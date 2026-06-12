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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएक खेत में 12 फसलें, फिर भी कम खर्च! क्या है पहाड़ों की बारहनाजा खेती?

एक खेत में 12 फसलें, फिर भी कम खर्च! क्या है पहाड़ों की बारहनाजा खेती?

Baranaja Farming: उत्तराखंड के पहाड़ों की पारंपरिक बारहनाजा खेती आज के समय में सस्टेनेबल फार्मिंग की बेहतरीन मिसाल है. इसमें एक ही खेत में एक साथ 12 अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 12 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Baranaja Farming: उत्तराखंड के पहाड़ों की पारंपरिक बारहनाजा खेती आज के समय में सस्टेनेबल फार्मिंग की बेहतरीन मिसाल है. इसमें एक ही खेत में एक साथ 12 अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं.

पहाड़ों की पारंपरिक खेती का एक ऐसा नायाब तरीका है जो आज के समय में भी आधुनिक खेती को मात दे रहा है. इसे बारहनाजा खेती कहा जाता है जिसका सीधा मतलब होता है एक साथ बारह तरह की फसलें उगाना. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में यह प्राचीन और अनोखा कृषि मॉडल सदियों से किसानों की ढाल बना हुआ है.

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बारहनाजा खेती की खास तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ही खेत के टुकड़े पर बिना किसी भारी-भरकम खर्च के 12 अलग-अलग फसलें एक साथ उगाई जाती हैं. इस लिस्ट में मुख्य रूप से मंडुआ, रामदाना, राजमा, गहत, भट्ट, उड़द, मूंग और लोबिया जैसी पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक फसलें और दालें शामिल होती हैं.
बारहनाजा खेती की खास तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ही खेत के टुकड़े पर बिना किसी भारी-भरकम खर्च के 12 अलग-अलग फसलें एक साथ उगाई जाती हैं. इस लिस्ट में मुख्य रूप से मंडुआ, रामदाना, राजमा, गहत, भट्ट, उड़द, मूंग और लोबिया जैसी पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक फसलें और दालें शामिल होती हैं.
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इस खेती में बाजार से महंगे रासायनिक खाद या कीटनाशक खरीदने का कोई झंझट नहीं होता है क्योंकि यह पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है. सभी फसलें आपस में इस तरह तालमेल बिठाती हैं कि वे एक-दूसरे की ग्रोथ में मदद करती हैं. जैसे दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन सोखकर जमीन को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाती हैं.
इस खेती में बाजार से महंगे रासायनिक खाद या कीटनाशक खरीदने का कोई झंझट नहीं होता है क्योंकि यह पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है. सभी फसलें आपस में इस तरह तालमेल बिठाती हैं कि वे एक-दूसरे की ग्रोथ में मदद करती हैं. जैसे दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन सोखकर जमीन को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाती हैं.
Published at : 12 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Uttarakhand Farming News Baranaja Farming

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