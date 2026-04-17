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Summer Fruit Farming: घर के आंगन में उगा सकते हैं ये शानदार फल, गर्मियों में होगी लाखों की कमाई
आज के समय में लोग पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी और छोटे स्तर की खेती की ओर बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि कई ऐसे फल है, जिन्हें कम जगह, कम लागत और कम मेहनत में आसानी से उगाया जा सकता है.
Summer Fruit Farming: देश में बढ़ती गर्मी के साथ ही ऐसे फलों की मांग तेजी से बढ़ जाती है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में बेल, ककड़ी, कलिंदर जैसे फलों की बाजार में जबरदस्त डिमांड देखने को मिलती है. ऐसे में किसान ही नहीं बल्कि आम लोग भी अपने घर के आंगन या छोटे से बगीचे में इन फलों को उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं
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Published at : 17 Apr 2026 08:43 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion