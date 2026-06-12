एक खेत में 12 फसलें, फिर भी कम खर्च! क्या है पहाड़ों की बारहनाजा खेती?

बारहनाजा खेती की खास तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ही खेत के टुकड़े पर बिना किसी भारी-भरकम खर्च के 12 अलग-अलग फसलें एक साथ उगाई जाती हैं. इस लिस्ट में मुख्य रूप से मंडुआ, रामदाना, राजमा, गहत, भट्ट, उड़द, मूंग और लोबिया जैसी पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक फसलें और दालें शामिल होती हैं.