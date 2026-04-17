इन फलों में पपीता भी एक ऐसा फल है, जिसे घर के आंगन में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसकी खेती के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और यह पौधा 8 से 10 महीने के अंदर फल देना शुरू कर देता है. इसकी रोपाई के लिए फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर का समय सबसे बेहतर माना जाता है.