें कम जगह, कम लागत और कम मेहनत में आसानी से उगाया जा सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Apr 2026 08:43 AM (IST)
आज के समय में लोग पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी और छोटे स्तर की खेती की ओर बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि कई ऐसे फल है, जिन्हें कम जगह, कम लागत और कम मेहनत में आसानी से उगाया जा सकता है.

Summer Fruit Farming: देश में बढ़ती गर्मी के साथ ही ऐसे फलों की मांग तेजी से बढ़ जाती है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में बेल, ककड़ी, कलिंदर जैसे फलों की बाजार में जबरदस्त डिमांड देखने को मिलती है. ऐसे में किसान ही नहीं बल्कि आम लोग भी अपने घर के आंगन या छोटे से बगीचे में इन फलों को उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं

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दरअसल आज के समय में लोग पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी और छोटे स्तर की खेती की ओर बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि कई ऐसे फल है, जिन्हें कम जगह, कम लागत और कम मेहनत में आसानी से उगाया जा सकता है और यह जल्दी मुनाफा भी देते हैं.
दरअसल आज के समय में लोग पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी और छोटे स्तर की खेती की ओर बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि कई ऐसे फल है, जिन्हें कम जगह, कम लागत और कम मेहनत में आसानी से उगाया जा सकता है और यह जल्दी मुनाफा भी देते हैं.
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इन फलों में पपीता भी एक ऐसा फल है, जिसे घर के आंगन में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसकी खेती के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और यह पौधा 8 से 10 महीने के अंदर फल देना शुरू कर देता है. इसकी रोपाई के लिए फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर का समय सबसे बेहतर माना जाता है.
इन फलों में पपीता भी एक ऐसा फल है, जिसे घर के आंगन में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसकी खेती के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और यह पौधा 8 से 10 महीने के अंदर फल देना शुरू कर देता है. इसकी रोपाई के लिए फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर का समय सबसे बेहतर माना जाता है.
Published at : 17 Apr 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Grow Fruits At Home Summer Fruit Farming Low Cost Gardening Papaya Cultivation At Home

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