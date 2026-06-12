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एक खेत में 12 फसलें, फिर भी कम खर्च! क्या है पहाड़ों की बारहनाजा खेती?
Baranaja Farming: उत्तराखंड के पहाड़ों की पारंपरिक बारहनाजा खेती आज के समय में सस्टेनेबल फार्मिंग की बेहतरीन मिसाल है. इसमें एक ही खेत में एक साथ 12 अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं.
पहाड़ों की पारंपरिक खेती का एक ऐसा नायाब तरीका है जो आज के समय में भी आधुनिक खेती को मात दे रहा है. इसे बारहनाजा खेती कहा जाता है जिसका सीधा मतलब होता है एक साथ बारह तरह की फसलें उगाना. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में यह प्राचीन और अनोखा कृषि मॉडल सदियों से किसानों की ढाल बना हुआ है.
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Published at : 12 Jun 2026 01:34 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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